Paty Cantú enciende el Tecate Pa’l Norte y ya la llaman “la nueva Jay de la Cueva” por sus inesperadas colaboraciones

Paty Cantú deslumbró en el Tecate Pa’l Norte con un show lleno de invitados especiales y sorpresas musicales. - (Instagram)

El sábado 28 de marzo se vivió la segunda jornada del festival Tecate Pa’l Norte 2026, donde distintos artistas encendieron los escenarios con presentaciones que marcaron la noche. Entre las más esperadas estuvo Paty Cantú, quien regresó a Monterrey tras varios meses sin presentarse en la ciudad.

La cantante no solo apostó por su repertorio, también sorprendió al sumar colaboraciones que transformaron su show en un momento dinámico. Su actuación incluyó temas de distintas etapas de su carrera, generando una conexión inmediata con el público.

Canciones como “Déjame Ir”, “Afortunadamente No Eres Tú” y “Suerte” consolidó su regreso. Sin embargo, lo que más dio de qué hablar fue la variedad de artistas que compartieron el escenario con ella.

Un escenario lleno de invitados y sorpresas

La artista también participó como invitada en el set de The Warning junto a las hermanas Villarreal Vélez con el tema “Qué más quieres”. -(Instagram/@mty360)

Durante su presentación, Paty Cantú apostó por compartir el micrófono con otros talentos. Junto a Esteman interpretó “Corazón Bipolar”, mientras que con Bruses cantó “Afortunadamente No Eres Tú”.

También se sumó Daniela Spalla para interpretar “Valiente”, creando uno de los momentos más emotivos del show. Cada colaboración aportó un matiz distinto a la presentación.

Además, la cantante apareció como invitada en el set de las hermanas Villarreal Vélez, donde interpretaron “Qué más quieres”, tema de The Warning, lo que reforzó su presencia en distintos puntos del festival.

El regreso que encendió a Monterrey

El repertorio de Paty Cantú incluyó temas icónicos de su etapa en el dueto Lu, como “La Vida Después de Ti” y “Por Besarte”. . - (Instagram/@Tecatepalnorte)

El reencuentro con sus seguidores fue uno de los momentos más destacados de la noche. Desde el inicio, el público respondió con entusiasmo a cada tema.

En el escenario principal, Cantú ofreció un recorrido por su carrera, incluyendo canciones de su etapa en el dueto Lu como “La Vida Después de Ti” y “Por Besarte”.

La combinación de nostalgia, energía y colaboraciones convirtió su presentación en una de las más comentadas del festival.

¿La nueva figura versátil del pop?

El Tecate Pa’l Norte sirvió de escenario para que Paty Cantú demostrara su conexión con distintas generaciones y géneros del pop latino. - (Instagram/@Tecatepalnorte)

Tras su participación, surgió una comparación que encendió redes: la posibilidad de que Paty Cantú se convierta en una figura versátil al estilo de Jay de la Cueva.

El músico es conocido por su capacidad de integrarse a distintos proyectos, tocar múltiples instrumentos y adaptarse a diversos géneros dentro de un mismo evento, lo que lo ha convertido en un referente en festivales.

Aunque Cantú no replicó ese formato instrumental, su facilidad para colaborar con distintos artistas en un mismo escenario abrió el debate. Para muchos, su presentación dejó claro que puede moverse con soltura entre estilos y propuestas, alimentando una conversación que apenas comienza.