ES OFICIAL: Beca Rita Cetina 2026, revelan calendario de pagos de abril para todos los beneficiarios

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, reveló en sus redes sociales oficiales el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina de este próximo mes de abril.

La noche de este lunes 30 de marzo, el funcionario federal dio a conocer las fechas de pago para estudiantes de continuidad de secundaria pública, que reciben este programa social del Gobierno de México.

Cabe destacar que los beneficiarios reciben el pago de la Beca Rita Cetina en su respectiva tarjeta del Banco del Bienestar, la cual les fue otorgada el día en que se inscribieron.

De manera bimestral, reciben la cantidad de mil 900 pesos, la cual les es dispersada en su plástico de manera gradual conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina de abril

Como se mencionó anteriormente los pagos se llevan a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Los depósitos fueron organizados de la siguiente manera, según el calendario oficial revelado por Julio León y la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar en sus redes sociales oficiales:

Día | Fecha | Letra(s)

Miércoles | 1 | A, B

Lunes | 6 | C

Martes | 7 | D, E, F

Miércoles | 8 | G

Jueves | 9 | H, I, J, K, L

Viernes | 10 | M

Lunes | 13 | N, Ñ, O, P, Q

Martes | 14 | R

Miércoles | 15 | S

Jueves | 16 | T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

Por lo tanto, los depósitos de la Beca Rita Cetina en este mes de abril de 2026 arrancarán este próximo miércoles 1 de abril.

Debido al periodo de Semana Santa, los depósitos se suspenderán de manera momentánea el próximo jueves y viernes y estos serán reanudados el próximo lunes 6 de abril.

Cabe recordar que el pago corresponde al segundo bimestre de este 2026, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de abril de la Beca Rita Cetina aplica si ya cuentas con tarjeta y has recibido un depósito previo, notifican autoridades

Julio León comunicó que este pago de abril de la Beca Rita Cetina será depositado a todos los beneficiarios de este programa social que:

Ya cuenten con la tarjeta del Banco del Bienestar, donde se dispersará el monto total de mil 900 pesos.

Si los estudiantes de secundaria ya cuentan con un depósito previo.

Es importante tener en cuenta los detalles mencionados por el Gobierno de México para recibir este pago de abril de la Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar.

Es importante mencionar que este mes de abril, los beneficiarios recibirán un depósito de mil 900 pesos bimestrales. Para otros programas sociales como la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se les dispersará un pago doble.

Estudiantes de bachillerato y universidad tendrán un depósito doble, que corresponde a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril.