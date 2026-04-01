Cercano de AMLO va de Aduanas a Gobernación: el nuevo destino de Rafael Marín Mollinedo en Yucatán

Rafael Marín Mollinedo deja Aduanas y asume cargo en Gobernación en Yucatán.

El gobierno federal realiza ajustes en una de las instituciones clave para el comercio exterior del país.

Rafael Marín Mollinedo dejó la titularidad de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para asumir un nuevo encargo como delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado de Yucatán, de acuerdo con información confirmada por fuentes federales.

La salida ocurre mientras las autoridades preparan el nombramiento de un director interino que se encargará de conducir el organismo aduanero en lo que se define al relevo definitivo.

La ANAM es responsable de la supervisión de las operaciones en las aduanas del país, un punto estratégico para la recaudación fiscal y el control del comercio internacional.

Nombramiento en Segob y reconfiguración institucional

El movimiento forma parte de una reorganización administrativa dentro del gobierno federal.

Gobierno federal de Yucatán nombra a Marín Mollinedo en la delegación de Segob.

Con su llegada a la delegación de Gobernación en Yucatán, Marín Mollinedo tendrá funciones de enlace institucional y coordinación política entre el gobierno federal y las autoridades locales.

Fuentes consultadas señalaron que el relevo en Aduanas se encuentra en proceso, por lo que se prevé que en los próximos días se anuncie formalmente a la persona que asumirá el cargo de manera provisional.

Trayectoria de Rafael Marín Mollinedo en el gobierno federal

Marín Mollinedo es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la administración pública federal, de acuerdo con su perfil institucional.

Ha ocupado diversos cargos en dependencias estratégicas relacionadas con política económica, finanzas públicas e infraestructura.

A lo largo de su carrera también ha participado en proyectos de desarrollo regional y logística.

Rafael Marín Mollinedo, más de cuatro décadas en la administración pública federal.

Entre los principales puestos que ha desempeñado se encuentran:

Director de la Agencia Nacional de Aduanas de México en dos periodos: primero en 2022 y posteriormente desde febrero de 2025.

Director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec entre 2018 y 2022.

Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales .

Representante de México ante la Organización Mundial del Comercio en 2023, con sede en Ginebra, Suiza.

Funciones en dependencias como la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Petróleos Mexicanos.

También participó en programas del Sistema DIF en Tabasco y en proyectos de transporte y servicios urbanos en la Ciudad de México durante la administración capitalina de principios de la década de 2000.

Proyectos estratégicos y desarrollo del sureste

Uno de los cargos más relevantes en su trayectoria reciente fue la dirección del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), considerado uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal para impulsar el desarrollo económico del sur y sureste del país.

Proyectos estratégicos marcan la trayectoria de Marín Mollinedo. (INAH)

Ese plan incluyó infraestructura logística y ferroviaria, entre ellas el Tren Interoceánico, con el objetivo de fortalecer la conectividad comercial entre el océano Pacífico y el Golfo de México.

Antecedentes y señalamientos en el debate público

En los últimos años, el nombre de Marín Mollinedo también ha aparecido en el debate político en torno a la actuación de funcionarios vinculados al proyecto de gobierno encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la llegada de Morena al poder con la llamada Cuarta Transformación, opositores han señalado lo que consideran contradicciones entre el discurso de austeridad y algunos casos que han generado cuestionamientos públicos.

Uno de esos episodios fue una investigación difundida por el medio Latinus, presentada en el programa del periodista Carlos Loret de Mola, en la que se mencionó que el funcionario contaría con varias propiedades, algunas de ellas no incluidas en su declaración patrimonial.

Antecedentes de Rafael Marín Mollinedo en la administración pública federal.

El reportaje, elaborado por la periodista Isabella González, describió entre los bienes un departamento en un complejo residencial de lujo en Cancún con valor aproximado de 15.5 millones de pesos, cuya compra se habría realizado mediante pagos efectuados entre 2017 y 2024.

De acuerdo con esa investigación, parte de los pagos se realizaron mientras Marín Mollinedo ya ocupaba cargos dentro del gobierno federal.

El medio también señaló que el inmueble no habría sido habitado por el funcionario.

Polémica previa por su designación internacional

En 2023, su nombramiento como representante de México ante la Organización Mundial del Comercio generó debate en el ámbito político.

Durante la discusión legislativa, la entonces diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdés, cuestionó su designación y señaló: “Es ser primo del chofer del Presidente (Andrés Manuel López Obrador), esa es su mayor valía”.

Desde Morena, la senadora Mónica Fernández Balboa defendió el nombramiento y afirmó que Marín Mollinedo “siempre se ha caracterizado por su lealtad a este proyecto de cambio de nación”.

A pesar de ese episodio, el funcionario continuó ocupando distintos cargos dentro del gobierno federal. Con su nuevo nombramiento en Yucatán, se integra ahora a las tareas de coordinación política de la Secretaría de Gobernación en la entidad.