México

Vanessa Hajj Slim, nieta del magnate Carlos Slim, amplía su influencia empresarial con millonaria participación en esta empresa

La joven empresaria posee acciones de forma directa e indirecta a través de una sociedad

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Vanessa Hajj es hija de Vanessa Slim y Daniel Hajj, nieta de Carlos Slim, el hombre más rico de México
Vanessa Hajj Slim forma parte de la nueva generación del grupo empresarial familiar. Crédito: América Móvil

La empresaria Vanessa Hajj Slim, nieta del magnate Carlos Slim Helú, consolidó su posición dentro del sector empresarial tras reportar una participación accionaria valuada en aproximadamente 246 mil millones de pesos, de acuerdo con información presentada ante la autoridad bursátil de Estados Unidos.

El movimiento fue dado a conocer a través de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, donde se detalló que la joven inversionista posee acciones tanto de manera directa como indirecta, lo que refuerza su peso dentro de uno de los grupos empresariales más relevantes del país.

Participación directa e indirecta

Según el documento presentado, Vanessa Hajj Slim es propietaria directa de 2 millones 444 mil 476 acciones Serie B, mientras que a través de la sociedad Control Empresarial de Capitales mantiene el control de más de 10 mil 933 millones de títulos adicionales.

Esta combinación de participaciones le otorga un valor estimado de 246 mil 383 millones de pesos, tomando como referencia el precio de mercado de la emisora.

Una nueva generación en el grupo empresarial

Nacida en 1997, la empresaria forma parte de la nueva generación de la familia Slim. Es hija de Vanessa Slim Domit y de Daniel Hajj Aboumrad, actual director general del grupo de telecomunicaciones insignia de la familia.

Vanessa es nieta de Carlos Slim. REUTERS/Gustavo Graf
Vanessa es nieta de Carlos Slim. REUTERS/Gustavo Graf

Cuenta con formación en Ingeniería Industrial por la Universidad Anáhuac México, además de estudios en temas de materialidad y criterios ESG en la Universidad de Pensilvania.

Trayectoria en consejos de administración

Desde 2018, Vanessa Hajj Slim forma parte del Consejo de Administración de América Móvil, donde durante al menos tres años fue la única mujer consejera.

Actualmente comparte ese espacio con otras empresarias como Claudia Jañez Sánchez, Gisselle Morán Jiménez y Miriam Guadalupe de la Vega Arizpe, quienes participan como consejeras independientes.

En ese mismo órgano también figuran integrantes de la familia como Carlos Slim Domit, Patrick Slim Domit y su padre, Daniel Hajj Aboumrad.

Presencia en otros negocios del grupo

Además, la empresaria participa en el Consejo de Administración de Grupo Carso, que agrupa diversas líneas de negocio en sectores como comercio, industria, infraestructura y energía.

La empresaria participa en consejos de administración de empresas clave. REUTERS/Gustavo Graf
La empresaria participa en consejos de administración de empresas clave. REUTERS/Gustavo Graf

Dentro de este conglomerado se encuentran empresas como Grupo Sanborns, Condumex y Carso Infraestructura y Construcción, entre otras.

Asimismo, forma parte del equipo de Nuevos Proyectos de Inmuebles Carso, reforzando su participación en el desarrollo inmobiliario del grupo.

Resultados recientes del negocio

En su más reciente reporte financiero, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la empresa de telecomunicaciones del grupo registró un crecimiento de 3.4% en ingresos, alcanzando los 245 mil millones de pesos.

Además, sumó 2.5 millones de nuevos suscriptores móviles, destacando el segmento de postpago con 2.8 millones de adiciones netas, mientras que en prepago, México aportó cerca de 197 mil nuevos usuarios.

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