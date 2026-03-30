México

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo será el cuarto pago de este año para todos los beneficiarios

El programa social va dirigido a estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México

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Mi beca para empezar
Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Twitter/ @Claudiashein.

La administración de la Ciudad de México implementó el programa social Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, enfocado en alumnos de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la capital.

El propósito de este apoyo económico es respaldar a los estudiantes y favorecer la continuidad en la educación básica, al reducir las dificultades asociadas a la falta de insumos escolares.

A diferencia de otros programa sociales, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar no reciben efectivo ni tienen acceso a recursos mediante cajeros automáticos.

El beneficio se proporciona a través de una tarjeta expedida por el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), válida únicamente en comercios autorizados en la Ciudad de México.

Mi Beca para Empezar; beca; CDMX; programa social
El monto que reciben los estudiantes es distinto dependiendo del grado educativo en el que se encuentren cursando los menores de edad. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia

Gracias a esta tarjeta, los estudiantes pueden adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros, materiales escolares y diversos artículos vinculados al ámbito educativo.

Las compras se efectúan en papelerías, supermercados, tiendas de ropa, grandes almacenes y establecimientos que permiten pagos electrónicos.

Algunos participantes expresaron dudas respecto a la fecha del siguiente depósito, ya que el último se realizó el pasado domingo 1 de marzo.

La mandataria capitalina detalló que la fecha del triple pago será el 1 de marzo a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de primaria. Video: X/@BienestarEdu.

El Fibien informó que el próximo depósito ya cuenta con fecha establecida, corresponde al octavo del ciclo escolar 2025-2026 y será el cuarto de este año, programado para el mes de abril.

Este apoyo está destinado a estudiantes de preescolar y primaria en la Ciudad de México.

En ciclos previos, el beneficio incluía a alumnos de secundaria y a quienes cursaban cuarto, quinto y sexto de primaria en planteles públicos; con la implementación de la Beca Rita Cetina, esos estudiantes deben solicitar ahora el apoyo federal gestionado por el Gobierno de México.

Fecha exacta del siguiente pago de Mi Beca para Empezar para todos los beneficiarios

De acuerdo con información de Fibien, el siguiente pago para quienes reciben Mi Beca para Empezar se realizará en abril de 2026.

La fecha oficial para el depósito a todos los participantes de este programa social de la Ciudad de México será el miércoles 1 de abril de 2026, según lo comunicado por la dependencia del Gobierno de la Ciudad de México.

Tarjeta del programa de cdmx Mi beca para empezar
La próxima fecha de pago de Mi Beca para Empezar será el miércoles 1 de abril. Facebook Claudia Sheinbaum.

En esa fecha se efectuará el depósito del beneficio. El importe que se refleje en cada tarjeta Fibien dependerá del nivel escolar del alumno, ya sea que curse preescolar o primaria, conforme a lo señalado por el gobierno de la ciudad.

Montos exactos que recibirán beneficiarios de Mi Beca para Empezar en abril de 2026

Según la información publicada por Fibien en sus medios oficiales, se detallaron las cantidades que recibirán los alumnos beneficiarios de Mi Beca para Empezar durante el mes de abril de 2026:

  • 600 pesos para nivel preescolar
  • 650 pesos para quienes cursan primaria
  • 600 pesos para CAM en preescolar, primaria y laboral

Se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales de Fibien, ya que podrían anunciarse avisos sobre posibles inconvenientes o retrasos en los depósitos correspondientes al próximo mes de abril 2026.

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