México

México derrota a la IA: malabarista se vuelve viral por actuar con un gallo en la cabeza

Un artista urbano sorprendió a redes sociales al realizar trucos mientras equilibraba a un gallo sin inmutarse

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Usuarios reaccionan con asombro y humor ante una escena que muchos creyeron hecha con inteligencia artificial. (Captura de pantalla)
Usuarios reaccionan con asombro y humor ante una escena que muchos creyeron hecha con inteligencia artificial. (Captura de pantalla)

Un video que circula en redes sociales volvió a colocar a México en el centro de la conversación digital, luego de mostrar una escena tan inusual que muchos usuarios incluso la confundieron con contenido generado por inteligencia artificial. Sin embargo, para otros, se trata de una prueba más de que la realidad puede superar cualquier simulación tecnológica.

Durante los últimos días, plataformas como TikTok y X han difundido un clip que ha provocado risas, sorpresa y debate. En él aparece un artista urbano trabajando en un cruce vehicular mientras realiza malabares, pero lo que realmente captó la atención no fue su habilidad, sino el singular acompañante que llevaba consigo.

En las imágenes se observa a un joven, cuya identidad no ha sido confirmada, manipulando tres pelotas rojas con destreza mientras espera el cambio de luz del semáforo. No obstante, el elemento más llamativo es que sobre su cabeza permanece un gallo, completamente sereno, sin mostrar señales de incomodidad pese al movimiento constante.

La increíble escena generó debate sobre si el video es auténtico o creado digitalmente. (Captura de pantalla)
La increíble escena generó debate sobre si el video es auténtico o creado digitalmente. (Captura de pantalla)

El momento fue grabado por ocupantes de un automóvil detenido en la intersección, quienes se encontraron inesperadamente con esta escena que rápidamente se volvió viral. La combinación entre destreza física y un toque inesperado convirtió al video en un fenómeno ampliamente compartido.

Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, hubo quienes destacaron el talento del joven y celebraron su creatividad en el espacio público. “¡Excelente! Un artista él y su gallo. Personas honestas y trabajadoras como él son las que valen la pena en el mundo”, escribió un usuario en redes.

Otros comentarios también resaltaron la peculiaridad del acto y la aparente conexión entre el hombre y el animal. “Ese es mi gallo, qué tremenda habilidad, un verdadero equipo con talento”, se lee en otra publicación que también generó interacción.

La creatividad urbana captó la atención de miles de usuarios que no podían creer lo que veían.

Sin embargo, la naturaleza poco común de la escena despertó sospechas entre algunos internautas, quienes plantearon la posibilidad de que el video hubiera sido manipulado o creado mediante herramientas digitales. Aun así, varios usuarios rechazaron esta idea y defendieron la autenticidad del clip, argumentando que situaciones como esta reflejan el ingenio característico de la vida cotidiana en México.

El episodio, más allá de la polémica sobre su origen, ha servido para reavivar la conversación sobre el impacto del arte callejero y su capacidad de sorprender en entornos urbanos. Entre dudas, humor y admiración, el malabarista y su gallo lograron posicionarse como protagonistas de un fenómeno viral que sigue dando de qué hablar.

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