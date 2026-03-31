México

Misión Artemis II a la Luna: cuándo y dónde ver desde México este lanzamiento histórico de la NASA

La travesía servirá como prueba decisiva de los sistemas fundamentales del cohete Space Launch System (SLS) y de la nave Orión, en lo que será el vuelo más lejano en la historia de la exploración humana

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Gran cohete SLS con un propulsor central naranja y dos cohetes auxiliares blancos dentro de un enorme hangar con estructuras metálicas
El cohete para la misión Artemis se alza imponente dentro del Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) de la NASA. (Joel Kowsky / NASA)

La NASA se encuentra en la etapa final de los preparativos para el lanzamiento de Artemis II, misión que transportará a cuatro astronautas en un recorrido de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y se convertirá en el primer vuelo con tripulación que abandonará la órbita terrestre baja desde 1972.

Dicha salida está programada para el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con la nave Orión acoplada al poderoso cohete SLS, en un escenario que marca el regreso de la humanidad al entorno lunar profundo después de más de cinco décadas.

El vuelo más lejano en la historia de la exploración humana

(REUTERS/Brendan McDermid)
(REUTERS/Brendan McDermid)

Según la NASA, la tripulación de Artemis II se ubicará a unos 7600 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna, superando la distancia máxima alcanzada hasta ahora alcanzada por una misión con astronautas.

La referencia más cercana es la emblemática Apolo 13, cuya trayectoria rozó la superficie lunar a solo 274 kilómetros de altura, antes de regresar a la Tierra tras el fallo técnico en el espacio. Sin embargo, la nueva misión, en cambio, se desplazará mucho más allá, reescribiendo en la práctica el récord de la zona más lejana al que haya llegado una nave tripulada.

Desde ese punto estratégico, los cuatro astronautas de Artemis II podrán observar la Luna y la Tierra a través de las ventanas de la cápsula Orión, con el satélite en primer plano y nuestro planeta a casi 400.000 kilómetros de distancia.

Este escenario se considera un punto de inflexión para la agencia espacial, porque se convertirá en la primera vez que una nave con tripulación se aventura a tal distancia, marcando un antes y un después en la preparación de la futura colonización lunar y de la exploración de Marte.

En dicha misión, la tripulación completará un sobrevuelo lunar, monitoreará el funcionamiento de la cápsula y luego regresará a la Tierra, culminando con un amerizaje controlado en el océano Pacífico que volverá a colocar a la NASA al frente de la exploración espacial tripulada.

Cuándo y dónde presenciar este lanzamiento desde México

Vive este momento histórico a través del canal de Youtube de la NASA. (REUTERS/Brendan McDermid)
Vive este momento histórico a través del canal de Youtube de la NASA. (REUTERS/Brendan McDermid)

El público en México podrá vivir este momento histórico el miércoles 1 de abril, a las 16:24 horas (tiempo del centro del país), por la transmisión en vivo que la NASA transmitirá a través de su canal de YouTube.

La cobertura comenzará desde las 14:45 horas, con comentarios en español y análisis previos al lanzamiento de Artemis II, para que los espectadores puedan seguir todo el proceso en detalle.

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