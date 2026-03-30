EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de marzo: Marina asegura 650 kilos de presunta cocaína frente a costas de Michoacán, hay seis detenidos

SSC alerta por robos con “falso repartidor” en CDMX

En el marco del periodo vacacional por Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) alertó sobre el aumento de robos a casa habitación mediante la modalidad de “falso repartidor”, en la que delincuentes se hacen pasar por empleados de plataformas de entrega para ingresar a domicilios y sustraer dinero u objetos de valor. Los implicados suelen utilizar motocicletas o vehículos con apariencia de repartidores para generar confianza, por lo que la dependencia recomendó no abrir la puerta si no se espera un pedido, verificar la identidad y la orden mediante mirillas o cámaras, reforzar accesos y mantener comunicación con vecinos, además de reportar cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales y el número de emergencias 911.