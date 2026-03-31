Línea A Metro CDMX suspende servicio de Los Reyes - La Paz este 31 de marzo (Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió el servicio en dos estaciones de la Línea A este martes 31 de marzo, a través de sus redes sociales se dio a conocer que el tramo Los Reyes - La Paz no está operando, por lo que pidieron a los usuarios tomar precauciones para su traslado.

Alrededor de las 14:00 horas de este martes, la Línea A del Metro CDMX informó en sus canales oficiales que, a consecuencia de una falla eléctrica, tuvieron que modificar el paso de trenes, por lo que la última estación en la que operan es hasta Santa Marta.

“Se implementa servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos, se realiza revisión a la instalación eléctrica (rotura de catenaria). Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecen sin servicio.El personal del Metro ya trabaja para restablecer el servicio lo antes posible. Toma previsiones”, informaron en redes sociales.

Adrián Rubalcava informó sobre la suspensión de servicio en la Línea A del Metro CDMX (tramo Santa Marta a La Paz) el 31 de marzo de 2026, debido a una catenaria rota (X/ @MetroCDMX)

¿Qué provocó la suspensión del servicio en la Línea A del Metro CDMX?

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, explicó que poco antes de las 14:00 horas se rompió el sistema de catenaria en el tramo Los Reyes - La Paz, el cual brinda energía eléctrica para el paso de trenes; hasta el momento las autoridades no han explicado qué provocó la falla.

Personal especializado ya se encuentra en la zona trabajando para restablecer la operación en toda la línea morada desde Pantitlán a La Paz. Las autoridades no han informado sobre algún tipo de apoyo a los usuarios afectados que se dirigen hacia Pantitlán.

“Derivado de la ruptura de una catenaria en la Línea A del @MetroCDMX, se brinda servicio provisional de Pantitlán a Santa Marta; sin servicio de trenes de Santa Marta a La Paz. Personal técnico del Sistema trabaja para atender la situación y restablecer el servicio lo antes posible. Agradezco su comprensión ante esta contingencia y se continuará informando por los canales oficiales”, precisó.

Adrián Rubalcava informó sobre la suspensión de servicio en la Línea A del Metro CDMX (tramo Santa Marta a La Paz) el 31 de marzo de 2026, debido a una catenaria rota (X/ @MetroCDMX)

¿Qué estaciones de la Línea A del Metro CDMX están abiertas?

Hasta el momento, solo dos estaciones de la Línea A del Metro CDMX están fuera de servicio, el resto de las paradas están operando de manera regular:

Pantitlán

Agrícola Oriental

Canal de San Juan

Tepalcates

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Solo dos estaciones de la Línea A del Metro CDMX están fuera de servicio (X/ @AdrianRubalcava)

Línea A del Metro CDMX y su historial de fallas en 2025

El desgaste de la Línea A no tiene precedentes recientes: la ruta suspendió operaciones en 18 ocasiones a lo largo de 2025, cifra que duplica el número de interrupciones registradas en 2024, cuando se contabilizaron solo nueve incidentes de este tipo.

El primer cierre se produjo el 2 de junio de 2025 y el último el 3 de diciembre, afectando especialmente a usuarios del tramo Los Reyes - La Paz. Esta zona enfrenta un deterioro acelerado por filtraciones de agua y hundimientos, incrementados por las lluvias más intensas en la historia reciente de la capital, que sumaron 91 milímetros y un acumulado superior a 28 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con las autoridades capitalinas.