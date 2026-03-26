México

A 32 años del magnicidio, la CNDH advierte que indultar a Mario Aburto sería “encubrir los hechos”

La Comisión llama a agotar las investigaciones antes de cerrar el caso Colosio

Guardar
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este jueves un pronunciamiento en el que advierte que conceder el indulto a Mario Aburto Martínez. (Infobae-Jesúe Abraham)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este jueves un pronunciamiento en el que advierte que conceder el indulto a Mario Aburto Martínez. (Infobae-Jesúe Abraham)

A tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el caso sigue sin resolverse y, esta semana, volvió al centro del debate político nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este jueves un pronunciamiento en el que advierte que conceder el indulto a Mario Aburto Martínez — la única persona condenada por el crimen — significaría “encubrir los hechos” y desperdiciar “una oportunidad única para acercarse a la verdad”.

Sheinbaum descartó el indulto, pero la CNDH pide ir más lejos

El pronunciamiento llega un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara otorgar el indulto a Aburto, calificando el asunto como “un asunto de Estado“. Para la CNDH, esa decisión va en el camino correcto, pero no es suficiente: el organismo exige que las autoridades profundicen las investigaciones y determinen “lo antes posible” las indagatorias en torno al crimen del 23 de marzo de 1994.

Entre los puntos que la Comisión considera pendientes destaca la situación de un agente del CISEN detenido desde el 9 de noviembre de 2025, cuya participación en los hechos aún no ha sido esclarecida. También señala los actos de tortura acreditados contra Aburto y varios miembros de su familia, documentados en la Recomendación 48VG/2021.

Imagen 6R3HX2UG6JB4NKNPL7UXGJUZWQ

Aburto, 30 años después: no quiere el indulto, quiere limpiar su nombre

Uno de los aspectos más llamativos del pronunciamiento es la postura del propio Mario Aburto. Según la CNDH, durante el seguimiento de la Recomendación 48VG/2021, Aburto ha manifestado que su objetivo no es salir de prisión por la vía del indulto, sino limpiar su nombre dentro del proceso jurisdiccional. A pesar de tener acceso a beneficios preliberacionales, no ha optado por ellos.

Para la Comisión, esto es significativo: aceptar el indulto sin esclarecer los hechos sería, en sus propias palabras, imponer una nueva "verdad oficial" — la misma práctica que, según la Recomendación, caracterizó las investigaciones originales de 1994.

Un llamado a la SCJN y a las autoridades penitenciarias

La CNDH también dirigió un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya aceptó resolver el amparo presentado por Aburto, para que en el ejercicio de sus atribuciones tome en cuenta lo señalado en el pronunciamiento y oriente su determinación al esclarecimiento de los hechos.

Adicionalmente, el organismo exigió a las autoridades penitenciarias que garanticen condiciones dignas para Aburto dentro del CEFERESO donde se encuentra, incluyendo servicios de salud y seguridad, y reiteró el punto recomendatorio que ordena su traslado al Centro de Readaptación Social "El Hongo“, en Baja California, para facilitar las visitas de sus familiares — disposición que, señala la CNDH, sigue sin cumplirse.

Luis Donaldo Colosio exigió ya cerrar el caso
Están por cumplirse 31 años del padre del exalcalde de Monterrey. (Facebook Luis Donaldo Colosio Riojas)

“Que México sane”, dice el hijo de Colosio — la CNDH no está de acuerdo

El contexto político de la semana añade otra capa al debate. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado y senador de Movimiento Ciudadano, reaccionó a la negativa de Sheinbaum con un lacónico “Que Dios la bendiga” y pidió “darle carpetazo al tema para que México sane". Afirmó que ningún presidente en 30 años ha tenido la voluntad real de hacer justicia, y que el caso se reabre cíclicamente con fines proselitistas.

La CNDH parece responderle directamente, aunque sin nombrarlo: advierte que las "constantes presiones" para cerrar el caso mediante acciones de aparente justicia — incluido el indulto — no deben prosperar, y que el derecho del pueblo mexicano a conocer la verdad está por encima de cualquier conveniencia política o personal.

A 32 años del magnicidio, la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién mató a Colosio?

Temas Relacionados

CNDHMéxicoColosioSuprema Corte De Justicia De La NacionMario AburtoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Arma que usó estudiante para asesinar a dos maestras en Michoacán es ilegal, afirma fiscal estatal: padrastro del menor es marino

Carlos Torres Piña informó que el menor será acusado de tres delitos por el asesinato de sus profesoras

Arma que usó estudiante para asesinar a dos maestras en Michoacán es ilegal, afirma fiscal estatal: padrastro del menor es marino

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: cerrado en Av. Tláhuac en ambos sentidos y Luis Delgado Santiago

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: cerrado en Av. Tláhuac en ambos sentidos y Luis Delgado Santiago

Autoridades de Matehuala tendrían nexos con el narco: gobernador de San Luis Potosí anuncia investigación contra el alcalde

Ricardo Gallardo reveló que diversas instituciones estarían ligadas con el crimen organizado tras la desaparición y posterior localización de siete electricistas

Autoridades de Matehuala tendrían nexos con el narco: gobernador de San Luis Potosí anuncia investigación contra el alcalde

Frida Sofía publica desconcertantes mensajes en medio de crisis de salud de Alejandra Guzmán

La cantante tuvo un accidente doméstico y se mantiene bajo supervisión debido a una cirugía previa de cadera

Frida Sofía publica desconcertantes mensajes en medio de crisis de salud de Alejandra Guzmán

Loco Abreu revela detalles sobre la recuperación de Gilberto Mora ¿Llegará al Mundial 2026?

Actualmente, Mora atraviesa la fase final de su rehabilitación

Loco Abreu revela detalles sobre la recuperación de Gilberto Mora ¿Llegará al Mundial 2026?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Matehuala tendrían nexos con el narco: gobernador de San Luis Potosí anuncia investigación contra el alcalde

Autoridades de Matehuala tendrían nexos con el narco: gobernador de San Luis Potosí anuncia investigación contra el alcalde

Ciudadano estadounidense apoyaba con armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa: Departamento de Justicia le imputa delitos en EEUU

CJNG es declarado organización terrorista en Argentina: estas son las implicaciones para el cártel

Ciudadanos de Taxco denuncian presuntos retenes de La Familia Michoacana ante amenazas del CJNG

Quién es César Gastelum, “La Señora”, operador del Cártel de Sinaloa al que EEUU eliminó sanciones

ENTRETENIMIENTO

Frida Sofía publica desconcertantes mensajes en medio de crisis de salud de Alejandra Guzmán

Frida Sofía publica desconcertantes mensajes en medio de crisis de salud de Alejandra Guzmán

Une tu destino y ayuda al planeta: todo sobre el Bodorrio por la conservación vegetal en CU

¿Qué se sabe de la colaboración entre Cristian Castro y Luis Miguel? Edén Muñoz escribiría la canción

Por qué Lupita Jones y Andrea Meza ‘odian’ a Fátima Bosch: nueva historia invocando a Ximena Navarrete genera caos

Carlos Espejel marca distancia de la 4T: “Este tipo de mentalidad nos vuelve muy mediocres”

DEPORTES

Loco Abreu revela detalles sobre la recuperación de Gilberto Mora ¿Llegará al Mundial 2026?

Loco Abreu revela detalles sobre la recuperación de Gilberto Mora ¿Llegará al Mundial 2026?

Místico, Thunder Rosa, Kemalito y Soberano Jr. encabezan la función especial por el 83 aniversario de la Arena Coliseo

¿Lo quieren fuera? Leyenda del Milán cuestiona continuidad de Santiago Gimenez en el club

Fidalgo revela por qué eligió jugar con la Selección Mexicana y se emociona con regresar al Estadio Ciudad de México

Repechajes para el Mundial 2026: cómo ver en vivo desde México los 10 partidos clasificatorios