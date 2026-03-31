México

ES OFICIAL: Beca Rita Cetina 2026, revelan calendario de pagos de abril para todos los beneficiarios

El depósito corresponde al segundo bimestre de este año, que abarca los meses de marzo y abril

Guardar
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, reveló en sus redes sociales oficiales el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina de este próximo mes de abril.

La noche de este lunes 30 de marzo, el funcionario federal dio a conocer las fechas de pago para estudiantes de continuidad de secundaria pública, que reciben este programa social del Gobierno de México.

Cabe destacar que los beneficiarios reciben el pago de la Beca Rita Cetina en su respectiva tarjeta del Banco del Bienestar, la cual les fue otorgada el día en que se inscribieron.

De manera bimestral, reciben la cantidad de mil 900 pesos, la cual les es dispersada en su plástico de manera gradual conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina de abril

Como se mencionó anteriormente los pagos se llevan a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Los depósitos fueron organizados de la siguiente manera, según el calendario oficial revelado por Julio León y la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar en sus redes sociales oficiales:

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Miércoles | 1 | A, B
  • Lunes | 6 | C
  • Martes | 7 | D, E, F
  • Miércoles | 8 | G
  • Jueves | 9 | H, I, J, K, L
  • Viernes | 10 | M
  • Lunes | 13 | N, Ñ, O, P, Q
  • Martes | 14 | R
  • Miércoles | 15 | S
  • Jueves | 16 | T, U, V, W, X, Y, Z
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

Por lo tanto, los depósitos de la Beca Rita Cetina en este mes de abril de 2026 arrancarán este próximo miércoles 1 de abril.

Debido al periodo de Semana Santa, los depósitos se suspenderán de manera momentánea el próximo jueves y viernes y estos serán reanudados el próximo lunes 6 de abril.

Cabe recordar que el pago corresponde al segundo bimestre de este 2026, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de abril de la Beca Rita Cetina aplica si ya cuentas con tarjeta y has recibido un depósito previo, notifican autoridades

Julio León comunicó que este pago de abril de la Beca Rita Cetina será depositado a todos los beneficiarios de este programa social que:

  • Ya cuenten con la tarjeta del Banco del Bienestar, donde se dispersará el monto total de mil 900 pesos.
  • Si los estudiantes de secundaria ya cuentan con un depósito previo.
La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)
Es importante tener en cuenta los detalles mencionados por el Gobierno de México para recibir este pago de abril de la Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar.

Es importante mencionar que este mes de abril, los beneficiarios recibirán un depósito de mil 900 pesos bimestrales. Para otros programas sociales como la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se les dispersará un pago doble.

Estudiantes de bachillerato y universidad tendrán un depósito doble, que corresponde a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2026BecaProgramas SocialesProgramas del BienestarProgramas del Bienestar 2026Pago Beca Rita CetinaPagomexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

Lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de graniza en zonas de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí

Un reporte climático indicó que varias regiones, incluidas zonas montañosas, enfrentarán condiciones que pueden ocasionar encharcamientos, caída de granizo y bajas temperaturas en las próximas horas

Lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de graniza en zonas de Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí

Cómo se hizo famoso Un Tal Fredo y por qué lo recordaron tras su boda

El creador de contenido ha sido criticado por su casamiento

Cómo se hizo famoso Un Tal Fredo y por qué lo recordaron tras su boda

Aracely Arámbula reacciona a rumores de romance entre su hijo Miguel y la Miss Universo Fátima Bosch

La familia Gallego Arámbula enfrenta desafíos inéditos en la era de redes sociales y vigilancia mediática ante supuestas filtraciones

Aracely Arámbula reacciona a rumores de romance entre su hijo Miguel y la Miss Universo Fátima Bosch

Los principales errores que se cometen al medir la presión arterial en casa y que pueden dar resultado erróneo

Una simple distracción puede alterar completamente los resultados y dificultar que el equipo médico cuente con información confiable para cuidar tu salud

Los principales errores que se cometen al medir la presión arterial en casa y que pueden dar resultado erróneo

Derrame en el Golfo de México: ¿cuántos años de cárcel marca la ley mexicana por provocarlo?

La normativa contempla castigos más estrictos para acciones en un área natural protegida

Derrame en el Golfo de México: ¿cuántos años de cárcel marca la ley mexicana por provocarlo?
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGE Tabasco gira orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada

FGE Tabasco gira orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada

Ofrecían 500 pesos por protestar contra arrestos en mercado donde detuvieron a miembros de la Familia Michoacana

Cae “Chicote”, objetivo prioritario y líder criminal ligado al homicidio de dos hermanos: un policía y un marino en Sonora

Explosión de camioneta en Tecámac: reportan muerte de “El Payín”, presunto líder criminal

Tumba de “El Mencho” atrae a turistas en Zapopan: visitantes dejan ofrendas

ENTRETENIMIENTO

Cómo se hizo famoso Un Tal Fredo y por qué lo recordaron tras su boda

Cómo se hizo famoso Un Tal Fredo y por qué lo recordaron tras su boda

Aracely Arámbula reacciona a rumores de romance entre su hijo Miguel y la Miss Universo Fátima Bosch

“Deberían estar en la cárcel”: Violeta Isfel vuelve a arremeter contra sus papás por misteriosos delitos

Florinda Meza le responde a Carlos Villagrán por decir que lo acosaba invitándolo a su casa

Critican a Martha Debayle por su vestido en entrevista con Meryl Streep y Anne Hathaway por El Diablo Viste a la Moda 2

DEPORTES

Este sería la alineación de México vs Bélgica

Este sería la alineación de México vs Bélgica

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a dos meses del Mundial 2026

Irak vs Bolivia: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

Diablos Rojos del México no pudo refrendar su título en la Baseball Champions League Américas

A falta de tres jornadas para terminar la temporada, así luce la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil