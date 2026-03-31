México

Sheinbaum afirma que aún se investiga el origen del derrame de hidrocarburos en Veracruz, apunta a chapopoteras naturales

De acuerdo con la presidenta, autoridades federales revisan las instalaciones de Cantarell sin detectar fugas, mientras especialistas analizan si el crudo proviene de emanaciones naturales en la zona

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes 31 de marzo. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes 31 de marzo. (Crédito: Gobierno de México)

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se mantienen en curso las investigaciones para determinar el origen del derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México, con énfasis en la zona de Cantarell, frente a las costas de Veracruz.

Sheinbaum explicó que el análisis considera dos posibles causas: una falla en infraestructura petrolera o la presencia de emanaciones naturales de crudo, conocidas como chapopoteras naturales. Estas últimas, dijo, han sido documentadas previamente por la comunidad científica en esa región marítima.

Detalló que Cantarell, uno de los principales complejos petroleros del país, continúa en operación, aunque con menor producción respecto a sus niveles históricos. Precisó que algunas de sus instalaciones tienen varios años en funcionamiento, por lo que se han realizado revisiones, tanto en la administración anterior como en la actual.

De acuerdo con la mandataria, hasta ahora no se han detectado indicios de fugas tras la inspección de una parte significativa de la infraestructura, lo que ha llevado a considerar con mayor peso la hipótesis de un origen natural del hidrocarburo.

Personal de la Marina recolecta bolsas con sargazo manchado de petróleo, el jueves 26 de marzo de 2026. (Crédito: AP)
Personal de la Marina recolecta bolsas con sargazo manchado de petróleo, el jueves 26 de marzo de 2026. (Crédito: AP)

Indicó que en la investigación participan dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Energía, en coordinación con especialistas, con el objetivo de ampliar la información técnica disponible y determinar con precisión la causa del derrame.

“Mañana me reúno con el grupo técnico (encargado del caso) para poder seguir informando a la población. Hay en el golfo lo que llaman chapopoteras naturales, así las llaman los científicos, de ellas emana petróleo. Estamos investigando junto con los científicos si esta emanación vino de Cantarell”, explicó durante la conferencia.

La presidenta señaló que este miércoles sostendrá una reunión con el grupo técnico encargado del caso para dar seguimiento a los avances y continuar informando a la población sobre los resultados de las indagatorias.

En paralelo, explicó que personal de distintas dependencias trabaja en la contención y limpieza del área afectada mediante diversos métodos, conforme a protocolos establecidos para este tipo de casos. La mandataria indicó que este tipo de situaciones no es inédito en la región, por lo que existen procedimientos específicos para atenderlas.

“Parece que no se ha hecho nada, pero hemos hecho muchísimo, hay mucha gente de Pemex, de las secretarías de Marina y Energía, trabajando junto con científicos y todo un gran equipo para poder contener y limpiar la contaminación a través de varios métodos”, afirmó.

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