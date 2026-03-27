Semana Santa 2026: requisitos y fechas para acceder a descuentos en viajes para estudiantes y maestros

Hasta 50% de descuento en pasajes durante Semana Santa 2026. Foto: (iStock)

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), anunció la aplicación de descuentos especiales en servicios de autotransporte federal y ferroviario de pasajeros con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2026. Esta medida está dirigida a estudiantes y docentes, con el propósito de facilitar su movilidad durante los días de descanso y reducir el impacto económico de los traslados.

De acuerdo con la SICT, los estudiantes podrán acceder a un descuento del 50 por ciento en el costo del pasaje, mientras que los maestros recibirán una reducción del 25 por ciento. Estos beneficios estarán vigentes del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026, en concordancia con el calendario escolar oficial establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Gobierno de México ofrece descuentos en transporte federal y ferroviario para estudiantes y maestros durante Semana Santa. Foto: (SICT)

Para hacer válido el descuento, será indispensable que los usuarios presenten una credencial vigente que los acredite como estudiantes o docentes ante los prestadores del servicio de transporte. Esta medida de verificación busca asegurar que el beneficio sea utilizado únicamente por quienes forman parte del sistema educativo, evitando posibles abusos.

El programa no se limita únicamente a niveles básicos de educación. También incluye a estudiantes de nivel medio superior y superior, siempre que se encuentren dentro del periodo vacacional autorizado por sus respectivas instituciones. Esto abarca universidades, institutos y colegios incorporados a la SEP, así como instituciones de gran reconocimiento nacional como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Colegio de Bachilleres.

La SICT destacó que esta iniciativa tiene como objetivo incentivar una movilidad más accesible, segura y ordenada durante la temporada vacacional. Al reducir el costo del transporte, se busca que estudiantes y docentes puedan trasladarse con mayor facilidad a destinos turísticos, visitar a sus familias o participar en actividades recreativas sin que el gasto represente una barrera significativa.

Movilidad accesible en Semana Santa: activan descuentos en transporte federal. Foto: (iStock)

Asimismo, la dependencia señaló que los prestadores de servicios de transporte ya han sido notificados sobre la aplicación de estos descuentos, por lo que se espera que estén preparados para atender la demanda adicional y realizar las verificaciones correspondientes de manera ágil. En este sentido, se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación, adquirir boletos con tiempo y asegurarse de contar con la documentación necesaria para evitar contratiempos.

Este programa forma parte de una estrategia recurrente del Gobierno federal para apoyar al sector educativo y fomentar el uso del transporte público federal durante periodos vacacionales. Además, contribuye a una mejor distribución de pasajeros en los distintos servicios disponibles, promoviendo un sistema de movilidad más eficiente.

Con estas acciones, la SICT reafirma su compromiso con estudiantes y docentes, reconociendo su importancia dentro de la sociedad y facilitando su acceso a opciones de transporte más económicas. A su vez, se fortalece el objetivo de impulsar un sistema de transporte seguro, accesible y confiable en todo el país durante temporadas de alta demanda como la Semana Santa.