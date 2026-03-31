CIDH condena a México por caso Ernestina Ascencio: “Los soldados abusaron de mi”, acusó la mujer nahua

Corte Interamericana responsabiliza a México por caso Ernestina Ascencio. (Infobae-Itzallana)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años de Veracruz. Durante casi veinte años, el gobierno negó los hechos, archivó la investigación y presionó a la familia para que callara.

Historia que enmarca el caso de Ernestina Ascencio

El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario salió a pastorear sus borregos como cada mañana en la comunidad de Tetlalzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Tenía 73 años, era indígena nahua, solo hablaba náhuatl y vivía en pobreza. No regresó.

Su hija Martha la encontró tirada sobre un cerro, a 300 metros del campamento que el Ejército mexicano había instalado días antes sin permiso en su comunidad. Estaba viva, pero con las piernas abiertas, la falda levantada y marcas en los pies que indicaban que había sido amarrada.

Cuando la levantaron, Ernestina habló. En náhuatl, porque no sabía español, dijo que los soldados -“los que tienen clavos en el pecho” así los llamó, por las insignias militares- la habían atado, le taparon la boca y abusaron de ella. Murió horas después en el Hospital Regional de Río Blanco. El nosocomio no tenía intérprete de náhuatl.

La Corte IDH concluyó que el Estado mexicano violó derechos humanos fundamentales Crédito: FB/Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

El gobierno respondió negándolo todo

En lugar de investigar, las autoridades mexicanas se alinearon para proteger al Ejército. El entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que Ernestina “falleció de gastritis crónica no atendida” y que “no hay rastros de que haya sido violada”.

La CNDH respaldó esa versión e incluso la presidenta de INMUJERES llegó a descalificar las últimas palabras de Ernestina argumentando que, como “estaba moribunda y balbuceaba”, no se podía tener “certeza de lo que dijo”.

Para cuando los fiscales archivaron el caso, dos meses después de los hechos, la familia de Ernestina ni siquiera estaba en Veracruz: el gobernador los había levado a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, donde permanecieron más de diez días sin poder regresar.

Al volver, fueron presionados para dejar de buscar justicia. “Ya no salíamos a ninguna parte, ya no íbamos a trabajar, nos espantamos mucho”, declaró Martha Inés Ascencio ante la Corte Interamericana en enero de 2025.

CASO ASCENCIO ROSARIO Y OTROS VS. MÉXICO SENTENCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

El 30 de septiembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su fallo: México es internacionalmente responsable por la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina, así como por no haber investigado con seriedad y por mantener el caso en impunidad durante casi dos décadas.

La Corte ordenó al Estado reabrir la investigación, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, pagar indemnizaciones a la familia y crear un Registro Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia en México.

Ante lo descrito por esta casa editorial, información que fue tomada de documentos oficiales de las instituciones mencionadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a Infobae México su derecho de réplica, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 de la Ley Reglamentaria en Materia del Derecho de Réplica, se comparte de manera íntegra:

Derecho de réplica de la CNDH

En la administración de la Presidenta Ma. del Rosario Piedra Ibarra, se han reabierto diversas quejas en las que se encontraron violaciones graves a los derechos humanos, como lo es la del caso de la señora Ernestina Ascencio.

En ese sentido, mediante comunicado de prensa DGC/061/2021 Dirección General de Comunicación del 12 de marzo de 2021, retomado por este medio y publicado el 13 de marzo del mismo año, en el que se hizo del conocimiento público la reapertura dicha queja, destacando que la Recomendación 34/2007 no fue dirigida a las autoridades en materia de salud, no obstante que existían los elementos para haberse acreditado también la violación al derecho a la protección de la salud de Ernestina Ascencio Rosario, pues la víctima no solamente no tuvo acceso a una atención médica oportuna, sino que la atención que le fue brindada en el Hospital General de Río Blanco fue deficiente.

Además, durante el tiempo en que estuvo en trámite la investigación del expediente de queja 2007/901/2/Q, las autoridades responsables, así como el entonces presidente de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pudieran haberse precipitado al emitir pronunciamientos respecto de conclusiones del caso sin que este se encontrara esclarecido, así como hacer públicas dichas conclusiones en los medios de comunicación durante el trámite de la investigación de los hechos referidos, puesto que el 13 de marzo de 2007, como ya se mencionó, se hicieron públicas declaraciones de Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de la República, respecto de las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, sin que hasta ese momento se hubieren emitido conclusiones respecto de la exhumación, realizada el 9 de marzo de 2007.

Así, la Comisión buscó posicionarse de forma indebida y precipitada, y por ello emitió la Recomendación 34/2007.”

Resultado de la reapertura de la queja, se emitió la recomendación 45VG/2020 publicada en la página de la CNDH, en sus versiones español y náhuatl, en la que se recomendó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo siguiente:

“… TERCERA. Con base en las nuevas consideraciones y hallazgos aportados en la presente Recomendación, al advertirse que nos encontramos ante violaciones graves a derechos humanos, la Fiscalía General de Justicia del Estado deberá proceder a iniciar una nueva investigación del caso y en estas nuevas diligencias a realizarse, se aporte como prueba la propia Recomendación y se consideren las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado, para que en esta nueva investigación que se realice, o en la consecución de la anterior, se subsanen tales Comisión Nacional de los Derechos Humanos deficiencias, se observe y atienda el caso con perspectiva de género y se tome en cuenta la multiplicidad de condiciones de vulnerabilidad de la víctima, quien era mujer, indígena y persona mayor, aunado a la visión diferencial y multicultural, atendiendo el contexto sociocultural y características de los familiares de V1, que son en quienes recae el ejercer el derecho de acceso a la justicia, como integrantes de pueblos y comunidades indígenas, debiendo remitir a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”.

Es decir, se llevó a cabo una investigación advirtiendo violaciones graves a los derechos humanos, dicha recomendación fue hecha del conocimiento y se encuentra publicada en versión náhuatl.

El instrumento recomendatorio se encuentra en estado de cumplimiento parcial, al haber sido aceptado por todas las autoridades recomendadas.

Es el caso que, 16 de diciembre de 2025, se tuvo conocimiento de la emisión de la recomendación emitida por la Corte Interamericana, es decir, 4 años después de haberse emitido la recomendación de esta CNDH, solo en su versión en español, y en general se hace mención a lo dicho por este Organismo de Derechos Humanos.

Derivado de lo anterior y en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6 párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, resulta oportuno que este medio de comunicación en su calidad de Sujeto Obligado publique este escrito de Comisión Nacional de los Derechos Humanos réplica de manera íntegra en los distintos medios de difusión como su página digital y medios de comunicación impresos que la hubiera publicado, con características iguales y equilibradas, misma veracidad en que fue publicada la información que provoca esta petición.

Atentamente.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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