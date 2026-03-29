Erik Rubín ya no esconde el amor y posa con su novia y su hija Nina en el Pa’l Norte

El cantante Erik Rubín fue visto junto a su nueva pareja e hija en el festival Tecate Pa'l Norte, generando interés entre los asistentes y la prensa. (Erik Rubín: Instagram)

Erik Rubín ha comenzado a exponer poco a poco su nueva relación. Tras confirmar su separación de la presentadora de televisión Andrea Legarreta, el ex Timbiriche consolida su noviazgo con una mujer cuya identidad, hasta ahora, es un misterio bien guardado.

Este fin de semana, la pareja asistió al Festival Tecate Pa´l Norte en compañía de la hija menor del intérprete.

¿Quién es la nueva pareja de Erik Rubín?

Los pocos detalles sobre el noviazgo e identidad de la pareja de Erik Rubín han sido revelados por el entorno del artista. Su expareja, quien actualmente sostiene un romance con el creador digital Luis Carlos Origel, indicó que han coincidido.

Sin revelar el nombre de la joven, Legarreta la definió como una “niña linda”: “No sé si ya es algo oficial o no, pero a ella tuve la oportunidad de conocerla, me parece una niña linda”.

Erik Rubín sonríe en el festival Pa'l Norte, posando junto a su novia y su hija Nina Rubín. (Erik Rubín: Instagram)

Mía Rubín, hija mayor de Legarreta y Rubín, habló sobre el presente de su padre durante un encuentro con la prensa en el estreno de la obra Matilda, El Musical: “Sí, claro que le doy el visto bueno. A mí lo único que me importa es que sean felices. Tienen una suerte muy bonita porque encontraron a gente que son unos tipazos, son unos lindos, estoy feliz por ellos”, declaró al periodista Edén Dorantes.

Noche de rock en Pa’l Norte

Mediante una serie de historias compartidas en su cuenta de Instagram, Erik Rubún documentó una convivencia entre su novia y su hija menor, Nina.

En una primera imagen, los tres aparecen en un restaurante local horas antes del festival. Posteriormente, asistieron al concierto de Guns N’ Roses la noche del sábado.

Quién es la nueva joven novia de Erik Rubín tras haber estado casado 22 años con Andrea Legarreta (Foto: rs)

¿Por qué terminaron Erik Rubín y Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación en febrero de 2023 tras casi 23 años de matrimonio, explicando que la causa principal fue el desgaste de la relación y la transformación del amor de pareja en amistad. Afirmaron que la rutina, el trabajo y el enfoque en la crianza de sus hijas diluyeron el vínculo romántico, sin que mediaran conflictos graves, infidelidades o terceras personas.

Los factores clave de su separación, explicados en diferentes momentos por la pareja, incluyen:

Desgaste y transformación Andrea mencionó que la historia de pareja se fue diluyendo y el amor se transformó. Describió que se dieron cuenta de que la relación se volvió costumbre.

Decisión terapéutica Erik reveló que ambos acudieron a terapia de pareja, donde les sugirieron estar un tiempo separados para evaluar su situación, una recomendación que recibieron en varias ocasiones antes de tomar la decisión final.

Rutina y trabajo Las ocupaciones laborales de ambos y el enfoque en ser padres (situación de “ser muy mamá”) cambiaron la dinámica de pareja.

Amor y respeto A pesar de la ruptura, ambos recalcaron que no hubo pleitos, agresión o “mala onda”, sino una decisión tomada desde el cariño.