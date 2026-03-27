PAN exige a Ricardo Monreal que aclare declaraciones sobre un gobernador que “mandó a asesinar a alguien” en Puebla

Monreal acusado por panistas debido a extrañas declaraciones en Puebla.

El Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla demandó una explicación por parte de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, tras las declaraciones que realizó el pasado 6 de marzo en la capital del estado.

Durante su visita, Monreal insinuó en conferencia de prensa que un exgobernador poblano habría ordenado un asesinato, lo que generó inquietud dentro de la dirigencia panista por la muerte en 2018 de la entonces gobernadora Martha Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, quienes fallecieron el 24 de diciembre de ese año al caer el helicóptero en el que viajaban.

Qué exigen los panistas y qué dijo Monreal

Genoveva Huerta y el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, piden a Monreal que aclare sus dichos. @GenovevaHuerta

En un oficio dirigido al grupo parlamentario de Morena, la diputada federal Genoveva Huerta y el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, exigieron que Monreal aclare el sentido de sus palabras e indicaron que podrían tener implicaciones legales en relación con el artículo 400, fracción III, del Código Penal Federal sobre encubrimiento. El escrito destaca: "le solicitamos que nos aclare el sentido de sus declaraciones“, en referencia a las posibles consecuencias legales de las afirmaciones.

Durante la conferencia, Monreal expresó: "Yo no creo que haya gobernadores, raro, bueno sí, el que estaba aquí, no, no, no, aquél que mandó asesinar a…“, y después restó importancia a su propio comentario entre risas antes de continuar.

@GenovevaHuerta

Riestra Piña recalcó que este tipo de señalamientos no resultan aceptables para su partido y que la sociedad poblana merece “respeto, verdad y respuestas claras”. Destacó que lanzar afirmaciones de esa naturaleza sin presentar pruebas no sólo genera inquietud, sino que podría constituir una acción irresponsable por parte de Monreal.

Los panistas sostienen que si existe información sobre los hechos ocurridos en 2018, debe ser presentada públicamente ante la ciudadanía.

Cuando murieron Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y el senador Rafael Moreno Valle

La panista llevaba 10 días en el cargo; el político era senador de la República. (Facebook Rafael Moreno Valle)

Fue en diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, informó que un helicóptero se había desplomado en Puebla. El mandatario ordenó a todo el gobierno actuar, pues se presumía que, dentro del grupo de víctimas estaban Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y el senador Rafael Moreno Valle.

Cuando se confirmó el deceso de los funcionarios, Amlo escribió en redes:

“En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia".

El entonces dirigente del PAN, Marko Cortés, escribió:

“Lamento profundamente el accidente fatal en el que perdieron la vida Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y otras personas. Que descansen en paz. @AcciónNacional está de luto”.