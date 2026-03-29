México

Erik Rubín ya no esconde el amor y posa con su novia y su hija Nina en el Pa’l Norte

El cantante hizo pública su relación luego de que su expareja, Andrea Legarreta, confirmó su noviazgo con el conductor Luis Carlos Origel

Guardar
Erik Rubín posa con sombrero y chaqueta de cuero; un círculo incrustado muestra al artista sonriendo con una mujer y una niña en una mesa
El cantante Erik Rubín fue visto junto a su nueva pareja e hija en el festival Tecate Pa'l Norte, generando interés entre los asistentes y la prensa. (Erik Rubín: Instagram)

Erik Rubín ha comenzado a exponer poco a poco su nueva relación. Tras confirmar su separación de la presentadora de televisión Andrea Legarreta, el ex Timbiriche consolida su noviazgo con una mujer cuya identidad, hasta ahora, es un misterio bien guardado.

Este fin de semana, la pareja asistió al Festival Tecate Pa´l Norte en compañía de la hija menor del intérprete.

¿Quién es la nueva pareja de Erik Rubín?

Los pocos detalles sobre el noviazgo e identidad de la pareja de Erik Rubín han sido revelados por el entorno del artista. Su expareja, quien actualmente sostiene un romance con el creador digital Luis Carlos Origel, indicó que han coincidido.

Sin revelar el nombre de la joven, Legarreta la definió como una “niña linda”: “No sé si ya es algo oficial o no, pero a ella tuve la oportunidad de conocerla, me parece una niña linda”.

Erik Rubín sonríe con gafas de sol, posando entre dos mujeres jóvenes. Al fondo, un lago y luces de un festival al aire libre iluminan el ambiente
Erik Rubín sonríe en el festival Pa'l Norte, posando junto a su novia y su hija Nina Rubín. (Erik Rubín: Instagram)

Mía Rubín, hija mayor de Legarreta y Rubín, habló sobre el presente de su padre durante un encuentro con la prensa en el estreno de la obra Matilda, El Musical: “Sí, claro que le doy el visto bueno. A mí lo único que me importa es que sean felices. Tienen una suerte muy bonita porque encontraron a gente que son unos tipazos, son unos lindos, estoy feliz por ellos”, declaró al periodista Edén Dorantes.

Noche de rock en Pa’l Norte

Mediante una serie de historias compartidas en su cuenta de Instagram, Erik Rubún documentó una convivencia entre su novia y su hija menor, Nina.

En una primera imagen, los tres aparecen en un restaurante local horas antes del festival. Posteriormente, asistieron al concierto de Guns N’ Roses la noche del sábado.

Quién es la nueva joven novia de Erik Rubín tras haber estado casado 22 años con Andrea Legarreta (Foto: rs)
Quién es la nueva joven novia de Erik Rubín tras haber estado casado 22 años con Andrea Legarreta (Foto: rs)

¿Por qué terminaron Erik Rubín y Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación en febrero de 2023 tras casi 23 años de matrimonio, explicando que la causa principal fue el desgaste de la relación y la transformación del amor de pareja en amistad. Afirmaron que la rutina, el trabajo y el enfoque en la crianza de sus hijas diluyeron el vínculo romántico, sin que mediaran conflictos graves, infidelidades o terceras personas.

Los factores clave de su separación, explicados en diferentes momentos por la pareja, incluyen:

  • Desgaste y transformación Andrea mencionó que la historia de pareja se fue diluyendo y el amor se transformó. Describió que se dieron cuenta de que la relación se volvió costumbre.
  • Decisión terapéutica Erik reveló que ambos acudieron a terapia de pareja, donde les sugirieron estar un tiempo separados para evaluar su situación, una recomendación que recibieron en varias ocasiones antes de tomar la decisión final.
  • Rutina y trabajo Las ocupaciones laborales de ambos y el enfoque en ser padres (situación de “ser muy mamá”) cambiaron la dinámica de pareja.
  • Amor y respeto A pesar de la ruptura, ambos recalcaron que no hubo pleitos, agresión o “mala onda”, sino una decisión tomada desde el cariño.

Temas Relacionados

Erik RubínAndrea Legarretamexico-entretenimiento

Más Noticias

Paty Cantú enciende el Tecate Pa’l Norte y ya la llaman “la nueva Jay de la Cueva” por sus inesperadas colaboraciones

La cantante sorprendió con invitados y un show que desató debate sobre su versatilidad en uno de los festivales más importantes de México

Paty Cantú enciende el Tecate Pa’l Norte y ya la llaman “la nueva Jay de la Cueva” por sus inesperadas colaboraciones

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 29 de marzo

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 29 de marzo

Incendio consume departamento en la colonia Xoco; tres personas resultaron intoxicadas

Bomberos de la CDMX controlaron el siniestro esta mañana en la alcaldía Benito Juárez; se desconocen las causas

Incendio consume departamento en la colonia Xoco; tres personas resultaron intoxicadas

Morena destaca “buena coordinación con la Comisión de Búsqueda”, a pesar de protestas de colectivos buscadores en Estadio CDMX

Familiares de personas desaparecidas protestaron en la reapertura del Estadio Azteca

Morena destaca “buena coordinación con la Comisión de Búsqueda”, a pesar de protestas de colectivos buscadores en Estadio CDMX

Qué son las labores de cuidado y por qué su distribución desigual impacta en la brecha salarial, análisis del Senado lo revela

El estudio arrojó indicadores sobre los avances y retrocesos en los derechos de las mujeres y las niñas, como factor clave de la capacidad estatal y la gobernanza incluyente

Qué son las labores de cuidado y por qué su distribución desigual impacta en la brecha salarial, análisis del Senado lo revela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

ENTRETENIMIENTO

Paty Cantú enciende el Tecate Pa’l Norte y ya la llaman “la nueva Jay de la Cueva” por sus inesperadas colaboraciones

Paty Cantú enciende el Tecate Pa’l Norte y ya la llaman “la nueva Jay de la Cueva” por sus inesperadas colaboraciones

María Sorté envía cobijas con el rostro de su hijo Omar García Harfuch a Wendy Guevara y ella reacciona diciendo: “es mi suegra”

Alex Gou rompe el silencio tras grosería del streamer Cry a reportera: “Yo ni lo conocía”

Gustavo Adolfo Infante denuncia amenazas de Poncho de Nigris tras cruce de acusaciones por Ring Royale

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

DEPORTES

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco tras la reinauguración del Estadio Ciudad de México