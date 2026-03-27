México

Sheinbaum revela que se reunió con padres buscadores, manda mensaje a familiares de desaparecidos: “Hasta encontrarles”

La mandataria mexicana afirmó que no le gusta hacer públicos estos encuentros por respeto a las familias

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Claudia Sheinbaum. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Claudia Sheinbaum. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que constantemente se reúne con los colectivos y familiares de personas desaparecidas en el país, durante la mañanera del pueblo de este 27 de marzo en Palacio Nacional.

“He platicado con muchos de ellos, incluso cuando salgo de gira, he escuchado a muchos de los colectivos de manera directa”, declaró la mandataria mexicana.

Aseguró que no le gusta hacer públicos estos acercamientos, como forma de respeto al dolor de todos los familiares involucrados, por lo que las reuniones suelen ser de manera privada.

Asimismo, señaló que en cada región donde se encuentra con alguna persona que pide ayuda por la desaparición de un familiar, principalmente con carteles, ella personalmente se acerca a recaudar los datos y los envía la Fiscalía para que comience la investigación pertinente.

Colectivos de personas desaparecidas. REUTERS/Michelle Freyria
Colectivos de personas desaparecidas. REUTERS/Michelle Freyria

“Una persona se acercó a mi, una madre y me dice ”mi hijo hace quince días que no lo encuentro" tomó sus datos personalmente en mi teléfono, vuelvo a llamar y después le pido por la condición de desaparición a la Secretaría de la Defensa que haga una búsqueda, hace cuatro días encontraron a la persona", ejemplificó la jefa de Estado.

Manifestó que no siempre se comparte información de cada caso, pero existe cercanía y acceso al dialogo, por lo que hay reuniones con diversos colectivos de manera personal.

Sheinbaum envía mensaje a madres y padres de personas desaparecidas

La jefa de Estado, envió un mensaje a las madres y padres de personas desaparecidas, asegurándoles que las autoridades están haciendo todo lo posible por hallarlos.

“Hasta encontrarlos, siempre he dicho que uno no se equivoca cuando está cerca de las víctimas y la justicia, y es este caso igual. Lo que queremos es encontrar a los desaparecidos y darle todo el apoyo a las familias”, expresó.

A su vez, aseguró que están fortaleciendo todas las instituciones del Estado Mexicano para que se puedan prevenir y atender los casos relacionados con este delito en México.

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