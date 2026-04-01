Reunión en Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una reunión en Colima con la gobernadora, Indira Vizcaíno, así como con representantes de productores, ingenios y la industria azucarera.

El encuentro se dio en un contexto marcado por la caída de los precios del azúcar y la preocupación del sector por su viabilidad económica, mientras el gobierno federal mantiene conversaciones con empresas del sector de bebidas sobre el uso de azúcar mexicana.

Reunión en Colima con industria azucarera y gobierno del estado

La reunión fue presentada como un espacio de diálogo entre autoridades y actores clave de la agroindustria cañera.

De acuerdo con lo informado, participaron productores, ingenios y representantes del sector azucarero para revisar la situación actual de la actividad y su impacto en estados productores como Colima.

Claudia Sheinbaum encabeza reunión con industria azucarera y gobierno de Colima.

El encuentro ocurre mientras la zafra mantiene su relevancia económica para esa entidad, donde la producción de caña es una de las principales fuentes de ingresos y empleo temporal para miles de jornaleros agrícolas que llegan desde distintas regiones del país.

Sheinbaum plantea mayor uso de azúcar mexicana en refrescos

Semanas antes, la mandataria federal informó que durante un encuentro con directivos de The Coca‑Cola Company planteó la posibilidad de incrementar el uso de azúcar de caña producida en México en la elaboración de refrescos.

En su conferencia matutina del 5 de marzo explicó que el objetivo es impulsar el consumo de producción nacional frente al uso extendido de jarabe de fructosa importado.

“Del tema del impuesto no se habló… Yo les pedí que usaran más azúcar mexicana”, señaló la presidenta al referirse a esa conversación con la empresa.

🥤 Sheinbaum plantea a Coca-Cola usar más azúcar mexicana en sus productos. REUTERS/Edgard Garrido

También detalló que en la reunión se abordaron temas relacionados con el consumo y reciclaje de agua en las plantas de la compañía, así como medidas ambientales y de calidad en sus instalaciones en el país.

Precio del azúcar y mercado interno, temas en la conversación

La presidenta indicó que el precio del azúcar ha mostrado niveles bajos en el mercado, situación que preocupa al sector productivo.

En ese contexto, explicó que la inversión anunciada por la empresa refresquera en México —estimada en miles de millones de dólares— no se limita a bebidas, sino que también contempla otros productos y procesos industriales.

Caída en el precio del azúcar preocupa al sector cañero. Foto: Calidra

El planteamiento del gobierno federal busca fortalecer la cadena productiva nacional, particularmente en momentos en que los productores enfrentan un escenario complejo.

Crisis de la industria azucarera en 2025 y 2026

La agroindustria azucarera atraviesa uno de los periodos más complicados de los últimos años. Aunque la zafra 2024-2025 registró buenos niveles de molienda, la rentabilidad se ha visto afectada por la dinámica del mercado.

Diversos factores han presionado al sector, entre ellos la sobreoferta interna y el exceso de inventarios acumulados del ciclo anterior, lo que ha derivado en una caída significativa en los precios del azúcar.

Productores y organizaciones cañeras han advertido que la situación ha impactado a miles de familias que dependen de esta actividad en varias regiones del país.

Miles de productores, afectados por la caída en el precio del azúcar. REUTERS/Edgard Garrido/IMÁGENES DEL DÍA

Factores que explican la crisis del sector azucarero:

Caída significativa del precio del azúcar en el mercado nacional.

Sobreoferta interna y acumulación de inventarios de ciclos anteriores.

Entrada de azúcar extranjera y señalamientos de contrabando .

Solicitud de apoyos económicos por parte de productores, incluidos subsidios por tonelada .

Protestas y bloqueos realizados ante autoridades federales para exigir un plan de rescate.

En este contexto, el diálogo entre el gobierno federal, autoridades estatales y la industria busca explorar alternativas para estabilizar el mercado y sostener una actividad que sigue siendo estratégica para diversas regiones productoras del país.