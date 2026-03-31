Ni refresco ni agua natural: Por qué el agua mineral es la mejor aliada para tu digestión después de los 40

Algunos nutrientes presentes facilitan procesos digestivos clave y ayudan a evitar molestias comunes en esta etapa de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 40 años, el organismo experimenta cambios que pueden afectar el funcionamiento digestivo y el bienestar general.

Mantener una hidratación adecuada se vuelve fundamental en esta etapa, y el agua mineral destaca por sus propiedades y beneficios específicos.

Este tipo de agua, rica en minerales esenciales, contribuye a optimizar procesos digestivos, prevenir molestias intestinales y favorecer el equilibrio del cuerpo.

Analizar sus ventajas permite comprender por qué cada vez más especialistas la recomiendan como parte de un estilo de vida saludable en la madurez.

El agua mineral optimiza la digestión en adultos mayores de 40 años al aportar minerales esenciales como calcio y magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el agua mineral es la mejor aliada para tu digestión después de los 40

El paso de los años conlleva cambios en el sistema digestivo, especialmente a partir de los 40, en este sentido y de acuerdo con estudios de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), el agua mineral se consolida como una aliada clave para mantener la salud digestiva en la madurez.

Lo anterior se debe a que esta bebida aporta minerales esenciales y favorece el funcionamiento intestinal, lo que resulta relevante ante la tendencia a la desaceleración digestiva en esta etapa de la vida.

La FEAD señala que el consumo regular de agua mineral ayuda a prevenir el estreñimiento, un trastorno que suele ser frecuente en adultos mayores de 40.

La presencia de minerales como el magnesio y el calcio facilita la motilidad intestinal y contribuye a la correcta absorción de nutrientes.

Según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), una hidratación adecuada también participa en la formación de jugos gástricos y enzimas digestivas, procesos que pueden verse alterados con la edad.

Especialistas consultados indican que el agua mineral, a diferencia de otras bebidas, carece de azúcares y aditivos que pueden irritar el tracto digestivo.

Además, su composición mineralizada favorece el equilibrio ácido-base del organismo, lo que repercute positivamente en la digestión y reduce la sensación de pesadez estomacal.

La elección de agua mineral frente a opciones con gas o saborizantes permite evitar componentes que dificultan la digestión, según advirtió la AESAN en sus recientes recomendaciones.

El organismo aconseja distribuir la ingesta de agua a lo largo del día, especialmente en personas mayores, para asegurar una correcta hidratación y proteger la función digestiva.

El consumo regular de agua mineral favorece la motilidad intestinal y apoya la correcta absorción de nutrientes en la madurez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánta agua mineral tomar para obtener sus beneficios para la salud

La cantidad de agua mineral recomendada para obtener beneficios para la salud varía según las necesidades individuales, el clima, el nivel de actividad física y la dieta.

En general, las guías internacionales sugieren una ingesta diaria de agua (incluyendo todas las fuentes, no solo agua mineral) de aproximadamente:

Hombres adultos: 2,5 a 3,7 litros por día

Mujeres adultas: 2 a 2,7 litros por día

El agua mineral puede formar parte de esta cantidad total.

No existe una cantidad mínima específica de agua mineral necesaria para obtener beneficios, ya que estos dependen de la concentración de minerales en el agua y de las necesidades individuales.

Beber de uno a dos vasos (250-500 ml) de agua mineral al día puede complementar la ingesta de minerales en una dieta equilibrada.

Consideraciones:

El consumo excesivo de agua mineral, especialmente aquellas con alto contenido de sodio, no es recomendable para personas con hipertensión o problemas renales.

La mayor parte de la hidratación diaria puede provenir de agua corriente, infusiones y alimentos.

En caso de condiciones médicas específicas, conviene consultar a un profesional de la salud para ajustar la cantidad y el tipo de agua recomendada.