México

Mi Beca para Empezar 2026: revelan fecha exacta del pago de abril

El Fideicomiso Bienestar Educativo confirmó el día en que caerá el depósito a todos los beneficiarios de este programa social local

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Claudia Sheinbaum aumentará el apoyo para uniformes y útiles escolares de Mi Beca para Empezar
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Twitter/@Claudiashein.

El Gobierno de la Ciudad de México implementó el programa social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, enfocado en alumnos de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México.

El propósito de este apoyo económico es ofrecer ayuda a los estudiantes y favorecer la continuidad en la educación básica, al reducir las dificultades ocasionadas por la falta de insumos escolares.

A diferencia de otros programas sociales, quienes integran Mi Beca para Empezar no obtienen efectivo ni pueden retirar fondos en cajeros automáticos.

El beneficio se entrega a través de una tarjeta expedida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida únicamente en comercios autorizados dentro de la capital.

La mandataria capitalina detalló que la fecha del triple pago será el 1 de marzo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Video: X/@BienestarEdu.

Mediante esta tarjeta, los beneficiarios adquieren alimentos, uniformes, útiles, libros, material escolar y otros productos vinculados a la educación.

Los estudiantes realizan compras en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, almacenes y establecimientos que aceptan pagos electrónicos.

Algunos beneficiarios expresaron dudas sobre la fecha del próximo depósito, ya que el anterior fue realizado el pasado domingo 1 de marzo.

Mi Beca para Empezar; beca; CDMX; programa social
Ya hay fecha definida para el pago de abril 2026 de Mi Beca para Empezar, de acuerdo con el Fibien. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia.

El Fibien anunció que el siguiente depósito ya cuenta con fecha definida, corresponde al octavo del ciclo escolar 2025-2026 y será el cuarto en el año, previsto para abril.

Este apoyo está dirigido a estudiantes de preescolar y primaria en la Ciudad de México.

En años anteriores, el programa también consideraba a alumnos de secundaria y a quienes cursaban cuarto, quinto y sexto de primaria en planteles públicos; después de la puesta en marcha de la Beca Rita Cetina, estos estudiantes deben solicitar el beneficio federal administrado por el Gobierno de México.

Por lo tanto, ya hay una fecha exacta para el pago de abril de Mi Beca para Empezar a todos los beneficiarios de este programa social de la Ciudad de México.

Fecha exacta del octavo pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

Según datos dados a conocer por el Fibien, la fecha programada para el depósito a todos los beneficiarios de Mi Beca para Empezar será el miércoles 1 de abril de 2026.

Ese mismo día se realizará la transferencia del apoyo. El monto depositado en cada tarjeta Fibien variará según el nivel escolar del estudiante, es decir, si asiste a preescolar o primaria, de acuerdo con lo señalado por la administración capitalina.

(foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX/Twitter)
La siguiente fecha de pago de MI Beca para Empezar es el miércoles 1 de abril de 2026. Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX/Twitter.

Monto total que recibirá cada beneficiario de Mi Beca para Empezar de abril de 2026

De acuerdo con los datos difundidos por Fibien en sus canales oficiales, se especificaron los montos destinados a los estudiantes:

  • 600 pesos para nivel preescolar
  • 650 pesos para quienes cursan primaria
  • 600 pesos para CAM en preescolar, primaria y área laboral

Se recomienda consultar los comunicados oficiales de Fibien, pues pueden publicarse advertencias ante eventuales inconvenientes o retrasos en los pagos.

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