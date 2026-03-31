Reabrirán caso de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio

Mario Aburto fue declarado culpable por el asesinado del candidato en 1995 (Infobae México/Jesús Avilés)

Un tribunal federal ha ordenado la reapertura del caso de Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, medida que implica reponer el procedimiento judicial e impulsar un nuevo análisis sobre la presunta tortura que el acusado ha denunciado de forma reiterada. Esta resolución, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, permite que el expediente regrese al juzgado de origen, donde se deberá revaluar la investigación con plena inclusión de todas las partes involucradas.

La decisión judicial se aparta de una determinación previa, cuando la jueza Paloma Xiomara González, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia penal, había negado el amparo solicitado por la defensa de Aburto. Aquella negativa había respaldado el dictamen de la Fiscalía General de la República (FGR) que concluyó, en su momento, que no existieron indicios de tortura durante la detención ni en el traslado de Aburto a la capital del país, una postura notificada formalmente al acusado en noviembre de 2023 dentro de la indagatoria correspondiente.

El tribunal ahora revoca la anterior resolución debido a irregularidades formales detectadas en el juicio, específicamente por la omisión de terceros interesados que, por ley, debían ser llamados a participar en el proceso.

<b>Vicios de procedimiento en la causa</b>

Durante la revisión del expediente, los tres magistrados del Octavo Tribunal Colegiado resolvieron, por unanimidad, que se había violentado el debido proceso al no convocar a personas señaladas en la investigación original, quienes debieron tener oportunidad de intervenir formalmente. Como resultado, el tribunal ordenó dejar sin efectos la anterior audiencia constitucional y reponer la tramitación, abriendo la posibilidad de reanudar el análisis sobre tortura alegada por Aburto Martínez.

La concesión del amparo deriva de una demanda presentada hace dos años por la defensa del inculpado, con la que se impugnó el cierre ministerial de la investigación —una decisión basada en la supuesta ausencia de pruebas sobre malos tratos sufridos por el acusado tras su aprehensión—. A partir de ahora, la reincorporación procesal de todas las partes relevantes permitirá que el juzgado de origen valore nuevamente los elementos presentados y determine la procedencia o no de profundizar en la investigación por tortura.

<b>¿Qué representa la reapertura para el caso Aburto?</b>

El tribunal federal mexicano determinó que el proceso judicial contra Mario Aburto Martínez —acusado del homicidio de Luis Donaldo Colosio— debe ser reiniciado, tras advertir fallas de procedimiento en la negativa previa de investigar presuntos actos de tortura. Esto implica que la justicia revisará de nuevo si existieron violaciones a los derechos humanos del acusado durante las investigaciones originales.

Con este fallo, la causa quedará en manos del juzgado de origen, que ahora afronta el mandato de examinar los hechos desde una perspectiva procesal renovada, con la posible inclusión de nuevas diligencias y comparecencias de testigos que fueran omitidos originalmente.