¿Qué está pasando con la colonia 4T en Tultitlán? Vecinos reactivan protestas y rebautizan calles por falta de servicios

Vecinos de la colonia Cuarta Transformación continúan manifestando su inconformidad por la falta de servicios básicos. (Imagen generada mediante inteligencia artificial)

La inconformidad en colonias del municipio de Tultitlán, Estado de México, continúa a más de un año del cambio de nombre que transformó a los asentamientos de Fimesa y El Paraje en la colonia denominada “Cuarta Transformación”.

Durante los últimos días, habitantes volvieron a manifestarse y colocaron nuevas placas con nombres críticos en distintas calles, como una forma de expresar su desacuerdo con la decisión del ayuntamiento y con la falta de servicios públicos en la zona.

Origen del conflicto por el nombre de la colonia en Tultitlán

El conflicto comenzó a finales de 2024, cuando el gobierno municipal aprobó renombrar varias colonias y modificar la nomenclatura de 47 calles con referencias a programas y frases del gobierno federal.

La medida implicó que zonas habitadas desde hace décadas cambiaran oficialmente su identidad territorial.

Habitantes de Tultitlán rechazan el cambio de nombre de su colonia y exigen atención a necesidades básicas. (Observatorio Metropolitano/Facebook)

De acuerdo con vecinos, la decisión se tomó sin una consulta previa con la comunidad. Desde entonces, se organizaron protestas, retiro de placas oficiales e incluso recursos legales para impugnar la determinación.

Algunos habitantes explicaron que el cambio no se limita a un tema simbólico, ya que ha generado complicaciones administrativas.

“Estamos rebautizando nuestra colonia como hace un año el ayuntamiento de Tultitlán nos puso la Cuarta Transformación, ahora nosotros vamos a rebautizar nuestra colonia como la Transformación de Cuarta”, expresó una residente durante la reciente jornada de protesta.

Rebautizan calles como forma de protesta vecinal

El fin de semana, vecinos de las colonias Alborada Fimesa 1, 2 y 3, así como de El Paraje, colocaron señalética similar a las placas oficiales para renombrar calles con frases relacionadas con problemáticas nacionales o polémicas políticas.

Vecinos de Tultitlán rebautizan calles con placas críticas para manifestar su inconformidad con el ayuntamiento. (X/@FernandoCruzFr)

La acción comenzó en el predio donde se proyecta construir una preparatoria y, según los habitantes, continuará en otros puntos de la colonia durante los próximos días.

La iniciativa busca evidenciar su rechazo a la denominación oficial y llamar la atención de autoridades estatales y municipales.

Entre los nombres que aparecieron en las placas se encuentran referencias críticas que los vecinos consideran representativas de su inconformidad.

Falta de servicios públicos mantiene el malestar

Además del desacuerdo por la nomenclatura, los residentes sostienen que las condiciones en la colonia no han mejorado desde que se anunció la regularización de los asentamientos.

Señalan que persisten carencias en servicios básicos como agua potable, alumbrado público, pavimentación, recolección de basura y seguridad.

Habitantes también han denunciado que el cambio de nombre ha provocado dificultades al realizar trámites oficiales, debido a que sus documentos aún contienen las direcciones anteriores.

Esto, afirman, retrasa gestiones relacionadas con escrituras, servicios y otros registros administrativos.

En ese contexto, algunos vecinos solicitaron la intervención del Gobierno del Estado de México y de la Fiscalía estatal para revisar denuncias abiertas por demoliciones realizadas en 2023 y por otros conflictos relacionados con el proceso de regularización.

Litigios y protestas continúan en la colonia

La disputa entre habitantes y autoridades municipales permanece abierta.

Vecinos de la colonia Cuarta Transformación promovieron un amparo para impugnar el cambio de nombre de su colonia. Crédito: X/@tultitlanEdoMex

Vecinos promovieron un amparo para impugnar el cambio de nombre de la colonia y mantienen movilizaciones para defender lo que consideran su identidad comunitaria.

De acuerdo con testimonios de residentes, más de doscientas familias han participado en la colocación de nuevas placas y en acciones para visibilizar el conflicto.

También han señalado que continuarán organizándose mientras no se atiendan sus demandas.

Postura del ayuntamiento sobre la colonia Cuarta Transformación

El gobierno municipal de Tultitlán ha sostenido que la creación de la colonia Cuarta Transformación forma parte de un proceso de regularización territorial que beneficiaría a más de tres mil hogares.

Según la autoridad local, la medida busca sentar las bases para dotar de servicios públicos a la zona.

El ayuntamiento de Tultitlán sostiene que la creación de la colonia Cuarta Transformación forma parte de un proceso de regularización territorial. (Redes)

Para los habitantes inconformes, el problema principal sigue siendo la falta de atención a las necesidades básicas y la imposición del nombre sin consenso previo.

Principales reclamos de los vecinos

Falta de agua potable y drenaje funcional en varias calles.

Ausencia de pavimentación y mantenimiento urbano.

Problemas con alumbrado público y seguridad.

Retrasos y confusión en trámites por el cambio de dirección oficial.

Inconformidad por la imposición del nombre de la colonia sin consulta.

Exigencia de que se revisen demoliciones y conflictos legales en la zona.

La situación mantiene la tensión en estas colonias de Tultitlán, donde los residentes aseguran que continuarán con protestas y acciones simbólicas mientras no se resuelvan sus demandas y se defina el futuro del nombre y la regularización del asentamiento.