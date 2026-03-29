México

Primera víctima de feminicidio en Yucatán en 2026 fue una niña de 3 años

Génesis, la menor perdió la vida tras una agresión de por parte de su padrastro

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El Secretariado Ejecutivo registró 40 nuevos casos de feminicidio en febrero. | Jovani Pérez
El Secretariado Ejecutivo registró 40 nuevos casos de feminicidio en febrero. | Jovani Pérez

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán informó que Génesis, una niña de 3 años de origen maya, fue identificada como la primera víctima de feminicidio registrada en 2026 en la entidad. La menor fue asesinada a golpes por su padrastro, Alan L.M.S., el pasado lunes 23 de marzo en la comunidad de Itzincab, municipio de Tecoh.

La autopsia reveló que el deceso se debió a traumatismo abdominal cerrado, resultado de la agresión sufrida mientras estaba bajo el cuidado del acusado. Génesis murió después de las 21:00 del 22 de marzo en el Hospital de Acanceh, donde fue trasladada por su madre, Jessica, quien buscó ayuda médica de emergencia tras encontrarla lesionada.

Las autoridades señalaron que la menor había quedado al resguardo del presunto feminicida mientras su progenitora trabajaba fuera del hogar. La jueza de control Wendy Herrera, del Segundo Distrito de Kanasín, dictó prisión preventiva oficiosa y justificada contra Alan L.M.S., quien continuará bajo esta medida durante el proceso penal, informó la FGE. La próxima audiencia fue programada para el 31 de marzo dentro de la causa penal 45/2026.

En el año anterior también se contabilizó el feminicidio de una menor en Izamal, sucedido el 3 de diciembre de 2025. En ese caso, la víctima de 12 años, identificada con las iniciales G.T.C., murió en su domicilio tras ser atacada por “El Flaco”, pareja sentimental de la madre. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 10 feminicidios en Yucatán en el año 2025.

Feminicidios en México se concentran en zonas urbanas

La mayoría de los casos se sitúan en áreas urbanas con alta densidad poblacional, fenómeno que corresponde a los patrones de desigualdad, discriminación y precarización que suelen estar en la raíz de la violencia de género.

Para el mes de enero de 2026, la distribución de los feminicidios revela que la incidencia persiste sobre todo en los municipios mayormente urbanos y en estados con antecedentes de violencia de género, consolidando al feminicidio como un reto transversal para las políticas públicas de México.

La documentación de casos de niñas asesinadas demuestra la gravedad del fenómeno y la urgencia de acciones coordinadas de prevención y justicia.

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