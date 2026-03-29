México

Ante la violencia que vive el país, Obispos de México lanzan mensaje por Semana Santa

A través de un video, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado urgente a la reflexión

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Ante el clima de violencia e inseguridad en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), organismo colegial de los Obispos de México, hizo un llamado urgente a la reflexión, la paz y la reconciliación durante esta Semana Santa 2026.

A través de un video, obispos del país difundieron un mensaje dirigido a la sociedad, en el que invitan a no perder la esperanza y a fortalecer la fe en medio de la crisis.

Llamado a la paz en medio de la violencia

En su mensaje, los obispos advierten que la violencia en México —reflejada en desapariciones, asesinatos y el temor cotidiano— ha impactado profundamente a las comunidades y familias. Ante este panorama, subrayan la necesidad de hacer una pausa espiritual durante la Semana Santa para reflexionar sobre la situación del país.

El clero señala que este periodo litúrgico no solo es un momento de tradición religiosa, sino también una oportunidad para renovar el compromiso social y buscar caminos de paz frente a la crisis que enfrenta la nación.

Semana Santa como tiempo de reflexión y esperanza

Los obispos enfatizan que la Semana Santa representa un tiempo clave para la introspección, donde los fieles pueden reencontrarse con valores como la solidaridad, el perdón y la empatía. En este contexto, invitan a la población a no caer en la desesperanza, pese a los hechos de violencia que se viven en distintas regiones del país.

Asimismo, destacan que la fe puede convertirse en un motor para reconstruir el tejido social, especialmente en comunidades afectadas por la inseguridad.

Iglesia pide no normalizar la violencia

En su pronunciamiento, la Iglesia católica también hace un llamado a no normalizar la violencia ni la criminalidad. Los obispos advierten que aceptar estos fenómenos como parte de la vida cotidiana representa un riesgo para el futuro del país.

Por ello, exhortan a las autoridades, a la sociedad civil y a las familias a trabajar en conjunto para recuperar la paz, promoviendo acciones concretas que atiendan las causas de la violencia.

Finalmente, los obispos reiteran que, a pesar del contexto adverso, México aún tiene esperanza. Enfatizan que la Semana Santa es una oportunidad para fortalecer la fe y recordar que, incluso en momentos difíciles, es posible construir un país más justo y en paz.

El mensaje concluye con una invitación a la oración y a la unidad nacional, como herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos actuales y avanzar hacia un futuro con mayor tranquilidad y seguridad.

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