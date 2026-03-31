México

Abren nueva ruta desde el AIFA: ya puedes volar directo a Morelia y Uruapan

Conexión directa y sin escalas: enlazan el centro del país con el corazón de Michoacán y suma 40 rutas nacionales

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AIFA 4 Informe de labores Isidoro Pastor Edomex
Se suman nuevos destinos en su red nacional de rutas. (Jorge Contreras/Infobae México)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dio un paso más en su consolidación como hub aéreo del centro del país con la inauguración de la ruta AIFA-Morelia-Uruapan (NLU-MLM-UPN), operada por la aerolínea Aerus. Con esta nueva conexión, el aeropuerto alcanza un total de 40 rutas nacionales, cifra que refleja el crecimiento sostenido de su red de destinos desde su apertura.

La ruta operará con seis frecuencias semanales, lo que la convierte en una opción accesible tanto para quienes viajan por negocios como para turistas que buscan llegar al corazón de Michoacán sin necesidad de hacer escala en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La posibilidad de conectar directamente desde el norte del Valle de México con dos de las ciudades más relevantes del occidente del país representa una ventaja logística significativa para miles de pasajeros.

Director del AIFA 4 Aniversario Isidoro Pastor Román
Arranque de operaciones de la nueva ruta hacia Michoacán. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Morelia y Uruapan, dos destinos con peso propio

Morelia, capital del estado de Michoacán y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los destinos coloniales más visitados de México. Su centro histórico, su gastronomía y su oferta cultural la convierten en un polo de turismo nacional e internacional con demanda constante de conectividad aérea. Por su parte, Uruapan es una ciudad con vocación industrial y agroindustrial, conocida mundialmente por ser la capital mundial del aguacate y punto de acceso a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, uno de los fenómenos naturales más impresionantes del país.

La incorporación de ambas ciudades a la red del AIFA no solo responde a una lógica turística, sino también a las necesidades de movilidad del sector empresarial michoacano, que mantiene vínculos comerciales activos con la Zona Metropolitana del Valle de México.

Comunicado oficial donde se anuncia la apertura de la conexión AIFA–Morelia–Uruapan.
Comunicado oficial donde se anuncia la apertura de la conexión AIFA–Morelia–Uruapan.

El AIFA consolida su red de rutas

Desde su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha trabajado de forma progresiva en la ampliación de su oferta de destinos, posicionándose como una alternativa moderna y eficiente frente al saturado AICM. Con 40 rutas nacionales en operación, el aeropuerto ubicado en Santa Lucía, Estado de México, consolida su papel dentro del sistema aeroportuario del Valle de México y refuerza su apuesta por descentralizar el tráfico aéreo de la región.

La aerolínea Aerus, que opera esta nueva ruta, se suma así a las líneas aéreas que han apostado por el AIFA como base de operaciones o punto de expansión, contribuyendo al crecimiento de la infraestructura aeroportuaria nacional.

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