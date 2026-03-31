Procesan al secretario de Seguridad de Matehuala y a exfuncionario, presuntamente ligados a la desaparición de electricistas

Servidores públicos de Matehuala vinculados a proceso. Crédito: Fiscalía de SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó este martes 31 de marzo de 2026 que un juez de control vinculó a proceso a Jorge “N”, secretario de Seguridad Pública municipal de Matehuala, y a Pablo Ernesto “N”, exfuncionario del ayuntamiento, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

La medida se dictó ocho días después de su detención en flagrancia con diversas dosis de drogas. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo, cuando agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con fuerzas estatales y federales, aseguraron a ambos funcionarios en operativos desplegados en distintos puntos del municipio.

Durante las acciones, se decomisaron bolsas de marihuana, dosis de “cristal” y dos vehículos, uno de ellos oficial.

Reportes extraoficiales señalan que estas detenciones podrían estar relacionadas con la desaparición y posterior localización con vida de 7 electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio potosino. Hasta el momento no se conoce cuál habría sido su papel en la desaparición grupal.

Los 7 trabajadores fueron localizados con vida luego de los operativos coordinados entre autoridades federales y estatales. (Redes sociales)

El secuestro de los electricistas está presuntamente vinculado con reclutamiento forzado, una modalidad utilizada por las organizaciones criminales para enfilar a personas a sus filas sin gastos.

Audiencia y medida cautelar

La autoridad estatal señaló que durante la audiencia inicial, un agente del ministerio público adscrito a la FGE presentó los elementos de prueba que sustentaron la imputación por delitos contra la salud.

El juez de control resolvió la vinculación a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para ambos detenidos.

Además, el órgano judicial también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía indicó que las indagatorias continúan para robustecer la carpeta y esclarecer la posible participación de los imputados en otros hechos delictivos.

Esto les encontraron a los procesados

El secretario de Seguridad fue detenido en el marco de los operativos para localizar a los electricistas. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de SLP)

Según información publicada previamente por este medio, la captura de Jorge “N”, identificado como titular de seguridad municipal, ocurrió durante patrullajes y trabajos de inteligencia en el Altiplano potosino. Los agentes interceptaron una patrulla Nissan Versa y localizaron 52 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 334 gramos, además de tres bolsas de “cristal” con un peso de 30 gramos.

En otra acción, detuvieron a Pablo Ernesto “N”, a quien le incautaron 29 dosis de marihuana con un peso de 180 gramos y una camioneta pickup Chevrolet año 2025.

Infiltración del narco en Matehuala

A raíz de estas detenciones, se fortalecieron las sospechas de infiltración del crimen organizado en estructuras municipales de Matehuala.

Autoridades estatales confirmaron que existen investigaciones en curso para determinar posibles nexos de servidores públicos, incluido el alcalde, con grupos delictivos dedicados al narcotráfico.

Según reportes previos de este medio, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció el inicio de una investigación formal sobre la presunta relación entre funcionarios municipales y organizaciones criminales.

El mandatario estatal -quien fue detenido en el año 2015 por delincuencia organizada y lavado de dinero- enfatizó que no se tolerarán pactos ni tolerancia dentro de la administración pública.