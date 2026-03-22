México

El Komander en la Arena CDMX: fechas, precios y preventa de boletos

El ícono del regional mexicano vuelve a la Ciudad de México con su gira “De Rancho en Rancho Rekargado con Amigos” acompañado por Lenin Ramírez y Fidel Rueda

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Alfredo Ríos no llegará solo:
Alfredo Ríos no llegará solo: el 27 de agosto la ciudad será testigo de más de tres horas de música en vivo, sorpresas y la unión de grandes exponentes del género norteño. (Especial)

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los conciertos más esperados del regional mexicanoAlfredo Ríos “El Komander” regresa a la capital con su gira “De Rancho en Rancho Rekargado con Amigos”, un espectáculo de gran formato que reunirá a miles de seguidores en la Arena CDMX.

El evento destaca no sólo por la presencia del famoso cantante sinaloense, sino también por la participación de invitados de lujo como Lenin Ramírez y Fidel Rueda, quienes sumarán su talento a una noche de corridos y música norteña.

El Komander regresa a la
El Komander regresa a la Ciudad de México con un concierto de la gira 'De Rancho en Rancho Rekargado con Amigos'. (Especial)

El concierto promete una producción de alto nivel, repertorio de éxitos y una experiencia única para los asistentes. Para quienes buscan disfrutar en vivo de temas emblemáticos y de una fiesta musical de más de tres horas, la cita en la Arena CDMX será imperdible.

Fecha y detalles del concierto

El Komander presentará su gira en uno de los recintos más destacados del país, con un espectáculo pensado para reunir a fanáticos de todas las edades y ofrecer una noche inolvidable.

  • Fecha: 27 de agosto de 2026
  • Lugar: Arena CDMX, Ciudad de México
  • Artistas invitados: Lenin Ramírez y Fidel Rueda
  • Duración: Más de tres horas de música en vivo
  • Producción: Banda en vivo y puesta en escena de gran formato
La Arena CDMX será escenario
La Arena CDMX será escenario de una noche de música regional mexicana con la presencia de Alfredo Ríos, Lenin Ramírez y Fidel Rueda. (AP Photo/Marta Lavandier)

De esta manera, la presencia de invitados especiales amplía la propuesta artística, sumando variedad y colaboraciones únicas a lo largo de la velada.

Precios y venta de boletos

Los boletos para el espectáculo están disponibles a partir del 13 de marzo de 2026, con diferentes opciones de precio para que los fans puedan elegir la ubicación que mejor se adapte a sus preferencias y presupuesto.

  • Rango de precios: Entre $691 y $3,138 pesos mexicanos
  • Puntos de venta: superboletos.com y taquillas de la Arena CDMX
  • Zonas: Desde áreas generales hasta secciones preferentes
Los boletos para el show
Los boletos para el show de El Komander estarán disponibles en superboletos.com y taquillas de la Arena CDMX. (Captura de pantalla)

La diversidad de precios y zonas permite que todos los seguidores tengan oportunidad de asistir y disfrutar del evento, asegurando una amplia convocatoria.

Lo que debes saber antes de asistir

El concierto está diseñado para ofrecer comodidad y accesibilidad a todos los asistentes, desde la compra de boletos hasta la llegada al recinto.

  • La Arena CDMX cuenta con acceso sencillo por transporte público y principales avenidas.
  • Se recomienda llegar con anticipación, ya que se espera una alta afluencia.
  • El repertorio incluirá éxitos como El Taquicardio, Malditas Ganas y El Papel Cambió, entre otros favoritos del público.
El repertorio incluirá temas como
El repertorio incluirá temas como El Taquicardio, Malditas Ganas y El Papel Cambió, clásicos solicitados por los fans del regional mexicano. (El Komander)

Así, e regreso de El Komander a la capital, acompañado de grandes figuras del regional mexicano, representa una oportunidad única para vivir una noche de fiesta, música y tradición sinaloense en el corazón de la CDMX.

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