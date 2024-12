Yeri Mua asegura que El Bogueto le ha sido infiel a su novia y él reacciona: ‘A la chingad...”

(Instagram)

El reggaetón mexa ha ganado popularidad en la escena musical del país y, recientemente, Yeri Mua y El Bogueto quedaron envueltos en una fuerte polémica. Todo empezó después del Flow Fest, cuando la cantante de Chupón dio a conocer que aparentemente su compañero no quiso colaborar con ella en el escenario.

¿Cómo empezó la controversia de Yeri Mua y El Bogueto?

Esto desató una ola de reacciones en redes sociales, quienes comenzaron a intuir que Ximena, la novia del Bogueto, pudo haber influido en su pareja para que decidiera no cantar con la veracruzana.

Por su parte, Yeri Mua mencionó que no tenía interés en afectar la relación del reguetonero: “Yo puedo sola, igual no es mi intención que su novia se enoje o se sienta insegura, si ella es prioridad antes de nuestra canción, pues me toca soportar a mí y al público al que nos debemos”.

Posteriormente, se reveló oque supuestamente la razón por la que El Bogueto no subió al escenario con Yeri fue porque ella tampoco habría querido subir a la presentación de él.

Aunque esto último no fue confirmado, las supuestas tensiones entre Ximena, Yeri y el cantante de Cómo antes se habrían intensificado. Además, recientemente El Bogueto compartió un video en donde se observaba la siguiente leyenda: ‘trend apoyando a Xime, el de la Yeri Mua se lo dejamos a las corrientes’”.

Yeri Mua dice que El Bogueto le fue infiel a su novia

Tras ver que el artista había compartido dicho clip, Yeri Mua se molestó y subió en su Instagram varias historias dando a entender que El Bogueto le ha sido infiel a su novia.

“Muy mujer del proceso y todo, pero aguantando cuernos. Ya me dan ganas ahora sí de irme de hocico y a nadie le va a gustar, ni a mí, pero, ¿cuál es la necesidad? Lo peor es que a mí me hablan para decirme: ‘Yeri ya no digas nada, ya cállate para que no haya problemas, para que la canción siga creciendo, para que seamos un equipo y ya no quiero pedos con mi novia’”, dijo.

De igual manera, la influencer detalló que su colaboración con El Bogueto llamada Nena Moxita era una de sus favoritas, por lo que le desconcertaba que el éxito de la melodía se viera opacado por la polémica.

“Ahí ya no me parece y estoy harta de que siempre culpan a la mujer, la mujer es la zorra, la corriente, pero, ¿por qué al hombre no le tiran cuando está de cuernudo? Y traen a su novia bien cachuda, muy mujer del proceso, pero aguantando cuernos. A mí me vale verga, a mí me respetan cabrón, esas mamadas qué”, sentenció.

El Bogueto reacciona y desmiente a Yeri

Hace unas horas y, desde su cuenta de Instagram, Yeri Mua compartió una captura de pantalla en donde El Bogueto le mencionaba que no se había percatado del texto que venía en el video que replicó en TikTok y aseguró que lo eliminaría.

“Yo ni veo lo que comparto, pero lo borro alch, no había visto qué decía”, se ve en el mensaje.

Por su parte, la creadora de contenido destacó: “Quería tocar el tema de lo del Bogueto, él ya me aclaró que fue accidental lo que compartió, que no se dio cuenta, que no lo había visto lo que decía y nada, ahora sí que hablé con su representante y que todo bien, compañeros como siempre. Se los quería decir porque no me gusta tener enemistades con las personas, pero sí salto cuando siento que me están fallando o faltas de respeto, creo que podemos seguir con nuestras vidas”.

