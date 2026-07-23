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Murió Rocky, el perrito que fue arrastrado y atropellado por su dueña en Saltillo

El Gran Pirineo de 14 años que fue víctima de maltrato animal en Saltillo, Coahuila, no sobrevivió

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Un perro grande de pelaje blanco con alas doradas y una aureola dorada flota sobre nubes blancas. Un marco dorado bordea la imagen.
Cuatro días después de ser arrastrado por una camioneta en Saltillo, Rocky murió en el hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rocky, el perro de raza Gran Pirineo que fue arrastrado por su dueña con una camioneta de lujo en Saltillo, Coahuila, murió este miércoles 22 de julio a las 9:05 horas en el hospital veterinario Pets Care. El animal, de 14 años, no resistió el daño neurológico provocado por un trauma medular agudo que le dejaron las lesiones por arrastre. La mujer, Liliana “N”, permanece detenida y sujeta a proceso ante un juez de control de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Rocky murió con daño neurológico irreversible, confirmó el veterinario

El director médico de Pets Care, el médico veterinario Humberto Baca, fue quien dio la noticia a la opinión pública con un mensaje de duelo. “A las 9:05 del día de hoy Rocky dejó de tener signos vitales”, anunció. Baca explicó que el diagnóstico presuntivo desde el ingreso del animal fue un trauma medular agudo, “sin duda causado por las lesiones por arrastre que sufrió principalmente a nivel cervical”.

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La inestabilidad fisiológica que mantuvo Rocky durante sus últimos días impidió al equipo médico practicarle una tomografía o resonancia magnética para completar el diagnóstico. “Perdió la capacidad para concentrar oxígeno, por lo que fue colocada una punta nasal”, detalló Baca. El veterinario cerró su mensaje con reconocimiento a su equipo: “La atención médica fue oportuna, fue ética, fue con mucho amor”.

Rocky
Dos personas fueron detenidas en el caso del perro Rocky en Saltillo: Liliana N. como presunta autora material del maltrato, y Jorge N. por obstaculizar la investigación y amenazar a la autoridad. (Captura de pantalla Facebook Dignidad Animal.Oficial)

El caso comenzó el 18 de julio en el fraccionamiento Villas de San Miguel

El sábado 18 de julio, videos difundidos en redes sociales mostraron a un perro siendo arrastrado por una camioneta de lujo en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo. Las imágenes se viralizaron de inmediato y usuarios de grupos de Facebook identificaron a Liliana “N” como la dueña del animal y presunta responsable de los hechos.

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La investigación formal se abrió cuando la asociación civil Dignidad Animal interpuso una denuncia ante las autoridades. La Fiscalía General del Estado de Coahuila activó protocolos de investigación de campo y de gabinete. En su comunicado, la dependencia señaló que actuó “derivado de una serie de denuncias ciudadanas y publicaciones en redes sociales en las que se manifiesta un maltrato evidente a un ser sintiente”.

Dos personas detenidas: Liliana “N” como presunta autora y Jorge “N” por obstaculizar la investigación

Rocky
Rocky permanece hospitalizado con un trauma medular agudo y evolución incierta. (Captura de pantalla Facebook Pets Care Veterinaria)

El primer detenido fue Jorge “N”, esposo de Liliana “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público local por obstaculizar las diligencias ministeriales y proferir amenazas contra la autoridad. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutó esa detención horas antes de que cayera la presunta autora material del maltrato.

Liliana “N” fue detenida posteriormente y puesta a disposición de un juez de control. La Fiscalía habilitó además el acceso de médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de protección animal, al expediente clínico de Rocky, con el objetivo de confirmar que las lesiones del perro correspondían con los hechos documentados. “Será en las siguientes horas cuando se determine la situación procesal legal de los participantes en los hechos referidos”, advirtió la Fiscalía en su tarjeta informativa.

¿Qué cargos enfrenta Liliana “N” por el caso Rocky?

La situación jurídica de la detenida quedó en manos del juez de control, quien determinará los cargos formales. La Fiscalía de Coahuila no especificó los delitos a imputar, aunque el caso se enmarca en la legislación de protección a animales vigente en el estado. Liliana “N” habría difundido mensajes en un grupo vecinal asegurando que no se había percatado de que Rocky no viajaba dentro del vehículo.

Rocky
El perro Gran Pirineo, de 14 años, murió por un trauma medular agudo provocado por el arrastre. Su dueña, Liliana "N", enfrenta cargos ante la Fiscalía de Coahuila. (Captura de pantalla Facebook Pets Care)

¿Qué pasó con los restos de Rocky?

La veterinaria Pets Care convocó ese mismo miércoles 22 de julio a una reunión para honrar y despedir al animal. Desde las 21:00 horas, familias, niños, adultos y activistas se congregaron para dar el último adiós a Rocky. El perro de raza Gran Pirineo, que llegó a los 14 años de vida, fue despedido con mariachi.

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