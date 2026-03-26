A 32 años del magnicidio, la CNDH advierte que indultar a Mario Aburto sería “encubrir los hechos”

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este jueves un pronunciamiento en el que advierte que conceder el indulto a Mario Aburto Martínez. (Infobae-Jesúe Abraham)

A tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el caso sigue sin resolverse y, esta semana, volvió al centro del debate político nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este jueves un pronunciamiento en el que advierte que conceder el indulto a Mario Aburto Martínez — la única persona condenada por el crimen — significaría “encubrir los hechos” y desperdiciar “una oportunidad única para acercarse a la verdad”.

Sheinbaum descartó el indulto, pero la CNDH pide ir más lejos

El pronunciamiento llega un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara otorgar el indulto a Aburto, calificando el asunto como “un asunto de Estado“. Para la CNDH, esa decisión va en el camino correcto, pero no es suficiente: el organismo exige que las autoridades profundicen las investigaciones y determinen “lo antes posible” las indagatorias en torno al crimen del 23 de marzo de 1994.

Entre los puntos que la Comisión considera pendientes destaca la situación de un agente del CISEN detenido desde el 9 de noviembre de 2025, cuya participación en los hechos aún no ha sido esclarecida. También señala los actos de tortura acreditados contra Aburto y varios miembros de su familia, documentados en la Recomendación 48VG/2021.

Aburto, 30 años después: no quiere el indulto, quiere limpiar su nombre

Uno de los aspectos más llamativos del pronunciamiento es la postura del propio Mario Aburto. Según la CNDH, durante el seguimiento de la Recomendación 48VG/2021, Aburto ha manifestado que su objetivo no es salir de prisión por la vía del indulto, sino limpiar su nombre dentro del proceso jurisdiccional. A pesar de tener acceso a beneficios preliberacionales, no ha optado por ellos.

Para la Comisión, esto es significativo: aceptar el indulto sin esclarecer los hechos sería, en sus propias palabras, imponer una nueva "verdad oficial" — la misma práctica que, según la Recomendación, caracterizó las investigaciones originales de 1994.

Un llamado a la SCJN y a las autoridades penitenciarias

La CNDH también dirigió un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya aceptó resolver el amparo presentado por Aburto, para que en el ejercicio de sus atribuciones tome en cuenta lo señalado en el pronunciamiento y oriente su determinación al esclarecimiento de los hechos.

Adicionalmente, el organismo exigió a las autoridades penitenciarias que garanticen condiciones dignas para Aburto dentro del CEFERESO donde se encuentra, incluyendo servicios de salud y seguridad, y reiteró el punto recomendatorio que ordena su traslado al Centro de Readaptación Social "El Hongo“, en Baja California, para facilitar las visitas de sus familiares — disposición que, señala la CNDH, sigue sin cumplirse.

Están por cumplirse 31 años del padre del exalcalde de Monterrey. (Facebook Luis Donaldo Colosio Riojas)

“Que México sane”, dice el hijo de Colosio — la CNDH no está de acuerdo

El contexto político de la semana añade otra capa al debate. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado y senador de Movimiento Ciudadano, reaccionó a la negativa de Sheinbaum con un lacónico “Que Dios la bendiga” y pidió “darle carpetazo al tema para que México sane". Afirmó que ningún presidente en 30 años ha tenido la voluntad real de hacer justicia, y que el caso se reabre cíclicamente con fines proselitistas.

La CNDH parece responderle directamente, aunque sin nombrarlo: advierte que las "constantes presiones" para cerrar el caso mediante acciones de aparente justicia — incluido el indulto — no deben prosperar, y que el derecho del pueblo mexicano a conocer la verdad está por encima de cualquier conveniencia política o personal.

A 32 años del magnicidio, la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién mató a Colosio?