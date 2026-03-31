Este es el precio de los boletos para Camilo en la Arena CDMX

El concierto tendrá lugar el 28 de agosto.

Camilo anunció la realización de su evento MÉXICO TOUR LIVE en la Arena CDMX, ubicada en la Ciudad de México, programado para el viernes 28 de agosto de 2026.

La venta general de boletos inició el 31 de marzo a las 11:00 AM. Los boletos están disponibles a través del sistema en línea Superboletos, en las taquillas de la Arena CDMX, así como en sucursales de El Palacio de Hierro y Soriana.

La boletera oficial para este concierto es Superboletos. Se ofrece la opción de adquirir boletos a meses sin intereses con tarjetas de los bancos Banorte, Santander y AMEX, permitiendo hasta 6 meses sin intereses para los compradores.

Esto cuestan los boletos para Camilo

El cantante colombiano es los artistas más aclamados del momento - crédito @camilo/Instagram

VIP: $3,765

Rojo: $3,263

Zona Elektra: $3,263

Zona Pepsi: $2,887

Amarillo: $2,887

Zona Boing: $2,887

Zona Toyota: $2,887

Zona Miniso: $2,510

Zona Banco Azteca: $2,510

Zona McCormick: $2,510

Verde: $2,510

Zona Mega: $2,510

Zona Sabritas: $2,510

SP Platino: $2,134

SP Oro VL: $2,134

SP Oro: $2,134

SP Platino VL: $2,134

DISCAP: $2,134

Aqua: $2,134

Morado: $1,820

Celeste: $1,506

Gris: $1,004

Gris VL: $1,004

Cafe: $816

Cafe VL: $816

Rosa: $691

Rosa VL: $691

3 canciones de Camilo que queremos escuchar en su concierto

El artista colombiano Camilo durante un reciente concierto ofrecido en España. EFE/Cabalar

“Tutu” Este tema, en colaboración con Pedro Capó, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Camilo. Su ritmo pegadizo y su letra sencilla lograron posicionarse rápidamente en las listas de popularidad y son infaltables en cualquier presentación en vivo. El público suele corear el estribillo y conectar con la energía positiva de la canción.

“Vida de Rico” La canción se ha transformado en un himno para quienes buscan celebrar los pequeños placeres de la vida. Con una melodía alegre y letras que hablan de amor sincero sin ostentaciones materiales, “Vida de Rico” suele generar un ambiente festivo y cercano entre el artista y sus seguidores, quienes la esperan con entusiasmo durante los conciertos.

“Favorito” Este sencillo destaca por su mensaje romántico y su fusión de ritmos tropicales. “Favorito” ha logrado captar la atención tanto de quienes siguen la carrera de Camilo como del público general. Su interpretación en vivo suele estar acompañada de visuales coloridos y una atmósfera vibrante, lo que la convierte en una de las canciones más solicitadas para el repertorio del concierto en la Arena CDMX.