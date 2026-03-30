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Confirmado, Metro CDMX modifica su horario en estos días por vacaciones de Semana Santa

Adrián Rubalcava, director del STC, informó que las 12 líneas permitirán el acceso de bicicletas durante los días de asueto

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Metro CDMX modifica su horario para Semana Santa 2026 (Cuartoscuro.com)
Metro CDMX modifica su horario para Semana Santa 2026 (Cuartoscuro.com)

Está por empezar el primer periodo vacacional del año, alumnos de todos los niveles educativos de México, así como algunas instituciones gubernamentales, pausarán sus actividades laborales para gozar de los días de asueto por la Semana Santa.

Ante la cercanía de los días de descanso el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció que modificará su horario, por lo que pidió a la población extremar precauciones en sus traslados, pues las 12 líneas del Metro CDMX empezarán sus actividades más tarde de lo habitual.

Durante el periodo correspondiente a la Semana Santa 2026, los alumnos de la UNAM tendrán vacaciones del 30 de marzo al 6 de abril, con retorno a las aulas programado para el 7 de abril. En contraste, el IPN dispuso el periodo de descanso más extenso entre las tres instituciones: la interrupción de actividades académicas va del 30 de marzo al 13 de abril, con reanudación de clases el 14 de abril. Por su parte, la UAM concreta el cierre de su trimestre el 1 de abril; las actividades académicas permanecen en pausa los días 2, 3 y 4 de abril y el calendario oficial marca el regreso de los estudiantes el 5 de abril.

Horario del Metro CDMX para Semana Santa 2026

Las alternativas para llegar al Zócalo capitalino serán Bellas Artes, Isabel La Católica, Pino Suárez y San Juan de Letrán. Foto: X/@MetroCDMX.
Las alternativas para llegar al Zócalo capitalino serán Bellas Artes, Isabel La Católica, Pino Suárez y San Juan de Letrán. Foto: X/@MetroCDMX.

A través de un comunicado oficial, Adrián Rubalcava, director del STC Metro, dio a conocer cuál será le horario de operación de la red del Metro CDMX para los días 2 y 3 de abril, fechas importantes en la Semana Santa. Según con lo que explicó, tanto el jueves santo y viernes santo, el STC operará con un horario de día feriado, es decir abrirá a las 07:00 hrs, una hora más tarde de lo habitual.

Para el jueves 2 de abril y viernes 3 de abril, el horario del Metro CDMX en todas sus líneas operará de la siguiente manera:

  • Inicio de operaciones: 07:00 hrs
  • Cierre del servicio: 24:00 hrs (medianoche)

“El Metro brindará servicio en horario de domingo y día festivo en las estaciones en operación: inicio 07 de la mañana - cierre 12 de la noche. Recuerda que “Tu bici viaja en Metro” ¡Cuidarte es parte del viaje!" publicaron en sus canales oficiales.

Para el día sábado 4 de abril, el STC Metro restablecerá su operación en horario habitual, por lo que las primeras corridas empezarán a circular a las 06:00 hrs. Mientras que el domingo 5 de abril (domingo de resurrección) el servicio empezará a las 07:00 hrs.

Autoridades capitalinas informaron que el Metro CDMX modificará su horario en Semana Santa (X/ @AdrianRubalcava)
Autoridades capitalinas informaron que el Metro CDMX modificará su horario en Semana Santa (X/ @AdrianRubalcava)

Así operará el Metro CDMX durante Semana Santa

Las 12 líneas del STC operarán en horario de día feriado durante Semana Santa, las estaciones Auditorio (Línea 7) y San Antonio Abad (Línea 2) permanecen cerradas por obras.

  • jueves 2 de abril: 07:00 hrs a 24:00 hrs
  • viernes 3 de abril: 07:00 hrs a 24:00 hrs
  • sábado 4 de abril: 06:00 hrs a 24:00 hrs
  • domingo 5 de abril: 07:00 hrs a 24:00 hrs

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