Resultados Lotería Nacional Sorteo Zodiaco Especial 1740 domingo 29 de marzo: premio mayor y números ganadores

Los números premiados más importantes del Sorteo Zodiaco Especial 1740 del domingo 29 de marzo de 2026. (Lotería Nacional)

Este domingo, el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido a las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1735 de este domingo 29 de marzo de 2026, rinde homenaje a “El 200 aniversario del natalicio de Margarita Maza”.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$35 MXN por cachito.

$700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Los números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del domingo 29 de marzo

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 11 millones de pesos: Leo 0585

Premio de 1 millón 500 mil pesos: Escorpión 4794

Premio de 1 millón 500 mil pesos: Libra 0526

Premio de 400 mil pesos: Virgo 6928

Premio de 400 mil pesos: Aries 2582

Premio de 200 mil pesos: Géminis 6377

Premio de 200 mil pesos: Tauro 5749

Premio de 140 mil pesos: Cáncer 6829

Premio de 140 mil pesos: Aries 7194

Premio de 120 mil pesos: Géminis 2392

Premio de 120 mil pesos: Aries 7844

Premio de 100 mil pesos: Libra 0554

Premio de 100 mil pesos: Piscis 4762

Premio de 100 mil pesos: Acuario 8613

Premio de 80 mil pesos: Escorpión 7050

Premio de 80 mil pesos: Capricornio 9744

Premio de 80 mil pesos: Géminis 3250

Premio de 60 mil pesos: Leo 9675

Premio de 60 mil pesos: Capricornio 7726

Premio de 60 mil pesos: Sagitario 9040

Premio de 60 mil pesos: Acuario 1343

Reintegros: 5, Leo.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.