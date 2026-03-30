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Resultados Lotería Nacional Sorteo Zodiaco Especial 1740 domingo 29 de marzo: premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

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Los números premiados más importantes del Sorteo Zodiaco Especial 1740 del domingo 29 de marzo de 2026. (Lotería Nacional)
Los números premiados más importantes del Sorteo Zodiaco Especial 1740 del domingo 29 de marzo de 2026. (Lotería Nacional)

Este domingo, el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido a las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1735 de este domingo 29 de marzo de 2026, rinde homenaje a “El 200 aniversario del natalicio de Margarita Maza”.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $35 MXN por cachito.
  • $700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Los números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del domingo 29 de marzo

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 11 millones de pesos: Leo 0585
  • Premio de 1 millón 500 mil pesos: Escorpión 4794
  • Premio de 1 millón 500 mil pesos: Libra 0526
  • Premio de 400 mil pesos: Virgo 6928
  • Premio de 400 mil pesos: Aries 2582
  • Premio de 200 mil pesos: Géminis 6377
  • Premio de 200 mil pesos: Tauro 5749
  • Premio de 140 mil pesos: Cáncer 6829
  • Premio de 140 mil pesos: Aries 7194
  • Premio de 120 mil pesos: Géminis 2392
  • Premio de 120 mil pesos: Aries 7844
  • Premio de 100 mil pesos: Libra 0554
  • Premio de 100 mil pesos: Piscis 4762
  • Premio de 100 mil pesos: Acuario 8613
  • Premio de 80 mil pesos: Escorpión 7050
  • Premio de 80 mil pesos: Capricornio 9744
  • Premio de 80 mil pesos: Géminis 3250
  • Premio de 60 mil pesos: Leo 9675
  • Premio de 60 mil pesos: Capricornio 7726
  • Premio de 60 mil pesos: Sagitario 9040
  • Premio de 60 mil pesos: Acuario 1343

Reintegros: 5, Leo.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

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