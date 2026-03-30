Sheinbaum lamenta el fallecimiento de un aficionado en la inauguración del Estadio Ciudad de México: destaca operativo de seguridad . (Infobae-Itzallana)

Hoy en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al partido amistoso entre México y Portugal celebrado el sábado en el Estadio Ciudad de México —la primera gran prueba de movilidad y seguridad de cara al Mundial 2026— y, aunque valoró positivamente el operativo implementado, no pudo evitar reconocer la sombra que dejó la jornada: la muerte de un aficionado de 27 años.

“Fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial”, afirmó Sheinbaum, quien también señaló que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, estuvo presente en el gabinete de seguridad del lunes para analizar lo ocurrido y definir mejoras pendientes. “Platicamos con ella sobre algunas mejoras que todavía podemos hacer y cómo puede el Gobierno de México ayudar al Gobierno de la Ciudad de México”, detalló la presidenta.

Ciudadanos se reúnen junto a Clara Brugada y la mascota del Mundial en el Zócalo, en un ambiente festivo previo al partido inaugural.

Operativo de movilidad evita caos vehicular, aunque persisten quejas por traslados y accesos

En cuanto a la logística de movilidad, Sheinbaum destacó que el operativo fue acertado al evitar la saturación vehicular alrededor del estadio. “Si no se hubiera hecho nada, imagínense que hubieran llegado 100 mil vehículos al estadio”, señaló. La dinámica de dejar los autos en puntos alejados y trasladar a los aficionados directamente al recinto fue considerada un acierto, aunque la presidenta reconoció que hubo quejas por los tiempos de traslado y algunas complicaciones al interior del estadio.

La tragedia que nadie esperó

Lo que ningún operativo pudo evitar fue la muerte de Adrián Gómez Vázquez, joven de 27 años que perdió la vida antes de que iniciara el partido. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el aficionado intentó bajar del segundo al primer nivel saltando por la parte externa de la zona de palcos, en el túnel 52, mientras se encontraba en estado de ebriedad. Cayó hasta la planta baja y, pese a la atención inmediata del personal médico del estadio, no fue posible salvarle la vida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se hizo presente de inmediato: acordonó el área, levantó indicios, analizó cámaras de videovigilancia y recopiló testimonios para reconstruir los hechos. También se ordenó la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de la muerte.

Sheinbaum fue breve: “Es lamentable el fallecimiento de esta persona, que lamentamos mucho y que se atendió en su momento.”

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realiza diligencias en la zona de palcos, donde ocurrió la caída que provocó la muerte del espectador.