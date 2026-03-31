Samir Flores y Sandra Rosa Camacho: comunidad de Temoac denuncia que hay un patrón en sus asesinatos

Samir Flores, Sandra Rosa Camacho, activistas asesinados. La comunidad de Temoac exige investigar sus muertes

De acuerdo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua - Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), los asesinatos de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho no son hechos aislados, más bien existe un patrón de asesinato político. La organización declaró que el homicidio de Sandra Rosa Camacho fue un mensaje.

Samir Flores fue un defensor de los pueblos indígenas, quien se opuso a la construcción de una planta termoeléctrica internacional en Morelos, misma que tuvo un gran impacto negativo en el medio ambiente. Luego de hacer frente directamente a las autoridades del estado, fue asesinado a tiros en su casa en 2019.

Hace cuatro días, la situación volvió a suceder; Sandra Rosa Camacho, activista de Temoac denunciaba en 2025 la inseguridad en su localidad y señaló directamente al alcalde, Valentín Lavín Romero y a allegados. El 27 de marzo, Sandra Rosa, al igual que Samir, fue acribillada.

Cientos de personas protestaron el viernes en Ciudad de México al cumplirse un año de la muerte de Samir Flores, un activista que se oponía a un proyecto eléctrico del gobierno federal y que fue asesinado a balazos.

El Frente de Pueblos denuncia patrón sistemático

La exigencia de una investigación a fondo contra el alcalde con licencia de Temoac, Valentín Lavín Romero, ha escalado en los últimos días, luego de que diversas organizaciones comunitarias lo señalaran como presunto responsable de los asesinatos de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala sostiene que ambos crímenes revelan una continuidad en la violencia política y el control caciquil, marcando un fenómeno de impunidad que ha caracterizado a la región durante los últimos nueve años.

Una cifra que expone la magnitud de la crisis y diferencia a Temoac de otras regiones rurales de la entidad es la reportada por el propio Frente: 15 personas fueron asesinadas en los últimos cuatro meses en el municipio, víctimas de la “célula del crimen organizado” asociada a la familia Aparicio, sin que las autoridades hayan neutralizado su influencia ni ofrecido garantías de seguridad.

En una jornada marcada por la violencia, Sandra Rosa Camacho murió el 26 de marzo tras recibir un disparo en la cabeza cuando salió de su domicilio para atender a una persona que alegó llevar una cooperación para la iglesia, un modus operandi que, de acuerdo con el abogado Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos Indígenas de la Tierra y el Agua, repite el esquema empleado en el homicidio de Samir Flores.

<b>Denuncias previas e impunidad: el desafío de investigar al alcalde</b>

Pocos meses antes de su asesinato, el 11 de agosto de 2025, Sandra Rosa había intervenido en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad. Frente a la gobernadora Margarita González Saravia y al propio Valentín Lavín Romero, denunció la existencia de redes de extorsión y violencia y solicitó la presencia de la Guardia Nacional, al advertir: “He dicho siempre: mi vida está en riesgo porque soy la única que se está inconformando”. Durante su intervención, advirtió: “Queremos que la paz vuelva a Temoac… no tenemos nada en contra de nadie, pero sí nos molesta que vengan a abusar de la gente”, refiriéndose a los cobros extorsivos en pequeños comercios.

La respuesta institucional a sus denuncias fue calificada de insuficiente. En ambos crímenes persiste “un grado de impunidad que no puede ser soportable si no es por una protección que venga de las más altas esferas del gobierno”, denunció el Frente, quienes también acusaron: “¿Cuántas reuniones más seguirá teniendo con el edil de Temoac sin hacer absolutamente nada para investigarlo y detenerlo a él y a la familia de los Aparicio?”

Sandra Rosa Camacho y Samir Flores fueron asesinados en circunstancias casi idénticas mientras enfrentaban desde la organización social y política al poder local en Temoac, ambos bajo la gestión de Valentín Lavín Romero, cuya responsabilidad es ahora exigida públicamente para evitar la perpetuación de la impunidad y la violencia estructural en la región.