Centros vacacionales del IMSS en Semana Santa: cómo obtener hospedaje en Oaxtepec y Atlixco-Metepec

Oaxtepec, Atlixco y más: IMSS abre sus centros vacacionales al público.

Durante el primer periodo vacacional de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que sus centros vacacionales estarán disponibles para derechohabientes y público en general que buscan opciones de descanso durante Semana Santa.

De acuerdo con el instituto, estos espacios ofrecen hospedaje, zonas de campamento, balnearios y actividades recreativas en entornos naturales, con tarifas accesibles y descuentos para ciertos sectores de la población.

Oferta turística del IMSS para Semana Santa 2026

El IMSS informó que sus cuatro centros vacacionales:

Oaxtepec (Morelos)

Atlixco-Metepec (Puebla)

La Trinidad y Malintzi (Tlaxcala)

Las instalaciones incluyen hoteles, cabañas, villas, áreas de campamento y espacios recreativos diseñados para recibir a miles de visitantes durante la temporada alta.

Según el instituto, estos complejos permiten combinar actividades al aire libre con hospedaje dentro de los propios centros, lo que ha convertido a estos destinos en una alternativa para vacacionar sin salir del país y con costos moderados.

Hospedaje en Oaxtepec y Atlixco-Metepec: capacidad y servicios

Entre los centros con mayor demanda destacan Oaxtepec y Atlixco-Metepec, que cuentan con infraestructura para alojar a cientos de personas durante el periodo vacacional.

Semana Santa 2026: IMSS ofrece hospedaje, albercas y actividades recreativas.

El Centro Vacacional Oaxtepec dispone de 368 unidades de hospedaje entre hoteles, cabañas y casas, con capacidad para mil 586 personas.

Además, cuenta con un área de campamento que puede recibir a alrededor de cuatro mil visitantes.

Por su parte, el Centro Vacacional Atlixco-Metepec ofrece 206 habitaciones distribuidas en hoteles y villas, con capacidad para 485 huéspedes y una zona de campamento con espacio para aproximadamente 600 personas.

Otros centros vacacionales del IMSS abiertos en vacaciones

El IMSS también informó que otros dos complejos estarán disponibles durante Semana Santa. El Centro Vacacional La Trinidad cuenta con 112 habitaciones para 360 personas y un área de campamento para mil 200 visitantes.

En tanto, Malintzi dispone de 46 cabañas tipo inglés con capacidad para 269 personas, además de una zona de campamento para cerca de 600 visitantes

Malintzi, alternativa del IMSS para hospedaje accesible en temporada vacacional.

Estos espacios se ubican en entornos naturales que permiten realizar diversas actividades al aire libre durante el periodo vacacional.

Actividades recreativas y servicios disponibles

De acuerdo con el instituto, las instalaciones ofrecen opciones para visitantes de distintas edades, con actividades orientadas al descanso y la convivencia familiar.

Entre las actividades que se pueden realizar destacan:

Uso de albercas y balnearios dentro de los complejos.

Campamento en áreas habilitadas dentro de los centros vacacionales.

Caminatas y recorridos en zonas naturales . Actividades deportivas y recreativas para visitantes.

Espacios diseñados para la convivencia familiar.

El IMSS señaló que estos servicios forman parte de su oferta para promover el bienestar y el esparcimiento durante fines de semana largos y temporadas vacacionales.

Requisitos para hospedaje y acceso con mascotas

El instituto informó que en algunos centros vacacionales se permite el ingreso con perros de compañía en habitaciones designadas, con excepción del complejo Malintzi.

IMSS fija lineamientos para el ingreso y estancia en sus centros vacacionales.

Esta medida se aplica bajo lineamientos específicos para garantizar la seguridad de los visitantes.

Entre los requisitos establecidos se encuentran el pago de una cuota de recuperación, presentar la cartilla de vacunación vigente de la mascota, mantenerla con correa en todo momento y asumir la responsabilidad por su cuidado y limpieza.

Asimismo, el IMSS indicó que durante 2026 se mantendrán las tarifas accesibles y los esquemas de descuento en acceso y hospedaje para derechohabientes, personas adultas mayores y trabajadores del instituto, con el objetivo de facilitar el acceso a opciones de descanso y recreación durante periodos vacacionales como Semana Santa.