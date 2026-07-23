La SIP condena asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en México y urge medidas contra la violencia e impunidad

La SIP exige a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca, el séptimo comunicador asesinado en México en 2026. (Redes sociales)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en el estado de Oaxaca, México, y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente que identifique y sancione a todos los responsables.

A través de un posicionamiento en su página web, la organización advirtió que la impunidad sostenida en los crímenes contra periodistas alimenta la repetición de los ataques al enviar un mensaje de permisividad frente a la violencia contra la prensa.

PUBLICIDAD

Así fue el ataque contra el periodista Alejandro Leyva

El periodista fue atacado por hombres armados la mañana de este 22 de julio mientras desayunaba en un establecimiento de comida callejera en el municipio de San Pablo Etla, en el estado de Oaxaca. Murió en el lugar. Una mujer que se encontraba en el puesto resultó herida.

El crimen ocurrió este 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. Crédito: CORTV

Leyva Aguilar tenía 60 años y una trayectoria de casi tres décadas en el periodismo. Dirigió la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) entre 2016 y 2020, durante la administración del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa. En los últimos años publicaba la columna política El Zumbido del Moscardón, difundida en varios medios de Oaxaca y seguida por más de 15.000 personas en Facebook.

PUBLICIDAD

Horas antes de ser asesinado, el periodista publicó su última columna. En ella abordaba la inseguridad en el estado y la presunta injerencia del crimen organizado en la economía y la política local.

También cuestionaba la gestión del gobernador Salomón Jara Cruz en la Guelaguetza, la celebración cultural más representativa de Oaxaca. Un día antes del ataque había asistido a una conferencia de prensa organizada por la dirigencia estatal del PRI.

PUBLICIDAD

La SIP exige que el crimen no quede impune y alerta sobre el patrón de violencia

A municipal police pickup truck secures the crime scene where Mexican journalist Alejandro Leyva Aguilar, 58, was killed when he was eating at a restaurant in the San Pablo Etla community, Oaxaca State, Mexico, on July 22, 2026. Francisco Alejandro Leyva Aguilar, who was the director of a local television station and wrote a political column, was killed by armed men who arrived on a motorcycle in the municipality of San Pablo Etla, a source from the prosecutor�s office told AFP. (Photo by VIRGILIO LUIS / AFP)

Pierre Manigault, presidente de la SIP y titular del grupo Evening Post Publishing Inc. en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, emitió una declaración directa tras conocerse el crimen:

“Este asesinato confirma, una vez más, el clima de extrema vulnerabilidad en el que ejercen su labor los periodistas en México. No se puede permitir que la violencia siga silenciando voces críticas. Exhortamos a las autoridades actuar con celeridad y firmeza para evitar que este crimen quede impune”.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP Martha Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana, también se pronunció: “La reiteración de estos hechos violentos refleja la grave crisis de seguridad y de impunidad que enfrenta el periodismo en México. Es urgente que el Estado adopte medidas efectivas de protección y garantice condiciones reales para el ejercicio libre y seguro de la profesión”.

La organización recordó que apenas la semana anterior el periodista Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado el 16 de julio en Puebla.

PUBLICIDAD

Leyva había denunciado amenazas un año antes

El 14 de julio de 2025, un año antes del ataque, Leyva Aguilar acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para denunciar amenazas de muerte que vinculó con una campaña de desprestigio impulsada desde el gobierno estatal, según documentos consultados por RSF. Dos días después presentó una denuncia formal ante la FGR contra el gobernador Jara y dos funcionarios de su administración.

La Fiscalía federal abrió una investigación por amenazas pero no adoptó ninguna medida de protección. Remitió el expediente a la fiscalía estatal 12 días después. La fiscalía oaxaqueña solo acusó recibo cuatro meses más tarde, en noviembre de 2025, de acuerdo con RSF.

PUBLICIDAD

Ese mismo mes, el periodista denunció públicamente que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado había iniciado un procedimiento administrativo relacionado con su gestión en la CORTV, cinco años después de haber dejado el cargo. Lo interpretó como una forma de “persecución con fines de censura o autocensura”.

En esa publicación escribió: "Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia".

PUBLICIDAD

El fiscal Rodríguez Alamilla afirmó que el único antecedente de Leyva en los registros de la fiscalía estatal era un reporte por robo de vehículo de 2008, sin relación con su actividad periodística.

Gobernador de Oaxaca pide investigar crimen

SAN PABLO ETLA, OAXACA, 22JULIO2026.- Esta mañana fue asesinado en un ataque armado el periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar. Los hechos ocurrieron al interior del Fraccionamiento La Esmeralda en San Pablo Etla cuando el comunicador se encontraba desayunando a unos metros de sus domicilio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha montado un operativo en el lugar de los hechos. El periodista fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y actualmente publicaba una columna “El Zumbido del Moscardón” en donde cuestionaba habitualmente al gobierno del estado. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM

El gobernador Jara reconoció en un comunicado que Leyva Aguilar era “un periodista crítico” de su gobierno y sostuvo que “ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”.

PUBLICIDAD

Informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca coordinarse con la FGR a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para fortalecer las investigaciones.

El fiscal general del estado. Bernardo Rodríguez Alamilla encabezó el recorrido por la escena del crimen. Confirmó que cámaras de videovigilancia registraron a dos personas en motocicleta y que una de ellas está señalada como quien disparó. En el lugar se localizaron tres casquillos calibre 9mm, de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Rodríguez Alamilla confirmó también la detención de una persona, aunque precisó que aún se determinaba si tuvo participación en el homicidio.

La fiscalía activó el rastreo de los agresores con el sistema C5 y cámaras de viviendas del fraccionamiento. Señaló que, aunque no existe un móvil confirmado, la actividad periodística de Leyva forma parte de las líneas de investigación.

Siete periodistas asesinados en siete meses

Con el asesinato de Leyva, México registra ya siete crímenes contra periodistas en siete meses.

La lista de comunicadores asesinados en México en lo que va del año incluye a:

Carlos Castro (Poza Rica, Veracruz, 8 de enero)

Juan David Gámez (Nuevo León, 18 de marzo)

Roxana Guzmán (Veracruz, secuestrada el 2 de junio y hallada muerta a finales de ese mes)

Luis Ángel López (Poza Rica, 11 de junio)

Alex Serna (Zihuatanejo, Guerrero, 3 de julio)

Josué Martínez Contreras (Puebla, 16 de julio).

Veracruz concentra la mayor parte de los casos.Entre las víctimas hay periodistas que contaban con mecanismos de protección activos al momento de ser asesinados.

Los datos por administración federal muestran que el problema no es nuevo ni aislado. Durante el sexenio de Felipe Calderón fueron asesinados 48 periodistas; en el de Enrique Peña Nieto, 47; en el de Andrés Manuel López Obrador, otros 47.

México ocupa el puesto 122 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de RSF y cae hasta el puesto 160 en el indicador específico de seguridad.

La SIP advirtió que la impunidad “no solo priva de justicia a las víctimas y sus familias, sino que también alimenta la repetición de estos ataques”. La organización agrupa a más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.