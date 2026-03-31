Meryl Streep y Anne Hathaway reconocen a las mujeres mexicanas durante visita a CDMX

México recibe a Meryl Streep y Anne Hathaway con mensaje sobre liderazgo femenino. Crédito: Infoabe

La llegada de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México para presentar The Devil Wears Prada 2 no solo marcó el inicio de la gira internacional de la película.

Entre pasarelas, encuentros culturales y mensajes ante medios, el evento se convirtió en una escena que puso en primer plano el liderazgo femenino y la influencia de mujeres que han marcado historia en México.

La jornada comenzó con la visita de las actrices a la Casa Azul de Frida Kahlo, un lugar simbólico que conecta el arte con la identidad cultural del país.

Desde ese espacio, donde nació y vivió la pintora Frida Kahlo, ambas artistas destacaron la inspiración que representa la cultura mexicana y la figura de una mujer que trascendió fronteras.

“Es profundamente conmovedor estar en el lugar en el que Frida nació, creció y murió. Siempre he sentido que México ha sido una fuente de inspiración creativa para muchos, desde lo visual hasta lo musical”, expresó Streep durante su recorrido por el museo en Coyoacán.

El liderazgo femenino en México, protagonista del mensaje de Meryl Streep

Más tarde, durante las actividades de promoción del filme, la conversación se trasladó al papel de las mujeres en la política.

Fue entonces cuando Meryl Streep hizo referencia a la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, un hecho que consideró significativo para las nuevas generaciones.

“Claro que México ha dejado atrás a los Estados Unidos teniendo una presidenta mujer. Y aunque no tiene que ver con el género, es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder, interpretar su rol con honor y buen sentido, que es lo que queremos de nuestros líderes”, señaló la actriz.

Meryl Streep elogia a Claudia Sheinbaum y destaca el liderazgo femenino en México. REUTERS/Raquel Cunha

Su comentario se dio en un contexto donde el liderazgo femenino continúa ampliándose en América Latina, mientras que en Estados Unidos todavía no se ha elegido a una mujer para la presidencia.

La pasarela en el Museo Anahuacalli reunió a actrices y talento internacional

El momento central del evento ocurrió en el Museo Anahuacalli, donde se realizó una pasarela inspirada en el universo de la película.

Ahí, las protagonistas retomaron los personajes que las llevaron a consolidar una de las historias más recordadas del cine de moda.

En el evento participaron figuras vinculadas con la producción y el mundo del entretenimiento, entre ellas:

Yalitza Aparicio

Regina Blandón

Erika Buenfil

Mariana Botas

Dalilah Polanco

Marjorie de Sousa

La presentación incluyó también un adelanto exclusivo de la cinta para el público mexicano, previo a su estreno en salas el próximo 30 de abril.

Mujeres mexicanas e internacionales protagonizan el evento de Meryl Streep y Anne Hathaway en CDMX.

Un encuentro entre cine, cultura y mujeres influyentes

Durante su estancia, las actrices reiteraron su entusiasmo por iniciar la gira en México, país que tuvo una recepción destacada cuando se estrenó la primera película en 2006. En ese contexto, Anne Hathaway destacó el tono de la nueva entrega frente a los asistentes.

“Esta película ofrece mucho corazón e inteligencia, pero también mucha diversión y alegría”, comentó.

La visita también incluyó un reconocimiento al trabajo de diseñadores mexicanos que participaron en la pasarela organizada en torno al estreno, lo que integró talento local en el evento internacional.

México, primera parada de una gira global

La capital mexicana se convirtió así en el punto de partida de una gira que continuará en ciudades como Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres.

🇲🇽 México se convierte en la primera parada de la gira mundial de “The Devil Wears Prada 2” ('El diablo viste de Prada). EFE/José Méndez

Más allá del lanzamiento cinematográfico, el paso de las actrices dejó una narrativa marcada por tres ejes: el reconocimiento a la cultura mexicana, la inspiración de figuras como Frida Kahlo y el mensaje sobre el papel de las mujeres en posiciones de liderazgo.

Entre museos, declaraciones públicas y encuentros con actrices y creadoras, la visita de Meryl Streep y Anne Hathaway terminó destacando un elemento que atravesó toda la jornada: el protagonismo de las mujeres en distintos ámbitos, desde el arte hasta la política.