Muere una persona tras explosión de taller de pirotecnia en Chalco: otra persona quedó herida

Explosión en taller de pirotecnia Cuautzingo Chalco, Edomex (especial)

Una fuerte explosión registrada la tarde de este miércoles en un taller de pirotecnia ubicado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, en el municipio de Chalco, dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada de gravedad, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

El estallido ocurrió alrededor de las 15:00 horas en un inmueble destinado a la fabricación de artículos pirotécnicos, cuya detonación generó una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia y provocó la movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, policías municipales y estatales.

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De acuerdo con información de las autoridades, la persona lesionada sufrió quemaduras de consideración, por lo que fue atendida por paramédicos y posteriormente trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde recibe atención médica especializada.

Autoridades acordonaron la zona

Autoridades del Edomex acordonaron la zona de la explosión (especial)

Tras la explosión, los cuerpos de emergencia implementaron un operativo para controlar cualquier riesgo adicional derivado del material explosivo almacenado en el lugar.

La zona fue acordonada mientras los equipos de rescate realizaban labores de inspección para descartar nuevos estallidos y garantizar la seguridad de los habitantes cercanos.

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Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al sitio para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima e iniciar las investigaciones correspondientes.

Peritos especializados comenzaron la recopilación de indicios con el objetivo de determinar qué originó la explosión y si el inmueble cumplía con todas las medidas de seguridad establecidas para este tipo de instalaciones.

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Se desconocen las causas del accidente

Explosión en Cuautzingo se pudo ver a varios kilómetros a la redonda (especial)

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado cuál fue la causa que provocó el estallido.

Entre las líneas de investigación se analiza si existió una falla durante el proceso de fabricación, un error en el manejo de los materiales explosivos o algún otro incidente relacionado con el almacenamiento de la pólvora.

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Las autoridades reiteraron que será el resultado de los peritajes el que permita establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y si existe alguna responsabilidad.

La explosión generó alarma entre vecinos

Habitantes de San Gregorio Cuautzingo señalaron que el estruendo se escuchó a varios kilómetros de distancia, provocando momentos de incertidumbre entre la población.

Algunos vecinos reportaron que la onda expansiva incluso fue perceptible en zonas cercanas a la carretera México-Cuautla, lo que motivó múltiples llamadas a los servicios de emergencia.

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En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa una densa columna de humo elevándose desde el sitio de la explosión, imágenes que rápidamente se viralizaron debido a la magnitud del incidente.

Aunque el municipio de Tultepec es reconocido como la capital nacional de la pirotecnia, otras demarcaciones del Estado de México, como Chalco, también cuentan con talleres autorizados para la elaboración de fuegos artificiales.

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Esta actividad representa una importante fuente de empleo para numerosas familias; sin embargo, también implica riesgos elevados debido al manejo de materiales altamente explosivos.

Continúan las investigaciones

La Fiscalía mexiquense inició las investigaciones para determinar las causas de la explosión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía mexiquense informó que las diligencias permanecerán abiertas hasta esclarecer las circunstancias que provocaron la explosión.

Mientras tanto, Protección Civil mantuvo la vigilancia en la zona para descartar cualquier riesgo adicional y garantizar la seguridad de la población.

Con este nuevo accidente, vuelve a ponerse sobre la mesa la importancia de fortalecer las medidas preventivas en los talleres de pirotecnia del Estado de México.

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