Reabren zona turística en Cuatrociénegas, Grupo Hotelero aseguró un “cabal cumplimiento a las normas legales”

Valle de Cuatrociénegas

La zona turística de Cuatrociénegas comenzó a reactivarse luego de que autoridades suspendieran la clausura impuesta días atrás a algunos de sus principales atractivos naturales, permitiendo nuevamente el acceso a visitantes en uno de los destinos ecológicos más importantes del norte del país.

El levantamiento de sellos ocurrió tras la intervención de autoridades ambientales federales y la revisión de las condiciones legales de operación. El Grupo Hotelero responsable aseguró que existe un “cabal cumplimiento a las normas legales”, al tiempo que reiteró su compromiso con la preservación del entorno natural.

Reapertura de parques turísticos en Cuatrociénegas

Con la suspensión de la clausura, sitios emblemáticos como el Río Mezquites, las Dunas de Yeso y otras áreas naturales volvieron a recibir turistas, lo que representa un respiro para la economía local, especialmente en vísperas de la temporada vacacional.

Prestadores de servicios destacaron que la reapertura permitirá recuperar parte de la derrama económica, ya que el turismo es la principal fuente de ingresos en Cuatrociénegas.

Extraían agua sin concesión: el motivo de la clausura en Cuatrociénegas

La clausura inicial de la zona turística se derivó de un operativo federal en el que participaron dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Durante estas acciones, autoridades detectaron la operación de pozos de agua sin concesión en el paraje Río Mezquites, lo que motivó el cierre inmediato para frenar la extracción ilegal de agua y proteger el ecosistema.

El operativo, respaldado por la Guardia Nacional, también buscó preservar una región considerada de alto valor ecológico, lo que generó tensiones entre autoridades y empresarios turísticos por el impacto económico.

Boda del “Un Tal Fredo” en Cuatrociénegas genera controversia

En medio de este contexto, la boda del influencer conocido como “Un Tal Fredo” en Cuatrociénegas desató una fuerte polémica en redes sociales y entre prestadores de servicios turísticos.

El evento, realizado en este Pueblo Mágico, coincidió con la posterior clausura de varios parajes naturales, lo que generó especulaciones sobre una posible relación entre ambos hechos, aunque autoridades no han establecido un vínculo directo.

La celebración incluyó montajes en zonas naturales como dunas y minas, además de iluminación, estructuras y hasta un concierto privado, lo que provocó críticas por el posible impacto ambiental en un ecosistema considerado frágil.

La intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se dio tras detectar posibles afectaciones derivadas de este tipo de actividades, lo que intensificó el debate sobre los límites entre eventos de alto perfil, turismo y conservación ambiental.

Asimismo, empresarios locales señalaron que la polémica impactó negativamente en la percepción del destino y en la economía regional, ya que el cierre temporal afectó directamente a quienes dependen del turismo.

Impacto ambiental y económico en la región

La clausura evidenció la tensión entre la conservación ambiental y la actividad turística en Cuatrociénegas, un destino cuya economía depende en gran medida de la llegada de visitantes.

Mientras las autoridades justificaron las medidas por la urgencia de proteger los recursos hídricos, empresarios señalaron la falta de diálogo previo y el impacto directo en empleos y negocios locales.

La reapertura marca ahora un nuevo capítulo para este Pueblo Mágico, donde el reto será equilibrar el desarrollo turístico con el cumplimiento de las normas ambientales y la preservación de uno de los ecosistemas más valiosos de México.