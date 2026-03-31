Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Imagen ilustrativa (Gemini)

Diciembre de 2019. En las noticias comenzaba a circular un término poco conocido: Covid. Conforme pasaban los días la preocupación mundial aumentaba. En febrero de 2020 se confirmó el primer caso en México y en marzo de ese año la población fue confinada.

En medio de la crisis global, un médico mexicano halló en las plantas tradicionales del Istmo de Tehuantepec, no solo una vía para atender a sus pacientes con medicina tradicional, sino también la inspiración para crear perfumes artesanales.

Esta es la historia de Ane Berg, creador de la marca Coyotl, quien transformó su experiencia en la medicina y la herbolaria local en una propuesta olfativa que busca capturar la esencia de México.

El inicio: de la medicina al perfume

Durante los meses más críticos del COVID-19, Ane Berg atendió a pacientes en una región abundante en flora silvestre.

“Yo soy médico de profesión. Todos los médicos andábamos superocupados y estresados. Para relajarme, comencé a buscar perfumes diferentes, exclusivos”, relató en entrevista con Infobae México.

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Su frustración ante la falta de tratamientos efectivos lo llevó a experimentar con plantas locales.

“Me di cuenta de que muchas de las plantas que usaba para medicamentos tenían gran aroma y los pacientes al tomarlas transpiraban ese olor. Ahí empezó mi interés”, explicó Anneberg.

El proceso de macerar y destilar flores y raíces, primero como un experimento, derivó en la base de lo que más tarde sería su incursión profesional en la perfumería.

De la herbolaria a la perfumería nicho

La transición de la medicina a la perfumería no fue inmediata. Ane Berg coleccionaba perfumes y poseía cientos de fragancias de diseñador y de nicho.

Sin embargo, su verdadero salto ocurrió al notar la ausencia de propuestas que reflejaran los aromas auténticos de México.

“No había ninguna casa mexicana que hiciera perfumes que olieran a México (...) Yo quería que los ingredientes locales se reconocieran claramente”, remarcó.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El artista olfativo explicó que en el 2020 tras hacer sus aceites los guardó y olvidó.

“En el 2022, lo retomé porque mi esposa encontró los botes y me decía: ‘¿Qué es esto?’ Y ella me dijo: ‘O los ocupas o los tiro’. ‘Ah, bueno, vamos a ocuparlos’. Y empecé a ver cuál servía, cuál no, y empecé a ver los aromas. Yo dije: ‘Ah, entonces aquí puedo hacer algo’“.

Sin tomar cursos formales ni depender de bases prefabricadas, se dedicó a investigar, destilar y macerar plantas locales, construyendo su propio conocimiento.

“Todo ha sido por experimentación e intuición. Ya luego empecé a tener mucha amistad con un perfumista que se llama Aldo Ravin, él me empezó a explicar de algunos aromas químicos y yo, como empecé a ver que esos aromas químicos realmente no me gustaban, empecé a ver qué plantas podía yo ocupar en vez de esos aromas químicos”, afirma.

Su independencia lo llevó a desarrollar cada acorde desde cero y a crear su primer perfume.

El nacimiento de Coyotl

Coyotl surgió tras la experiencia de Ane Berg colaborando con una casa perfumista en Polonia.

El nombre y la inspiración de la marca están ligados a sus raíces familiares y a la región Mixteca entre Oaxaca y Puebla, donde su familia es conocida como “Los Coyotes”.

El coyote mexicano y su simbolismo en la cultura prehispánica. (Foto: Cuartoscuro)

El logotipo de Coyotl, un coyote, un maguey y una montaña, simboliza la conexión con su linaje y el entorno natural, mientras que el primer perfume de la marca, también llamado Coyotl, evoca la vegetación, los frutos y la fauna de esa zona.

“Quería que mis perfumes realmente olieran a México, a lo que somos y a lo que vivimos”, recordó.

Así, Coyotl nació como un homenaje familiar y cultural, enfocado en rescatar la identidad olfativa mexicana desde una perspectiva profundamente personal.

La marca Coyotl destaca por su enfoque artesanal.

“Aquí no compramos bases prefabricadas. Cada acorde lo hago desde cero”, puntualizó.

Estas ilustraciones capturan la majestuosidad y la espiritualidad de los dioses aztecas, recordando la rica mitología y herencia cultural del pueblo azteca. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Ingredientes mexicanos y acordes inesperados

El catálogo de Coyotl se caracteriza por el uso de ingredientes insólitos en perfumería.

“Uso hierba de zorrillo como fijador; si la aplastas, huele a orina de zorrillo, pero en pequeñas dosis fija muy bien”, detalló.

Otras materias primas incluyen flor de escorpión, árnica, milenrama, yaotlin y pericón. Para acordes gourmand, como el de chicle, emplea raíz de huizache, y el de horchata se elabora con tres tipos de arroz y canela local.

(Cortesía Coyotl)

Anneberg explicó el rigor detrás de cada creación:

“Primero pienso el acorde en mi mente, conozco los materiales y luego lo armo. El de horchata me tomó cuatro horas, pero a veces tardo meses en imaginarlo”.

La experimentación ha llevado a la marca a fragancias inspiradas en dulces mexicanos, panes tradicionales y bebidas populares, con resultados como el perfume de pan de muerto o el de champurrado.

(Cortesía Coyotl)

Conexiones con nuestras raíces

La propuesta de Coyotl busca capturar la autenticidad de la vida diaria y los aromas que forman parte del entorno popular mexicano.

El perfumista insiste en que sus perfumes cuentan historias reales, alejadas de referentes ajenos como el caviar o el champagne y se centran en olores familiares para quienes han crecido en mercados, panaderías y calles del país.

“Es diferente alguien que sí ha tomado ese baño de pueblo, que ha ido a comer tacos al mercado, que conoce los olores verdaderos de México”, explica.

(Cortesía Coyotl)

Perfumes como Nahual, con notas animálicas y acordes inspirados en ingredientes locales, reflejan esta filosofía.

Para Anneberg, el sentido del olfato permite reconectar con recuerdos y experiencias propias, y sus creaciones buscan precisamente eso:

“Mostrar la vida cotidiana de un mexicano real, la cultura, los mitos y lo familiar, lejos de lo que solo aspira a parecer exclusivo o extranjero”.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Un mercado exigente y el desafío de la identidad olfativa

La perfumería nicho mexicana enfrenta resistencia en el mercado local.

“Aquí es complicado que acepten este tipo de perfumes. El público mexicano prefiere fragancias planas, sin evolución, o importadas de Francia o Italia”, señaló el perfumista.

El setenta por ciento de la clientela de Coyotl se encuentra en Europa y Estados Unidos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el creador de Coyotl busca que sus perfumes sean exclusivos, no aspira a que sus productos sean inaccesibles en cuanto al costo.

“Nuestro margen de ganancias como tal es muy poquita. Pero no estamos para hacernos ricos, estamos para dar a conocer una idea, un concepto, cultura. La perfumería es un hobby que me da ciertos ingresos, pero es más como por el mero arte de hacerlo, por compartir”.

Perfumes como memoria y arte

La propuesta de Coyotl va más allá de la simple composición aromática. Cada perfume intenta evocar historias, tradiciones y recuerdos familiares.

“El perfume de Huele de Noche, por ejemplo, despertó emociones en clientes que decían: ‘Huele a la casa de mi abuelita’. Otros, al probar el de horchata, recordaron fiestas de la infancia”, relató el creador.

(Gemini)

La producción es limitada y muchas fórmulas dependen de materias primas únicas y procesos que no se pueden replicar a gran escala.

“Un perfume lo hice con mirto añejado desde los años sesenta; de ese solo salieron siete botellas”, explicó.

La marca utiliza envases sencillos, cajas de madera elaboradas por artesanos oaxaqueños y envoltorios de papel picado.

“Queremos que cada elemento represente a México, hasta las virutas de madera son de árboles locales”.

Para Ane Berg, el olfato es una puerta directa a la memoria y las emociones.

“No hago perfumes para que solo huelan bien o sean agradables. Los hago pensando en recuerdos, en sensaciones, en momentos que uno quisiera volver a vivir”, concluyó.

Su enfoque demuestra que, en la perfumería, el aroma puede ser un puente hacia la intimidad de la historia personal y colectiva.