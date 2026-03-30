Ciudad de México tendrá un nuevo espacio cultural: anuncian apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Comunidades y artesanos de Guerrero, Hidalgo y Estado de México participan activamente en la creación del museo como parte del reconocimiento al patrimonio cultural mexicano. | (crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

El Gobierno de México anunció la próxima apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que abrirá sus puertas a finales del mes de mayo, aunque aún sin fecha exacta. Así lo informó Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, quien adelantó algunos detalles del recinto durante la conferencia de prensa que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El nuevo museo estará ubicado en el Centro Histórico, cerca de Palacio Nacional y frente al Templo Mayor, en la llamada Casa del Marqués del Apartado, un inmueble del siglo XVIII diseñado por el arquitecto Manuel Tolsá. La construcción cuenta con aproximadamente 500 metros cuadrados.

De acuerdo con las autoridades, el nombre del inmueble proviene de su antiguo propietario, conocido como el Marqués del Apartado, quien tenía la función de separar el oro de la plata en la Casa Real de Moneda. A inicios del siglo XX, el Gobierno de México adquirió la propiedad y, durante distintas intervenciones, se descubrieron vestigios como escalinatas del Templo Mayor y una escultura de basalto en forma de serpiente de fuego.

¿Qué habrá en el Museo Textil?

El recinto contará con un área arqueológica que permitirá a las y los visitantes conocer parte de la riqueza histórica de la Ciudad de México. Además, tendrá tres niveles de exhibición con una colección permanente de más de 200 piezas, así como un espacio dedicado al arte textil contemporáneo.

También incluirá una sala audiovisual donde se abordará la relación entre el medio ambiente y la vestimenta, destacando la importancia del cuidado del entorno por parte de las comunidades indígenas. Para el público infantil, habrá un espacio lúdico enfocado en el aprendizaje del patrimonio cultural.

Entre sus instalaciones se contempla una terraza rehabilitada con servicios como cafetería y restaurante, además de una sala de capacitación para artesanas y artesanos, y un salón de usos múltiples destinado a la difusión del patrimonio inmaterial en México.

La restauración del inmueble permitirá mostrar una amplia colección de obras y ofrecer servicios educativos y culturales, promoviendo la participación directa de comunidades indígenas y afromexicanas en el desarrollo de contenidos | (Crédito: PRESIDENCIA)

Las autoridades destacaron que el museo se construye en colaboración con comunidades de distintos estados, como Guerrero, Hidalgo y Estado de México, cuyos artesanos participan en el diseño y contenido del recinto.

“Se busca representar no solo el textil, sino todo aquello que hacen las manos mexicanas y que conforma nuestro patrimonio cultural”, señaló la funcionaria.