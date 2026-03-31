Este es el precio de los boletos para Camilo en la Arena CDMX

Camilo anunció la realización de su evento MÉXICO TOUR LIVE en la Arena CDMX, ubicada en la Ciudad de México, programado para el viernes 28 de agosto de 2026.
La venta general de boletos inició el 31 de marzo a las 11:00 AM. Los boletos están disponibles a través del sistema en línea Superboletos, en las taquillas de la Arena CDMX, así como en sucursales de El Palacio de Hierro y Soriana.
La boletera oficial para este concierto es Superboletos. Se ofrece la opción de adquirir boletos a meses sin intereses con tarjetas de los bancos Banorte, Santander y AMEX, permitiendo hasta 6 meses sin intereses para los compradores.
Esto cuestan los boletos para Camilo
VIP: $3,765
Rojo: $3,263
Zona Elektra: $3,263
Zona Pepsi: $2,887
Amarillo: $2,887
Zona Boing: $2,887
Zona Toyota: $2,887
Zona Miniso: $2,510
Zona Banco Azteca: $2,510
Zona McCormick: $2,510
Verde: $2,510
Zona Mega: $2,510
Zona Sabritas: $2,510
SP Platino: $2,134
SP Oro VL: $2,134
SP Oro: $2,134
SP Platino VL: $2,134
DISCAP: $2,134
Aqua: $2,134
Morado: $1,820
Celeste: $1,506
Gris: $1,004
Gris VL: $1,004
Cafe: $816
Cafe VL: $816
Rosa: $691
Rosa VL: $691
3 canciones de Camilo que queremos escuchar en su concierto
“Tutu” Este tema, en colaboración con Pedro Capó, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Camilo. Su ritmo pegadizo y su letra sencilla lograron posicionarse rápidamente en las listas de popularidad y son infaltables en cualquier presentación en vivo. El público suele corear el estribillo y conectar con la energía positiva de la canción.
“Vida de Rico” La canción se ha transformado en un himno para quienes buscan celebrar los pequeños placeres de la vida. Con una melodía alegre y letras que hablan de amor sincero sin ostentaciones materiales, “Vida de Rico” suele generar un ambiente festivo y cercano entre el artista y sus seguidores, quienes la esperan con entusiasmo durante los conciertos.
“Favorito” Este sencillo destaca por su mensaje romántico y su fusión de ritmos tropicales. “Favorito” ha logrado captar la atención tanto de quienes siguen la carrera de Camilo como del público general. Su interpretación en vivo suele estar acompañada de visuales coloridos y una atmósfera vibrante, lo que la convierte en una de las canciones más solicitadas para el repertorio del concierto en la Arena CDMX.