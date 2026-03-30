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EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de marzo: Marina asegura 650 kilos de presunta cocaína frente a costas de Michoacán, hay seis detenidos

Sigue las noticias más importantes del día sobre seguridad y crimen organizado en Infobae México

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14:16 hsHoy

Marina asegura 650 kilos de presunta cocaína frente a costas de Michoacán, hay seis detenidos

La Secretaría de Marina informó esta mañana que, en costas de Michoacán, a unos 113 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, fuerzas federales interceptaron una embarcación con tres motores y detuvieron a seis personas que transportaban 14 bultos con cerca de 650 kilogramos de una sustancia con características de cocaína, además de 350 litros de combustible.

(Crédito: Semar)
(Crédito: Semar)
13:38 hsHoy

SSC alerta por robos con “falso repartidor” en CDMX

En el marco del periodo vacacional por Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) alertó sobre el aumento de robos a casa habitación mediante la modalidad de “falso repartidor”, en la que delincuentes se hacen pasar por empleados de plataformas de entrega para ingresar a domicilios y sustraer dinero u objetos de valor. Los implicados suelen utilizar motocicletas o vehículos con apariencia de repartidores para generar confianza, por lo que la dependencia recomendó no abrir la puerta si no se espera un pedido, verificar la identidad y la orden mediante mirillas o cámaras, reforzar accesos y mantener comunicación con vecinos, además de reportar cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales y el número de emergencias 911.

(Crédito: SSC CDMX)
(Crédito: SSC CDMX)
13:21 hsHoy

Rescatan con vida al primer trabajador en mina Santa Fe, Sinaloa: aún faltan tres

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó esta mañana que el primero de los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, fue localizado y rescatado con vida tras cinco días de labores continuas encabezadas por un equipo interdisciplinario, que enfrentó condiciones adversas por la acumulación de lodo en la zona. El minero, identificado como José Alejandro Cástulo Colín, fue hallado luego de más de 100 horas de búsqueda ininterrumpida.

Rescatan con vida al primer trabajador en mina de Sinaloa tras 5 días de búsqueda: aún faltan tres

José Alejandro Cástulo Colín fue localizado tras más de 100 horas de labores ininterrumpidas

Las condiciones de búsqueda se han dificultado por la presencia de lodo en los ingresos a la mina. Foto: SSPC
Las condiciones de búsqueda se han dificultado por la presencia de lodo en los ingresos a la mina. Foto: SSPC

El primer trabajador de cuatro que quedaron atrapados en la mina Santa Fe del municipio de El Rosario, en Sinaloa, fue rescatado con vida tras cinco días de búsqueda por parte de un equipo interdisciplinario que ha enfrentado la presencia de lodo en la zona.

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