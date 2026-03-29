México

Sheinbaum entrega certificados agrarios a mujeres en Tlalpan: “Antes no tenían derecho a ser ejidatarias”

La presidenta anunció que la meta es llegar a 150 mil títulos agrarios para mujeres en todo el país; hasta ahora van 30 mil

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Con la consigna de que “la tierra también es de las mujeres”, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo 29 de marzo la entrega de certificados agrarios a mujeres en el parque Las Maravillas de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, en un acto que busca reivindicar derechos históricamente negados a las mujeres del campo.

Una deuda histórica que se salda

Durante el evento, Sheinbaum recordó que durante décadas las mujeres no tenían derecho a ser ejidatarias, una realidad que el gobierno federal busca revertir de manera activa.

“Estamos reivindicando a los pueblos originarios, estamos reivindicando el suelo de conservación, estamos reivindicando a las mujeres que trabajan en el campo y estamos reivindicando los derechos agrarios”, enfatizó la mandataria.

Hasta el momento se han entregado cerca de 30 mil títulos agrarios a mujeres en todo el país, pero la meta es ambiciosa: llegar a 150 mil certificados, una cifra que el gobierno se ha comprometido a alcanzar como parte de su política de justicia territorial con perspectiva de género.

Entregar títulos agrarios
Entregar títulos agrarios

“La tierra también es de las mujeres”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acompañó a la presidenta en el evento y subrayó que este tipo de acciones transforman el ejercicio del poder en las comunidades rurales.

“Hay más mujeres participando en asambleas, más decisiones con una visión de futuro y una redistribución real del poder territorial”, señaló, destacando que hoy hay más mujeres representando a los ejidos que en cualquier otro momento de la historia reciente.

También estuvieron presentes la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, y Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que reforzó el carácter interinstitucional del programa.

“La tierra también es de las mujeres”
“La tierra también es de las mujeres”

Tlalpan, el pulmón verde que se niega a desaparecer

Sheinbaum tiene una historia personal con esta alcaldía. Fue jefa delegacional de Tlalpan de 2015 a 2018, donde trabajó de cerca con pueblos originarios como Chimalcoyotl, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Chicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, Topilejo y Parres, y posteriormente recorrió sus comunidades como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Para la presidenta, Tlalpan representa algo más que una alcaldía: es el ejemplo vivo de cómo los ejidos y comunidades han resistido la presión de la mancha urbana para preservar el suelo de conservación de la capital. “Aquí se cuida el bosque, se sigue sembrando maíz, muchos productos, hortalizas y flores, y se niega a dejar que la mancha urbana siga avanzando”, afirmó desde el parque Las Maravillas de Topilejo.

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