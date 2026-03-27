México

PAN exige a Ricardo Monreal que aclare declaraciones sobre un gobernador que “mandó a asesinar a alguien” en Puebla

Los panistas expresaron que el morenista podría estar cometiendo el delito de encubrimiento

Guardar
Monreal acusado por panistas debido a extrañas declaraciones en Puebla.
Monreal acusado por panistas debido a extrañas declaraciones en Puebla.

El Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla demandó una explicación por parte de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, tras las declaraciones que realizó el pasado 6 de marzo en la capital del estado.

Durante su visita, Monreal insinuó en conferencia de prensa que un exgobernador poblano habría ordenado un asesinato, lo que generó inquietud dentro de la dirigencia panista por la muerte en 2018 de la entonces gobernadora Martha Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, quienes fallecieron el 24 de diciembre de ese año al caer el helicóptero en el que viajaban.

Qué exigen los panistas y qué dijo Monreal

Genoveva Huerta y el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, piden a Monreal que aclare sus dichos. @GenovevaHuerta
Genoveva Huerta y el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, piden a Monreal que aclare sus dichos. @GenovevaHuerta

En un oficio dirigido al grupo parlamentario de Morena, la diputada federal Genoveva Huerta y el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, exigieron que Monreal aclare el sentido de sus palabras e indicaron que podrían tener implicaciones legales en relación con el artículo 400, fracción III, del Código Penal Federal sobre encubrimiento. El escrito destaca: "le solicitamos que nos aclare el sentido de sus declaraciones“, en referencia a las posibles consecuencias legales de las afirmaciones.

Durante la conferencia, Monreal expresó: "Yo no creo que haya gobernadores, raro, bueno sí, el que estaba aquí, no, no, no, aquél que mandó asesinar a…“, y después restó importancia a su propio comentario entre risas antes de continuar.

@GenovevaHuerta
@GenovevaHuerta

Riestra Piña recalcó que este tipo de señalamientos no resultan aceptables para su partido y que la sociedad poblana merece “respeto, verdad y respuestas claras”. Destacó que lanzar afirmaciones de esa naturaleza sin presentar pruebas no sólo genera inquietud, sino que podría constituir una acción irresponsable por parte de Monreal.

Los panistas sostienen que si existe información sobre los hechos ocurridos en 2018, debe ser presentada públicamente ante la ciudadanía.

Cuando murieron Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y el senador Rafael Moreno Valle

Sexto Aniversario Luctuoso de Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso, exgobernadores de Puebla
La panista llevaba 10 días en el cargo; el político era senador de la República. (Facebook Rafael Moreno Valle)

Fue en diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, informó que un helicóptero se había desplomado en Puebla. El mandatario ordenó a todo el gobierno actuar, pues se presumía que, dentro del grupo de víctimas estaban Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y el senador Rafael Moreno Valle.

Cuando se confirmó el deceso de los funcionarios, Amlo escribió en redes:

“En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia".

El entonces dirigente del PAN, Marko Cortés, escribió:

“Lamento profundamente el accidente fatal en el que perdieron la vida Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y otras personas. Que descansen en paz. @AcciónNacional está de luto”.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealPueblaPANPolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

Durante una charla en un talk show estadounidense, la estrella mexicana narró los retos, ilusiones y descubrimientos de sus inicios en la actuación

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 27 de marzo

El reporte de la calidad del oxígeno es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 27 de marzo

Clima en México: frente frío 42 traerá más lluvias y habrá menos calor

El fenómeno meteorológico, que afectará a más de la mitad del territorio nacional, traerá consigo tormentas, descenso térmico y ráfagas superiores a 70 km/h

Clima en México: frente frío 42 traerá más lluvias y habrá menos calor

Embarazo infantil y matrimonio forzado en México: Gobierno buscará erradicar delito a casi un año de que se viralizó lista de casos

La secretaria de las Mujeres aseguró que la estrategia ya está lista y estará focalizada en 50 municipios

Embarazo infantil y matrimonio forzado en México: Gobierno buscará erradicar delito a casi un año de que se viralizó lista de casos

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

A lo largo de más de tres décadas, Solís cubrió Copas, Mundiales y torneos internacionales, marcando a la audiencia por su cercanía y entrega total al futbol

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en la colonia Morelos de la CDMX deja dos muertos, entre ellos un niño de 3 años

Ataque armado en la colonia Morelos de la CDMX deja dos muertos, entre ellos un niño de 3 años

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

Detienen a “El Comandante Galindo”, líder de una célula del CJNG ligada al secuestro y extorsión al oriente del Edomex

“Sanos y salvos”: EEUU asegura que veleros mexicanos reportados como desaparecidos llegaron a Cuba

ENTRETENIMIENTO

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 27 de marzo

Andrea Bocelli dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX en abril

Isa Castro rompe en llanto al recordar su relación con Rey Grupero: “Me tocó su peor versión”

Tunden a Mariana Ochoa por atravesarse mientras empleada trapeaba en evento de mujeres líderes: “Qué irónico”

DEPORTES

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

Alexa Grasso vs Maycee Barber 2: a qué hora y dónde ver en México la revancha de la peleadora azteca

Marcelo Flores explica por qué eligió a Canadá sobre México: “No encaja conmigo ni con mi estilo”

Rui Patrício describe a Raúl Jiménez como un ejemplo en el futbol: “Es un referente mundial como delantero”

Isaac del Toro es segundo del ranking mundial de ciclismo tras ganar la Tirreno-Adriático 2026