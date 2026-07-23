Caos vial por inundaciones en Indios Verdes: lluvias colapsan Insurgentes Norte y dejan varados a cientos de usuarios

El video es una cobertura de evento que muestra calles inundadas durante la noche en Indios Verdes. Numerosos vehículos tipo autobús aparecen parcialmente sumergidos en el agua. Personas transitan a pie por las vías, con el agua alcanzando niveles por encima de las rodillas. La profundidad del agua afecta la circulación peatonal y vehicular, evidenciando las consecuencias de las fuertes lluvias.

Las intensas lluvias registradas la tarde y noche de este miércoles ocasionaron un severo caos vial en Avenida Insurgentes Norte, a la altura del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde el nivel del agua rebasó varios centímetros y complicó la movilidad de miles de personas.

Uno de los principales accesos entre la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex)quedó prácticamente paralizado luego de que las precipitaciones provocaran inundaciones en carriles centrales, laterales y zonas peatonales, dejando vehículos atrapados y largas filas de transporte público.

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Usuarios que transitaban por la zona documentaron en redes sociales calles completamente anegadas, automóviles avanzando lentamente entre el agua y decenas de personas intentando cruzar caminando pese al riesgo que representaban los encharcamientos.

Transporte público también resultó afectado

Peatones transitan por una calle inundada durante la noche en el paradero de Indios Verdes, alcaldía Gustavo A. Madero. El nivel del agua en la vía Insurgentes Norte dificulta el paso. Se observan varias personas caminando con el agua cubriendo parcialmente sus piernas.

Las afectaciones alcanzaron al servicio del Metrobús, particularmente en la Línea 1, donde algunas unidades registraron retrasos debido a la acumulación de agua sobre la vialidad.

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Asimismo, cientos de pasajeros que utilizan diariamente el CETRAM Indios Verdes para trasladarse hacia municipios del Estado de México como Ecatepec, Tlalnepantla, Coacalco, Tecámac y Pachuca enfrentaron largas esperas por la reducción en la operación del transporte.

La saturación del paradero provocó que decenas de personas permanecieran bajo la lluvia mientras esperaban la reanudación del servicio o buscaban rutas alternas para llegar a sus destinos.

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Autoridades activan protocolos por lluvias intensas

Ante las fuertes precipitaciones, autoridades de la Ciudad de México activaron protocolos de atención a emergencias y desplegaron personal de diversas dependencias para atender los encharcamientos.

Brigadas de servicios hidráulicos realizaron labores de desazolve y limpieza de coladeras con el objetivo de acelerar el desfogue del agua acumulada, mientras elementos de tránsito implementaron dispositivos para agilizar la circulación y prevenir accidentes.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también emitió recomendaciones a la población para evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse informada mediante los canales oficiales, debido a que las lluvias continuarían durante la noche.

Insurgentes Norte, una de las vialidades más afectadas

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La avenida Insurgentes Norte es una de las principales arterias de acceso al norte de la capital y diariamente concentra miles de automovilistas, unidades de transporte público y usuarios provenientes del Estado de México.

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Cada temporada de lluvias, distintos puntos cercanos a Indios Verdes registran importantes encharcamientos debido al volumen de agua que desciende desde las zonas altas de la alcaldía Gustavo A. Madero, situación que vuelve vulnerable la movilidad en uno de los centros de transferencia más importantes del Valle de México.

En esta ocasión, el nivel del agua obligó a muchos conductores a disminuir considerablemente la velocidad para evitar que sus vehículos quedaran varados, mientras algunos motociclistas optaron por detener su marcha hasta que mejoraran las condiciones.

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Usuarios comparten imágenes del colapso

Fuertes inundaciones afectaron el servicio del paradero de Indios Verdes y las calles de Insurgentes Norte estuvieron anegadas por altas cantidades de agua durante la noche. Las personas transitaron con el agua a la altura de las rodillas y vehículos, incluyendo autobuses, parcialmente sumergidos o circularon con dificultad.

A través de redes sociales circularon fotografías y videos donde se observa el agua cubriendo parte de la carpeta asfáltica, filas de vehículos detenidos y cientos de personas intentando ingresar o salir del CETRAM entre los encharcamientos.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando múltiples reportes ciudadanos sobre retrasos de hasta varias horas para quienes buscaban regresar a sus hogares después de la jornada laboral.

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Aunque las autoridades trabajaron durante varias horas para disminuir el nivel del agua, la circulación permaneció lenta debido a la gran cantidad de vehículos acumulados en la zona.