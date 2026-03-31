México

Becas Rita Cetina y Juárez 2026: calendario OFICIAL de pagos de abril a todos los beneficiarios en el Edomex

Los depósitos se distribuirán de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante

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Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez comenzarán a distribuirse durante la primera y segunda semana de abril (Gobierno de México)
Los pagos de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez comenzarán a distribuirse durante la primera y segunda semana de abril (Gobierno de México)

El calendario oficial de pagos del bimestre marzo-abril de las becas Rita Cetina y Benito Juárez ya ha sido publicado por las autoridades.

Cabe recordar que la Beca Benito Juárez se dirige a jóvenes que estudian el nivel medio superior en instituciones públicas. En contraste, la Beca Rita Cetina inició su implementación con estudiantes de secundaria. Sin embargo, durante el ciclo escolar en curso, este programa incorporará a niñas y niños de primaria, y en fases siguientes, planea extenderse también al nivel preescolar.

El objetivo central de estas iniciativas es reducir la deserción escolar y otorgar a los estudiantes un apoyo económico que les ayude a continuar y concluir su formación académica.

Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)
Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina

Los depósitos de la Beca Rita Cetina se distribuirán de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario del miércoles 1 al jueves 16 de abril.

  • Miércoles 1 de abril | Letras A,B
  • Lunes 6 de abril | Letras C
  • Martes 7 de abril | Letras D, E, F
  • Miércoles 8 de abril | Letra G
  • Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L
  • Viernes 10 de abril | Letra M
  • Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 15 de abril | Letra S
  • Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán un depósito por 3.800 pesos este bimestre, monto que cubre los periodos de enero-febrero y marzo-abril, debido a que en febrero no se realizó el pago habitual. Los depósitos, como en ocasiones anteriores, se efectuarán de manera escalonada.

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z
Los pagos de la Beca Benito Juárez comenzarán el lunes 13 de abril (X@bbienestarmx)
Los pagos de la Beca Benito Juárez comenzarán el lunes 13 de abril (X@bbienestarmx)

¿Cómo saber si ya llegó el depósito de las becas?

Consultar el saldo a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar permite verificar si el pago de abril de las becas Rita Cetina y Benito Juárez ya fue depositado. Otra alternativa consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada.

Además, se puede utilizar el Buscador de Estatus accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ y proporcionando la CURP. También existe la opción de comunicarse al 800 900 2000, donde se solicita ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información sobre el pago.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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