Caos en CDMX por Meryl Streep y Anne Hathaway: ¿Cuándo se estrena la secuela de ‘El Diablo Viste a la Moda’?

La actrices estadounidense Meryl Streep (i) y Anne Hathaway participan durante una pasarela de moda este lunes, en el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México no pasó desapercibida. Las actrices llegaron como parte de la promoción de la esperada secuela de “El Diablo Viste a la Moda”, cuyo estreno está programado para el próximo 30 de abril del 2026 en cines, y terminaron protagonizando uno de los momentos más comentados del espectáculo.

Entre alfombras rojas, pasarelas y eventos exclusivos, su paso por la capital mexicana desató reacciones en redes sociales y medios. No solo por su presencia, sino por las declaraciones que hicieron sobre el país, las cuales sorprendieron incluso a sus propios seguidores.

La gira incluyó actividades un evento organizado por Fashion Week México, donde ambas figuras convivieron con diseñadores, modelos y celebridades.

Un evento entre moda, arte y simbolismo

Anne Hathaway cautiva a México con su visita a la Casa Azul y sorprende con su español (Instagram/pabloahum)

La elección de la Casa Azul de Frida Kahlo como sede para parte de la presentación no fue casual.

El lugar, reconocido por su valor cultural, sirvió como escenario para conectar el mundo de la moda con el arte mexicano.

Más tarde, el recorrido continuó en el Museo Anahuacalli, donde se realizó una pasarela especial en donde también se destacó el trabajo de 20 diseñadores mexicanos en relación a la aclamada película.

La frase que desató reacciones

Meryl Streep y Anne Hathaway visitan la Ciudad de México para promocionar la secuela de “El Diablo Viste a la Moda”, con estreno el 30 de abril de 2026. - (Instagram: pabloahum)

Durante entrevistas con medios, las actrices fueron cuestionadas sobre qué le dirían al mundo acerca de México. La respuesta de Meryl Streep no tardó en volverse viral.

“Me gustaría que el mundo supiera lo acogedora que es la gente mexicana, lo cálida que es. Hemos sentido aquí un abrazo por parte de la gente aquí que ha sido realmente abrumador y sé que la película fue popular, pero a donde quiera que hemos ido, ha sido... algo único. En algunos países no se siente así”. expresó.

La declaración generó distintas interpretaciones, desde quienes la tomaron como un elogio sincero hasta quienes la consideraron una comparación inesperada. Anne Hathaway, por su parte, complementó haciendo referencia al arte, la música, el cine y la gastronomía.

“Fue simplemente tan inspirador ver el genio de Frida Kahlo, ser, eh, recordado de eso, ser recordado de su valentía. Pero luego pienso en el arte que amo que viene de aquí. Pienso en la película Bardo, cuánto amo esa película. Pienso en la música, pienso en la comida. Así que creo que solo quiero decir la genialidad de México”

Estreno, nostalgia y lo que viene

La visita de las actrices impulsó la relevancia de México como centro internacional para el entretenimiento, la moda y los eventos globales. - (Captura de tráiler oficial)

La presencia de ambas actrices reforzó la relevancia de México en la escena internacional del entretenimiento y la moda.

El regreso de esta historia revive el impacto de la primera entrega, considerada de culto por su retrato del mundo editorial y la moda. Personajes como Miranda Priestly siguen siendo referencia en la cultura pop.

La nueva película llegará a cines el 30 de abril de 2026, aunque también ha surgido expectativa sobre su posible llegada posterior a plataformas como Disney+.

Con el elenco original de vuelta y una campaña que no deja de generar conversación, la producción apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados del año. México, por ahora, ya forma parte clave de esa historia.

Con el regreso del elenco original y una campaña promocional que no deja de dar de qué hablar, todo apunta a que el filme llegará con fuerza. Dejando claro que el país no solo fue sede de promoción, sino protagonista de una conversación global.