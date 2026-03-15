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“Morelos no puede seguir así”: senador exige frenar feminicidios tras crímenes de estudiantes de la UAEM

Tras los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo, García Yáñez denunció la falta de estrategia de seguridad en el estado

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Francisco Javier Acero Pérez destacó
Francisco Javier Acero Pérez destacó la importancia de no abandonar a quienes enfrentan la desaparición de familiares.

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ángel García Yáñez, exigió a las autoridades federales y al gobierno de Morelos actuar con urgencia para frenar la violencia y los feminicidios en la entidad, luego de los asesinatos de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Los casos de Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo, ambas de 18 años, han generado una fuerte preocupación entre la comunidad universitaria y la población morelense, al registrarse en un corto periodo y en un contexto de creciente inseguridad en la región.

El legislador señaló que estos hechos reflejan la ausencia de una estrategia clara de prevención y combate a la delincuencia, lo que ha provocado temor e incertidumbre entre estudiantes, trabajadores y habitantes del estado.

Senador denuncia falta de estrategia de seguridad en el estado

García Yáñez sostuvo que los recientes hechos evidencian la falta de resultados de las autoridades responsables de la seguridad pública, tanto a nivel federal como estatal.

“La falta de estrategia de
“La falta de estrategia de prevención del delito ha generado temor e incertidumbre en la población”, lamentó el legislador.

“El incremento de la violencia y los feminicidios demuestra que no existe una estrategia efectiva de prevención del delito que garantice condiciones de seguridad para la ciudadanía”, señaló.

En ese contexto, el senador subrayó que la comunidad universitaria se encuentra particularmente vulnerable ante la falta de medidas que garanticen la seguridad en las inmediaciones de los planteles educativos.

Casos de feminicidio que encendieron la alerta en la comunidad universitaria

Las declaraciones del legislador se dan tras el asesinato de dos alumnas de la UAEM, cuyos casos provocaron protestas y movilizaciones en Morelos.

Kimberly Joselin Ramos, estudiante de contaduría, desapareció el 20 de febrero luego de dirigirse al campus Chamilpa en Cuernavaca.

Tras permanecer 11 días desaparecida, su cuerpo fue localizado en la zona norte de la ciudad. Por el caso fue detenido un hombre identificado como Jared Alejandro “N”, a quien autoridades investigan por su posible relación con el crimen.

Kimberly Joselin Ramos, estudiante de
Kimberly Joselin Ramos, estudiante de la UAEM, fue asesinada tras 11 días de desaparición en Cuernavaca.

Días después también fue encontrada sin vida Karol Toledo, otra estudiante de 18 años que había sido reportada como desaparecida en el municipio de Mazatepec.

El senador también lamentó el feminicidio de Carla Toledo Gómez, señalando que estos casos han provocado una ola de temor entre estudiantes y familias de la entidad.

Colectivos feministas y estudiantes exigen acciones contra la violencia

Ante estos hechos, diversos colectivos feministas y organizaciones estudiantiles han realizado protestas y movilizaciones para exigir mayor seguridad y estrategias institucionales que prevengan la violencia de género.

García Yáñez reconoció la labor de estos grupos, quienes han impulsado manifestaciones y jornadas de búsqueda para exigir justicia y protección para las mujeres.

Colectivos feministas y estudiantes se
Colectivos feministas y estudiantes se movilizan en Morelos para exigir justicia tras los feminicidios de la UAEM. REUTERS/Toya Sarno Jordan

No obstante, advirtió que las movilizaciones reflejan el nivel de inconformidad social frente a la falta de respuesta gubernamental.

“Es lamentable que no se cuente con una estrategia de prevención del delito que garantice la seguridad de las y los estudiantes en diversos espacios educativos, pero más lamentable es que las autoridades locales y federales no den respuesta a las demandas de la sociedad que exige un alto a la inseguridad”, afirmó.

Exigen reforzar seguridad en universidades y espacios públicos de Morelos

El senador indicó que desde el Senado de la República continuará exigiendo medidas concretas para enfrentar la violencia en el estado.

Entre las acciones que consideró necesarias se encuentran:

  • Refuerzo de la seguridad en los alrededores de universidades y centros educativos
  • Implementación de estrategias de prevención del delito en espacios públicos
  • Coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir la delincuencia
  • Acciones específicas para prevenir y sancionar la violencia de género
  • Garantías de seguridad para estudiantes, trabajadores y habitantes de Morelos

García Yáñez reiteró que el objetivo es restablecer condiciones de paz y seguridad en la entidad, especialmente para la comunidad estudiantil que en las últimas semanas ha protagonizado protestas y exigencias de justicia tras los feminicidios registrados.

Los recientes casos ocurridos en Morelos, en vísperas de las movilizaciones del 8 de marzo, han intensificado el debate nacional sobre la violencia de género y los desafíos pendientes para garantizar la seguridad de las mujeres en México.

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