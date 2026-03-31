BABYMETAL regresa a México en 2026: fecha, lugar e invitados confirmados

El Kawaii Metal volverá a nuestro país con estas icónicas representantes del género asiático. (IG Baby Metal)

En un anuncio que ha hecho eco a través de la comunidad metalera global, el fenómeno del “Kawaii Metal”, BABYMETAL, ha revelado oficialmente los detalles de su próxima gira mundial, la cual promete ser la más ambiciosa y extensa de su carrera hasta el momento e incluye una presentación en México.

La banda japonesa, conocida por su fusión única de música metal agresiva y coreografías de J-Pop, ha puesto la mira en el continente americano para el año 2026, consolidando su estatus como una de las exportaciones musicales más impactantes de Japón en la última década.

Las asiáticas se han posicionado como una de las favoritas del mundo del metal. (TW Babymetal)

<b>Dominando América del Norte: La Invasión Comienza</b>

La etapa norteamericana de la “WORLD TOUR 2026”, que se presenta bajo el audaz lema de “THE BIGGEST BABYMETAL TOUR EVER” (La Gira de BABYMETAL Más Grande de la Historia), iniciará su recorrido a finales del verano. Esta fase de la gira está diseñada para ser un asalto total a los Estados Unidos y Canadá, con un calendario que se extiende por más de un mes y cubre una amplia variedad de mercados clave. El viaje comienza el 30 de agosto en San Diego, California, marcando el tono para una serie de conciertos de alta energía.

A lo largo de septiembre, la banda recorrerá el país de costa a costa. Cabe destacar que la gira contará con el apoyo directo de actos de renombre como Halestorm y Violent Vira, elevando aún más la experiencia para los asistentes.

Además, el póster indica que las fechas de San Diego y Sacramento serán apariciones en festivales, mientras que la fecha en Louisville, Kentucky (19 de septiembre) también está marcada como tal. También hay una nota de pie de página indicando que para la fecha de San Diego, BABYMETAL estará apoyando a My Chemical Romance, un emparejamiento intrigante que subraya el atractivo diverso de la banda.

Las japonesas también se unirán a la gira de MCR en Estados Unidos. (Créditos: (Instagram/daniels_iphone)

<b>Misión: Latinoamérica – El Regreso a México y el Sur</b>

Después de conquistar América del Norte, el “THE BIGGEST BABYMETAL TOUR EVER” se dirigirá hacia el sur para la tan esperada etapa en Latinoamérica. Esta parte de la gira es particularmente significativa, ya que marca el regreso de la banda a una región conocida por su base de fans apasionada e inquebrantable. La gira latinoamericana comenzará a finales de noviembre y se extenderá hasta diciembre de 2026.

El itinerario comienza en Brasil, con un espectáculo en São Paulo el 28 de noviembre. Desde allí, la banda se dirigirá a Buenos Aires, Argentina para el 1 de diciembre, seguido de una parada en Santiago, Chile el 3 de diciembre. El recorrido continuará hacia Lima, Perú el 7 de diciembre, cubriendo así las principales capitales de América del Sur.

La anticipación alcanzará su punto máximo cuando BABYMETAL regrese a la Ciudad de México el 12 de diciembre en el Estadio Fray Nano. Esta fecha es de especial importancia para los fans mexicanos que han estado esperando un regreso completo.

El concierto contará con el apoyo de la banda de post-hardcore I Prevail, prometiendo una noche de intensidad sonora sin igual.

México será una de las pocas ciudades en Latinoamérica en donde se presentarán las japonesas. (IG BabyMetal)

<b>Una Historia de Amor con México: El Vínculo Se Fortalece</b>

El regreso de BABYMETAL a la Ciudad de México en 2026 no es un evento aislado, sino la continuación de una relación profunda y creciente entre la banda y sus fans mexicanos. Con esta próxima visita, BABYMETAL habrá establecido una presencia significativa en el país. El debut de la banda en México tuvo lugar en 2015, como parte de su “THE RED MASS” World Tour, donde se presentaron ante una multitud entusiasta en el Circo Volador. Esa primera visita fue fundamental para solidificar su base de fans en la región.

Más tarde, en 2018, la banda regresó como parte de la alineación de un importante festival de metal, el Domination México. Esa actuación fue notable por ser una de sus primeras grandes actuaciones en festivales fuera de Japón y demostró su capacidad para cautivar a audiencias masivas, incluso fuera de sus propios conciertos principales.

Con la inclusión de la Ciudad de México en la “WORLD TOUR 2026”, será la tercera vez que el trío pise suelo mexicano, y la primera como cabeza de cartel de su propia gira a gran escala, respaldado por un acto de apoyo internacional de la talla de I Prevail.