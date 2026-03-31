México

Tijuana apuesta por la tecnología para proteger a turistas con nuevo botón de emergencia

El alcalde Ismael Burgueño Ruiz presentó una herramienta digital que busca ofrecer atención inmediata ante situaciones de riesgo y mejorar la experiencia de visitantes

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En un esfuerzo por reforzar la seguridad de visitantes, autoridades municipales de Tijuana, en coordinación con representantes del Gobierno de Estados Unidos, presentaron una nueva herramienta digital enfocada en la atención inmediata de emergencias. El anuncio se llevó a cabo en un acto oficial encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz.

El proyecto consiste en un botón de emergencia diseñado para que turistas y ciudadanos puedan solicitar apoyo de manera rápida ante cualquier situación de riesgo. Esta medida responde al contexto de una ciudad con alta actividad turística y una estrecha relación binacional, donde el flujo constante de visitantes exige mecanismos de protección más eficientes.

Durante la presentación participaron funcionarios clave como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, José Alejandro Avilés Amezcua; el cónsul general de Estados Unidos en la ciudad, Christopher Teal; y el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Montejo Peterson. En el evento se subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral que apuesta por el uso de la tecnología para fortalecer la seguridad.

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El sistema permitirá a los usuarios emitir una alerta directa a las autoridades, lo que facilitará una reacción más ágil ante incidentes. De acuerdo con lo explicado, el objetivo principal es reducir tiempos de respuesta y ofrecer mayor tranquilidad a quienes visitan la ciudad.

Las autoridades destacaron que este tipo de soluciones digitales son clave en entornos urbanos con gran movilidad, donde la prevención y la capacidad de respuesta son fundamentales. Asimismo, enfatizaron la relevancia de la colaboración entre instancias locales y representantes consulares para atender de manera adecuada a la población extranjera.

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En su intervención, el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz resaltó el impacto de esta herramienta en la experiencia turística. “Con este botón de emergencia buscamos acompañar a quienes visitan Tijuana, fortalecer la coordinación binacional y generar confianza para que disfruten su estancia en el municipio”, expresó.

También se hizo énfasis en que la relación entre Tijuana y autoridades estadounidenses ha permitido impulsar proyectos conjuntos enfocados en mejorar la seguridad y la atención a visitantes.

El lanzamiento de este botón se integra a una estrategia más amplia que contempla la incorporación de herramientas tecnológicas para la prevención y atención de riesgos. Con ello, el municipio busca fortalecer la confianza de turistas y consolidar un entorno más seguro en una de las ciudades fronterizas más dinámicas del país.

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