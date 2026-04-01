Desde un oleaje alto hasta la presencia de medusas o tiburones: aprende a identificar las banderas en la playa

La presencia de bandera roja prohíbe el ingreso al mar debido a riesgos de oleaje alto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los turistas que acuden a las playas de México durante la Semana Santa deben prestar atención a las banderas de colores instaladas en las costas, que advierten sobre la seguridad para nadar y permiten prevenir accidentes y ahogamientos.

Según informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), la bandera verde o blanca señala que el clima y las olas permiten el acceso seguro al mar. Un color amarillo indica precaución: es posible ingresar al agua, pero solo cerca de la orilla para evitar posibles corrientes peligrosas.

Cuando la bandera roja está izada, la entrada al mar queda prohibida debido a riesgos como oleaje alto, tormentas, fauna peligrosa o contaminación. Si la señal es negra, la playa se considera cerrada por condiciones especialmente adversas, por lo que se debe acatar la instrucción de no nadar y retirarse del área siguiendo las indicaciones de los cuerpos de Protección Civil, Guardia Nacional o Marina.

Las autoridades de Michoacán también recomendaron evitar el consumo de alcohol antes de nadar, no descuidar a menores y ubicar el puesto de salvavidas o módulo de atención médica más próximo en caso de emergencia.

Otras variedades posibles de banderas en la república

La bandera verde en Playa Miramar informa a los visitantes que las condiciones del mar son seguras para nadar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas son las generalidades de los colores en el país (verde, amarillo, rojo y negro o similares). Sin embargo, no existe una reglamentación nacional que establezca la coloración general que deben tener los puertos y playas en México, por lo que los tipos de banderas pueden cambiar entre costas.

Por ejemplo, las personas que visiten Playa Miramar deben cumplir con las indicaciones de seguridad mediante un sistema de banderas de advertencia ligeramente diferente.

La bandera verde autoriza el ingreso al mar en condiciones seguras, mientras que la amarilla permite entrar únicamente con precaución siguiendo instrucciones de la autoridad.

En caso de presentarse bandera roja, queda prohibido ingresar al agua por condiciones consideradas desfavorables. La bandera azul advierte sobre la presencia de medusas o ”aguas malas", y la negra indica que la playa está clausurada.

En plena Semana Santa continúa la contaminación en playas del Golfo de México por el derrame de petróleo

El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha contaminado más de 600 kilómetros de costa en plena temporada alta de Semana Santa. (Cuartoscuro)

Un mes después del inicio del derrame de petróleo en el Golfo de México, las autoridades mexicanas no han logrado contener la contaminación que sigue afectando a más de 600 kilómetros de costa, en plena temporada alta de turismo por Semana Santa.

La gestión de la emergencia ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por la falta de información clara y la insuficiencia de los trabajos de limpieza, generando alerta entre expertos por los riesgos a la salud y el impacto económico en las comunidades costeras.

El director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Gustavo Alanís, reveló en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, difundida por Infobae México, que la mayoría de las playas impactadas siguen recibiendo residuos de chapopote, incluso en zonas que, según los comunicados oficiales del Grupo Interinstitucional (GI), habrían sido limpiadas.

Alanís sostuvo que declaraciones oficiales como la emitida el pasado 26 de marzo —en la que se afirmó que las tres fuentes de contaminación están controladas y que las playas están limpias— no se corresponden con la realidad reportada por pobladores y organizaciones ambientales.