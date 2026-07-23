México

Muere una persona tras explosión de taller de pirotecnia en Chalco: otra persona quedó herida

Las autoridades investigan las causas del siniestro y movilizó a cuerpos de emergencia del Estado de México

Guardar
Google icon
Explosión Cuautzingo Chalco Edomex pirotecnia
Explosión en taller de pirotecnia Cuautzingo Chalco, Edomex (especial)

Una fuerte explosión registrada la tarde de este miércoles en un taller de pirotecnia ubicado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, en el municipio de Chalco, dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada de gravedad, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

El estallido ocurrió alrededor de las 15:00 horas en un inmueble destinado a la fabricación de artículos pirotécnicos, cuya detonación generó una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia y provocó la movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, policías municipales y estatales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de las autoridades, la persona lesionada sufrió quemaduras de consideración, por lo que fue atendida por paramédicos y posteriormente trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde recibe atención médica especializada.

Autoridades acordonaron la zona

Explosión Cuautzingo Chalco Edomex pirotecnia
Autoridades del Edomex acordonaron la zona de la explosión (especial)

Tras la explosión, los cuerpos de emergencia implementaron un operativo para controlar cualquier riesgo adicional derivado del material explosivo almacenado en el lugar.

La zona fue acordonada mientras los equipos de rescate realizaban labores de inspección para descartar nuevos estallidos y garantizar la seguridad de los habitantes cercanos.

PUBLICIDAD

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al sitio para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima e iniciar las investigaciones correspondientes.

Peritos especializados comenzaron la recopilación de indicios con el objetivo de determinar qué originó la explosión y si el inmueble cumplía con todas las medidas de seguridad establecidas para este tipo de instalaciones.

Se desconocen las causas del accidente

Explosión Cuautzingo Chalco Edomex pirotecnia
Explosión en Cuautzingo se pudo ver a varios kilómetros a la redonda (especial)

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado cuál fue la causa que provocó el estallido.

Entre las líneas de investigación se analiza si existió una falla durante el proceso de fabricación, un error en el manejo de los materiales explosivos o algún otro incidente relacionado con el almacenamiento de la pólvora.

Las autoridades reiteraron que será el resultado de los peritajes el que permita establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y si existe alguna responsabilidad.

La explosión generó alarma entre vecinos

Habitantes de San Gregorio Cuautzingo señalaron que el estruendo se escuchó a varios kilómetros de distancia, provocando momentos de incertidumbre entre la población.

Algunos vecinos reportaron que la onda expansiva incluso fue perceptible en zonas cercanas a la carretera México-Cuautla, lo que motivó múltiples llamadas a los servicios de emergencia.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa una densa columna de humo elevándose desde el sitio de la explosión, imágenes que rápidamente se viralizaron debido a la magnitud del incidente.

Aunque el municipio de Tultepec es reconocido como la capital nacional de la pirotecnia, otras demarcaciones del Estado de México, como Chalco, también cuentan con talleres autorizados para la elaboración de fuegos artificiales.

Esta actividad representa una importante fuente de empleo para numerosas familias; sin embargo, también implica riesgos elevados debido al manejo de materiales altamente explosivos.

Continúan las investigaciones

Vista exterior del edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con una estatua de la Dama de la Justicia en primer plano.
La Fiscalía mexiquense inició las investigaciones para determinar las causas de la explosión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía mexiquense informó que las diligencias permanecerán abiertas hasta esclarecer las circunstancias que provocaron la explosión.

Mientras tanto, Protección Civil mantuvo la vigilancia en la zona para descartar cualquier riesgo adicional y garantizar la seguridad de la población.

Con este nuevo accidente, vuelve a ponerse sobre la mesa la importancia de fortalecer las medidas preventivas en los talleres de pirotecnia del Estado de México.

Temas Relacionados

ExplosiónChalcoPirotecniaEdomexFGJEMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aldo Rendón y Arantza Ruiz protagonizan la primer pelea de La Casa de los Famosos México 2026

La disputa entre los habitantes se desató durante la presentación de la actriz

Aldo Rendón y Arantza Ruiz protagonizan la primer pelea de La Casa de los Famosos México 2026

Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”

El pugilista tapatío profundizó sobre el papel determinante de la fortaleza emocional en el boxeo profesional y la necesidad de aprender de sus experiencias

Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”

La UNAM estrena serie sobre innovación y diseño en TV abierta

La nueva producción recorre laboratorios, museos y talleres universitarios para mostrar experiencias que impulsan la colaboración entre arte y ciencia

La UNAM estrena serie sobre innovación y diseño en TV abierta

La Casa de Toño evalúa vender la cadena por más de 400 millones de dólares

La famosa cadena de antojitos mexicanos podría ampliar su alcance

La Casa de Toño evalúa vender la cadena por más de 400 millones de dólares

Profepa rescata casi 30 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes y Durango: esta podría ser la sanción por posesión ilegal

Profepa rescata casi 30 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes y Durango: esta podría ser la sanción por posesión ilegal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

Activan sesión permanente de seguridad en Morelos tras asesinato del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Riña en penal de Aguaruto deja un interno muerto por arma blanca

Fiscalía CDMX lleva más de 59 mil intervenciones en siete años con las Unidades Criminalísticas de Proximidad

Gritos de auxilio revelan secuestro en Tijuana y dejan siete detenidos, cinco de ellos menores de edad

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola rompe el silencio sobre la supuesta pelea de Belinda con Kenia Os

Danna Paola rompe el silencio sobre la supuesta pelea de Belinda con Kenia Os

Aldo Rendón y Arantza Ruiz protagonizan la primer pelea de La Casa de los Famosos México 2026

Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

Wendy Guevara asegura que Adrián Marcelo no se le antoja aunque él esté obsesionado con ella

Aldo Rendón y su conflicto con Mariana Ochoa, posible habitante sorpresa de La Casa de los Famosos 2026

DEPORTES

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Checo Pérez apuesta por una actuación sólida en Hungría antes del parón de verano

Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

Quién es Antonio Portales, mexicano que disputará la Champions League tras fichar en Europa

La millonaria cifra que recibirá Tigres por Ángel Correa si se cumple el acuerdo con River Plate