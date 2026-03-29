México

Qué son las labores de cuidado y por qué su distribución desigual impacta en la brecha salarial, análisis del Senado lo revela

El estudio arrojó indicadores sobre los avances y retrocesos en los derechos de las mujeres y las niñas, como factor clave de la capacidad estatal y la gobernanza incluyente

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La distribución desigual del trabajo de cuidados, la segregación ocupacional y una mayor presencia de mujeres en trabajos informales o de menor remuneración son factores clave en la brecha salarial. Foto: Senado
La distribución desigual del trabajo de cuidados, la segregación ocupacional y una mayor presencia de mujeres en trabajos informales o de menor remuneración son factores clave en la brecha salarial. Foto: Senado

La persistencia de la violencia, la desigualdad salarial y la sobrecarga de cuidados evidencian que la igualdad de género sigue siendo un desafío global, pese a avances institucionales, advierte el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.

El análisis del organismo del Senado mexicano subraya que, aunque existen marcos legales y compromisos internacionales como la Agenda 2030, los datos duros muestran que la brecha de género continúa afectando a millones de mujeres en el mundo.

Agenda 2030: la importancia de las leyes para reducir violencia

En el marco del Organización de las Naciones Unidas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 establece que las tasas de violencia en la pareja pueden ser hasta 2.5 veces menores en países que cuentan con:

  • Sistemas integrales de leyes
  • Políticas de prevención
  • Sistemas judiciales especializados

Esto confirma que el diseño institucional tiene un impacto directo en la reducción de la violencia.

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Una de cada ocho mujeres sufre violencia

Las cifras globales reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud:

  • 1 de cada 8 mujeres entre 15 y 49 años ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja actual o anterior

Además, se estima que una proporción significativa de mujeres ha enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que confirma su carácter estructural.

Feminicidios: la expresión más extrema de la violencia

El documento retoma datos regionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que muestran:

  • Alrededor de 4,050 feminicidios al año en América Latina
  • Un promedio cercano a 11 mujeres asesinadas al día

Estas cifras evidencian la gravedad de la violencia feminicida en la región.

OPS 2026–2031: la equidad de género como eje de salud

El Plan Estratégico 2026–2031 de la Organización Panamericana de la Salud establece que la equidad de género es clave para garantizar el acceso a la salud.

Entre sus prioridades destacan:

  • Reducir la violencia contra mujeres
  • Atender desigualdades estructurales
  • Incorporar la perspectiva de género en los sistemas de salud

Impacto económico: la violencia cuesta puntos del PIB

El documento señala que la violencia contra las mujeres no solo es un problema social, sino también económico.

Diversos estudios estiman que:

  • Representa entre 1% y 3% del PIB de los países

Esto incluye costos en atención médica, pérdida de productividad y gasto institucional.

Brecha salarial: lo que dice el Informe Mundial sobre Salarios

El análisis retoma hallazgos del Informe Mundial sobre Salarios, que advierte que:

  • Las mujeres ganan menos que los hombres
  • La brecha salarial persiste incluso con niveles educativos similares

Esto limita la autonomía económica y reproduce desigualdades.

Trabajo de cuidados: qué es y por qué es una carga desigual

El trabajo de cuidados se refiere a todas las actividades necesarias para el bienestar de las personas, como:

  • Cuidado de niñas, niños y personas mayores
  • Atención a personas enfermas
  • Tareas domésticas como cocinar, limpiar o administrar el hogar

Estas labores pueden ser remuneradas o no remuneradas, pero en la mayoría de los casos recaen de forma desproporcionada en las mujeres.

El documento destaca que:

  • Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado
  • Incluso cuando participan en el mercado laboral, mantienen una doble carga

Esta situación limita su acceso a oportunidades económicas y de desarrollo.

Avances y retrocesos a nivel global

El documento identifica contrastes entre países:

  • Países con políticas integrales han logrado reducir brechas de género
  • Otros mantienen rezagos o retrocesos por debilidad institucional

A nivel global, ningún país ha alcanzado la igualdad plena.

Igualdad formal no es igualdad real

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques concluye que la igualdad sustantiva aún no se alcanza.

La persistencia de la violencia, la desigualdad económica y la sobrecarga de cuidados demuestra que:

  • Las leyes son necesarias, pero insuficientes
  • Se requiere implementación efectiva
  • Es necesario transformar estructuras sociales

La igualdad de género sigue siendo un desafío central para el desarrollo sostenible.

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