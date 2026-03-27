México

Asesinan a Sandra Rosa Camacho Flores, líder social y activista en Morelos

Fue víctima un ataque armado directo, lo que generó coordinación de los tres niveles de gobierno

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Asesinan a la líder social y activista Sandra Rosa Camacho Flores en Morelos
(Facebook/Delegación Temoac 2025-2028)

La activista Sandra Rosa Camacho Flores fue asesinada en Morelos, el crimen ya es investigado por la Fiscalía estatal, la cual realizar las indagatorias bajo protocolo de perspectiva de genero para el delito de feminicidio.

“El Gobierno del Estado de Morelos condena enérgicamente y lamenta profundamente la agresión armada directa en la que perdió la vida Sandra Rosa Camacho Flores, habitante del municipio de Temoac y reconocida líder social”, es parte del mensaje de las autoridades estatales compartido el 26 de marzo.

Asimismo, la Fiscalía de Morelos aseguró en un comunicado que se encargará de agotar todas las líneas de investigación en el caso del asesinato de Camacho Flores.

Acusan presunto ocultamiento del cuerpo

A través de su cuenta de Facebook, la página Delegación Temoac 2025-2028 denunció que, supuestamente, algunos agentes buscarían encubrir el crimen.

Asesinan a la líder social y activista Sandra Rosa Camacho Flores en Morelos
(Captura de pantalla/Facebook/Delegación Temoac 2025-2028)
Asesinan a la líder social y activista Sandra Rosa Camacho Flores en Morelos
(Captura de pantalla/Facebook/Delegación Temoac 2025-2028)

La agresión contra la mujer derivó la en coordinación entre los tres órdenes de gobierno con el objetivo de que sea esclarecido el crimen y sean castigados los responsables.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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